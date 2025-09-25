No es una serpiente: el lagarto de Carolina del Sur que sorprende por su aspecto sin patas

En Carolina del Sur, el lagarto de vidrio oriental (Ophisaurus ventralis, por su nombre científico) suele ser confundido con una serpiente por su aspecto. Este reptil sin extremidades, estudiado por biólogos del College of Charleston y del Departamento de Recursos Naturales estatal, presenta rasgos propios que lo convierten en una de las especies más singulares del sureste de Estados Unidos.

¿Cómo distinguir al lagarto de vidrio de una serpiente?

Aunque ambos comparten cuerpo alargado y ausencia de patas, el lagarto de vidrio oriental posee párpados móviles y orificios auditivos externos, características que no están presentes en las serpientes. Otra diferencia es que su mandíbula es rígida y no se expande para engullir presas.

Se distingue por párpados móviles, oídos externos y mandíbulas rígidas Foto de scparc.org

Allison Welch, profesora de biología en el College of Charleston, explicó a The Post and Courier: “Cuando alguien duda si vio un lagarto o una serpiente, el movimiento es clave. El lagarto se agita de forma rígida, mientras que las serpientes se deslizan suavemente”.

¿Por qué se llama “lagarto de vidrio”?

El término proviene de su capacidad de desprender la cola en varios fragmentos como si fuese cristal. Andrew Grosse, biólogo del Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur, detalló: “La cola puede representar la mitad de la longitud total del cuerpo y romperse en múltiples partes, algo distinto a lo que ocurre con otros lagartos”.

Habita desde Carolina del Sur hasta el sudeste de EE.UU. en dunas, marismas y pinares Foto de scparc.org

“Sus colas tienen un punto débil en el centro de cada vértebra, alineado con puntos débiles en la disposición de los músculos. Pueden soltar la cola y perder casi nada de sangre”, agregó. Sin embargo, solo logran regenerarla parcialmente después de usar este mecanismo de defensa.

De acuerdo con la Savannah River Ecology Laboratory, el lagarto de vidrio oriental se diferencia de otros reptiles sin patas porque no presenta una franja oscura en el centro de la espalda y muchas veces carece de rayas.

Los machos adultos suelen ser de color verde opaco con motas blancas, mientras que las hembras y ejemplares juveniles pueden mostrar franjas laterales oscuras. El vientre es amarillo brillante o crema y la punta de la cola, de color marrón.

¿Dónde habita el “lagarto de vidrio”?

Esta especie está presente en gran parte del sudeste de Estados Unidos. Se la encuentra principalmente en las regiones de la llanura atlántica y el Piedmont. Prefiere los pinares con suelos arenosos, pero también habita en bordes de humedales de agua dulce, marismas salinas y playas.

En Carolina del Sur, se la puede observar en zonas como el Francis Marion National Forest, dunas costeras y suburbios donde ayuda a controlar poblaciones de insectos y pequeños invertebrados.

No está en peligro, pero sufre por la pérdida de hábitat Foto de scparc.org

Welch señaló que “los lagartos de vidrio son comunes en áreas suburbanas”. “Están en mi patio en James Island, donde comen insectos y otros bichos pequeños, al tiempo que pueden servir de alimento para organismos más grandes en la cadena trófica, como los halcones”, comentó.

En tanto, advirtió: “Lo que no me gusta es que, como ocurre con tanta biodiversidad, su mayor amenaza proviene de los seres humanos y de la destrucción del hábitat”.

La alimentación y comportamiento del “lagarto de vidrio”

Su dieta incluye insectos, caracoles, pequeños roedores y huevos de aves, serpientes y otros lagartos. Son más activos durante el día en los meses cálidos y se entierran para evitar depredadores o temperaturas extremas. Gracias a su tonalidad verde parduzca, logran camuflarse con facilidad.

Pueden vivir cerca de diez años en estado silvestre si logran escapar de los peligros naturales y humanos.

Aunque no figura como especie protegida en Carolina del Sur, su presencia cumple un rol clave en el equilibrio ecológico. “Los lagartos de vidrio son una parte muy interesante de nuestra fauna local y un componente icónico de la biodiversidad aquí en el sureste”, subrayó Welch.