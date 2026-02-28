No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria

WASHINGTON.- Mi gran conclusión de la invasión estadounidense de Irak en 2003, que lamento profundamente haber apoyado, es que Estados Unidos solo debe ir a la guerra cuando tenga que hacerlo. No debe participar en guerras preventivas contra amenazas nebulosas basadas en inteligencia sospechosa y sin un final claro.

En un momento, pensé que el presidente Donald Trump había llegado a conclusiones similares. Denunció la guerra de Irak como “el mayor error cometido en la historia de nuestro país”, criticó a los “constructores de naciones” y prometió “medir nuestro éxito” por “las guerras en las que nunca nos metemos”. Pero los instintos aislacionistas de Trump siempre han entrado en conflicto con sus impulsos militaristas: sus amenazas incesantes contra otros países y sus celebraciones de la destreza militar de Estados Unidos.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

Una vez más, el sábado, su militarismo superó su aislacionismo cuando el “presidente de la paz” lanzó otro gran ataque contra Irán, el segundo en menos de un año. Trump nunca pronunció un discurso completo para explicar por qué estaba contemplando la acción o qué esperaba lograr. No hizo ningún intento de conseguir apoyo público (una encuesta reciente encontró solo el 21 por ciento de apoyo a un ataque contra Irán). No pidió autorización al Congreso. En cambio, publicó un breve video en medio de la noche después de que los ataques aéreos de EE.UU. e Israel ya hubieran comenzado.

Sus justificaciones para sus acciones fueron curiosas y poco convincentes. En muchos sentidos, recordaban las forzadas, y finalmente desacreditadas, justificaciones que el presidente George W. Bush ofreció para su invasión de Irak. Trump dijo: “Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní”. Citó dos de esas amenazas: los programas nuclear y de misiles de Irán. Por supuesto, el verano pasado Trump afirmó haber “totalmente aniquilado” el programa nuclear iraní. Ahora insiste en que está tan lejos de ser aniquilado que representa una amenaza “inminente”.

Esta imagen satelital de Planet Labs PBC muestra el sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz en Irán el miércoles 28 de enero de 2026 Planet Labs PBC - Planet Labs PBC

Sin embargo, no hay evidencia de que Irán haya reanudado el enriquecimiento desde junio, como ha admitido el secretario de Estado Marco Rubio. Y no hay evidencia de que Irán esté desarrollando activamente misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar a Estados Unidos. La Agencia de Inteligencia de Defensa advirtió el año pasado que Irán podría producir tal misil para 2035 si así lo decidiera. Pero sus instalaciones de producción de misiles y sitios de lanzamiento sufrieron graves daños en junio, y, si bien hay evidencia de que Irán está reconstruyendo su capacidad para fabricar misiles de corto y mediano alcance, la evidencia de desarrollo de ICBM es escasa.

Después de explicar, de manera poco convincente, por qué Irán representa una amenaza “inminente” para EE.UU. que justifica la acción militar, Trump terminó con un llamado al cambio de régimen: “Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca... Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para tomarlo. Esta será, probablemente, su única oportunidad en generaciones”. En una breve entrevista telefónica con The Washington Post poco después de las 4 de la mañana, Trump reiteró que su principal preocupación es “la libertad del pueblo”.

Eso es muy noble, si es completamente ajeno al carácter de un presidente que ha renunciado a la promoción de la democracia como objetivo de Estados Unidos y que más recientemente hizo negocios con los restos del régimen despótico de Venezuela después de apoderarse de su líder.

También parece estar en desacuerdo con los intentos de Trump de llegar a un acuerdo nuclear que inevitablemente afianzaría al régimen iraní en el poder. ¿Está ahora renunciando a la esperanza de un acuerdo, o volverá a la mesa de negociaciones mañana si los líderes de Irán ofrecen mayores concesiones nucleares de las que han hecho hasta la fecha?

Incluso si se toma la palabra de Trump de que realmente busca liberar al pueblo de Irán, ¿cuál es su estrategia para lograrlo? Aquí es donde la mayor diferencia entre la guerra de Trump con Irán y la guerra de Bush con Irak se vuelve pertinente: Bush envió tropas terrestres. Trump no lo hizo. Eso significa que las bajas estadounidenses serán mucho más limitadas esta vez, pero también significa que Estados Unidos no puede derrocar al régimen iraní por la fuerza.

La odisea de derrocar al régimen

Los ataques aéreos iniciales se dirigieron a líderes del régimen, incluido el líder supremo, el ayatollah Alí Khamenei, y es probable que varios de ellos murieran. Pero Irán es un país grande (población: 93 millones) con un régimen profundamente arraigado respaldado por fuerzas de seguridad masivas y despiadadas. Matar a líderes iraníes es relativamente fácil para Estados Unidos o Israel, pero derrocar a todo el régimen sería muy difícil, probablemente imposible solo con ataques aéreos.

Trump incitó al pueblo iraní a levantarse después de que terminaran los ataques aéreos de Estados Unidos. Pero si los iraníes siguen su consejo y son masacrados nuevamente, como lo fueron en enero, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Con qué frecuencia puede bombardear Estados Unidos a Irán?

Disturbios y protestas en Teherán contra el régimen iraní en enero 2026 UGC

Si bien Estados Unidos e Israel tienen una superioridad militar abrumadora para el ataque a Irán, no tienen un suministro infinito de municiones. Las reservas de sistemas de armas guiadas de Estados Unidos e Israel, incluidos los interceptores de defensa aérea, ya se han agotado por los ataques de Trump en 2025 contra Irán y contra los hutíes en Yemen. Los suministros podrían agotarse peligrosamente si Estados Unidos se ve arrastrado a una guerra prolongada e inconclusa con Irán. Eso, a su vez, podría crear vulnerabilidades para aliados de Estados Unidos como Taiwán.

Antes de los acontecimientos del sábado, el vicepresidente J.D. Vance dijo a The Washington Post que “no hay posibilidad” de que Estados Unidos se vea arrastrado a una guerra larga en Medio Oriente. ¿Pero no es eso lo que pensó Bush antes de la guerra de Irak? ¿Y el presidente Lyndon B. Johnson antes de la guerra de Vietnam? La verdad es que las guerras son inherentemente arriesgadas e impredecibles. Estados Unidos solo debe participar en ellas si es absolutamente necesario. No hay razón para pensar que esta guerra sea necesaria.