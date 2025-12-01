Cuál es el precio de un Tesla Cybertruck en diciembre 2025
La compañía retiró del mercado de Estados Unidos uno de los tres modelos disponibles: los motivos
El Tesla Cybertruck adquirió gran popularidad en Estados Unidos, con dos versiones disponibles de la camioneta eléctrica y una tercera retirada del mercado. El precio de este modelo parte de 79.990 dólares en diciembre de 2025 y varía en función de su diseño y características.
Modelos y precios del Tesla Cybertruck en diciembre de 2025 en Estados Unidos
La firma retiró la versión de Long Range y, en diciembre de 2025, ofrece los modelos de All-Wheel Drive y Tesla Cyberbeast, ambos con un diseño futurista y destacados por su resistencia. ¿Cuánto cuesta cada uno y cuáles son sus peculiaridades?
Los dos modelos disponibles en la actualidad en EE.UU. que se ofrecen en el sitio web oficial de Tesla son:
- Tesla All-Wheel Drive: desde US$79.990, con tracción en las cuatro ruedas, suspensión neumática adaptativa, la altura de conducción ajustable, un interior premium, con pantalla multimedia de 9,4 pulgadas en los asientos traseros.
- Tesla Cyberbeast: desde US$114.990, esta versión premium cuenta con tracción en las cuatro ruedas con tres motores, modo de lanzamiento de rendimiento y un interior con tapizado textil de gamuza, piso de yate y detalles en acero inoxidable.
La compañía ofrece planes de pago para ambos modelos. En el primero, el de arrendamiento presenta cuotas mensuales de US$699 y el de financiación, de US$1367. El segundo puede abonarse con cuotas de US$1730 por arrendamiento y de US$1989 por financiación.
Cuál es la potencia eléctrica del Tesla Cybertruck en Estados Unidos: ambos modelos
La compañía describió esta camioneta como “ideal para viajes de fin de semana, aventuras al aire libre o un día en el trabajo", al resaltar sus capacidades de adaptación al manejo en diferentes terrenos y rutas.
El Tesla Cybertruck cuenta con una potencia eléctrica de hasta 9,6 kW en total, que se puede destinar a la carga de otros dispositivos y se distribuye en:
- All-Wheel Drive: dos tomas de corriente para cama de 120 V y otra de 240 V, además de otras dos en cabina de 120 V.
- Cyberbeast: dos tomas de 120 V en cabina, otras dos de 120 V en la caja del vehículo y una adicional de 240 V.
El primer modelo puede incrementar la velocidad a 60 millas por hora (96 kilómetros por hora) en 4,1 segundos, mientras que el segundo logra adquirir ese alcance en 2,6 segundos.
Por qué Tesla retiró del mercado en Estados Unidos el modelo Cyberbeast
La compañía no realizó un anuncio oficial por el momento, pero el sitio Car and Driver confirmó que el modelo Long Range fue retirado del catálogo de Tesla y, de hecho, la página de la firma no lo incluye entre sus versiones disponibles.
Esta versión tenía un precio base de US$69.990 y, según el medio citado, Tesla tuvo que modificar su funcionamiento para reducir el costo de la camioneta eléctrica. Así, ese modelo solo presentaba un motor, mientras que los otros dos contaban con entre dos y tres.
La potencia de Long Range se redujo a 321 caballos de fuerza, frente a los 593 y 834 de los otros dos modelos y, este motivo, habría derivado en un descenso de las ventas que no cumplieron con los objetivos.
