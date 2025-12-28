No se llamaba Babe Ruth: cuál era el verdadero nombre de la leyenda del béisbol

El nombre de Babe Ruth resuena en la historia del béisbol y atraviesa generaciones. El legendario jugador dejó una de las huellas más profundas en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés). Sin embargo, dentro de su enorme legado hay un dato poco conocido por el público: su nombre completo.

No es Babe Ruth: cuál es el verdadero nombre del histórico beisbolista

El nombre de Babe Ruth era George Herman Ruth Jr. Nació el 6 de febrero de 1895 en Baltimore, Maryland, y su infancia estuvo marcada por circunstancias complejas.

De acuerdo con la biografía oficial del jugador, sus padres trabajaban muchas horas, lo que les dejaba poco tiempo para cuidarlo. Eso hizo que George Jr. fuera un poco rebelde y faltara a la escuela con frecuencia.

Al cumplir siete años, sus padres se dieron cuenta de que necesitaba un ambiente más estricto. Por tanto, lo enviaron a la Escuela Industrial para Varones Santa María, dirigida por una hermandad de laicos de la orden de los Hermanos Javerianos.

Esta institución no solo le brindó un hogar y educación, sino que fueron los cimientos de su pasión por el béisbol.

Bajo la atenta mirada de los frailes, en particular el Hermano Matthias, Ruth desarrolló sus habilidades excepcionales, que lo llevarían de las calles de Baltimore a los estadios más grandes del país.

La historia detrás del apodo de “Babe” Ruth

La génesis de su icónico apodo, “Babe”, se remonta a los primeros días de su carrera profesional, un momento decisivo que sellaría su identidad pública.

El apodo "Babe" devino de Jack Dunn, el mánager de los Baltimore Orioles y hacía alusión a "niño" o "bebé" Captura de la NBC Boston

En 1914, el deportista fue firmado por Jack Dunn, el mánager de los Baltimore Orioles de las ligas menores cuando tenía 19 años.

Su apariencia juvenil y su inexperiencia en el riguroso mundo del béisbol profesional contrastaba con la de sus compañeros de equipo.

Debido a esto, Dunn comenzó a referirse a él, y a otros novatos jóvenes, como “babes” o “niños” en tono paternalista, según consignó Zona Béisbol.

El sobrenombre no solo se arraigó, sino que creció en popularidad a medida que Ruth ascendía en las filas del béisbol, acompañándolo a lo largo de su colosal trayectoria.

La trayectoria del beisbolista en la MLB

Ruth pasó 22 temporadas en las Grandes Ligas, destacándose de manera excepcional como un lanzador zurdo dominante en los Boston Red Sox y, posteriormente, como un bateador formidable que redefinió el poder ofensivo en los New York Yankees.

En 1921, Ruth logró hacer 59 jonrones. En ese entonces, ningún jugador había superado los 19 Instagram/@real_babe_ruth

Su impacto fue tal que no solo rompió numerosos récords individuales, sino que también transformó la esencia misma del juego, pasando de ser un deporte dominado por el picheo a uno centrado en la emoción del jonrón y la capacidad ofensiva.

Su extensa carrera, que fue desde 1914 hasta 1935, lo vio convertirse en uno de los primeros cinco jugadores incluidos en la clase inaugural del Salón de la Fama del Béisbol en 1936. Algunos de sus logros más destacados fueron:

1919 : Ruth estableció un récord de jonrones en una sola temporada con 29.

: Ruth estableció un récord de jonrones en una sola temporada con 29. 1920 : superó el récord de jonrones que estableció en 1919 al acumular 54. Ningún otro jugador había conectado más de 19.

: superó el récord de jonrones que estableció en 1919 al acumular 54. Ningún otro jugador había conectado más de 19. 1921: el beisbolista consolidó una de las mejores temporadas de un beisbolista. Batió un nuevo récord de 59 jonrones, impulsó 171 carreras, anotó 177 carreras y bateó .378.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.