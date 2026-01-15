No surgió en USA: la historia de cómo el bagel se volvió en el pan favorito de los estadounidenses

Para los que pensaban que el bagel era un invento puramente estadounidense, su verdadero origen podría sorprenderlos. Este pan con forma de anillo, famoso por su textura firme y su interior esponjoso, tiene sus raíces profundas en Europa hace más de 400 años. Su evolución desde ser un humilde alimento regional hasta convertirse en un fenómeno de consumo masivo en Estados Unidos es el resultado de décadas de adaptación y de la producción industrial.

Así fue como el bagel se volvió en el pan favorito de los estadounidenses

Aunque existen mitos que vinculan al bagel con batallas del siglo XVII o leyes antisemitas que prohibían hornear, la realidad es distinta. Según la historiadora Maria Balinska, el bagel evolucionó en la Polonia del siglo XIII a partir del obwarzanek, un pan hervido en forma de anillo que los panaderos judíos elaboraban tanto para la comunidad como para los vecinos cristianos, indicó National Geographic.

Existen infinidades de rellenos para los bagels (Archivo)

Con el tiempo, esta versión más pequeña y práctica, llamada bajgiel, pasó de ser un alimento que se les daban a las mujeres que acababan de dar a luz para proteger a los recién nacidos y que también era parte de los rituales de duelo judíos, para convertirse en un producto básico de consumo diario en toda Europa del Este.

Aunque el bagel llegó con los inmigrantes judíos en el siglo XIX, durante décadas fue un secreto local de los barrios neoyorquinos. Su historia en EE.UU. se relaciona con una lucha laboral: en 1907 se fundó un poderoso sindicato de panaderos judíos que protegía el oficio y combatía la explotación.

Sin embargo, el dominio de este gremio terminó en los años 60 con la producción industrial. Gracias a la máquina que inventó Meyer Thompson y comercializó su hijo Daniel, junto con la visión de Murray Lender, el bagel se transformó en un producto masivo y de diversos sabores que conquistó todos los hogares del país.

Los bagels llegaron desde Polonia y se convirtieron en furor en Nueva York (Archivo) Shutterstock

Con el paso de los años, se popularizaron entre toda la población, y hoy en día forma parte esencial del desayuno americano. De hecho, fueron los panaderos judíos de Nueva York quienes perfeccionaron el bagel y lo pasmaron mucho más esponjoso, más grande y con una cocción precisa que mantiene el equilibrio entre elasticidad y suavidad, indicó So Yummy.

El clásico de Nueva York y la cocción que lo hace único

El bagel es un pan redondo con un agujero en el centro, hecho con harina de trigo, levadura, agua, sal y, en algunos casos, un poco de azúcar o miel. Lo que realmente define a un auténtico bagel no es solo su forma de anillo, sino su proceso único de doble cocción consignó ABC.

En Möoi los platos con pescado son cosa seria. Como este bagel de salmón, clásico absoluto de la casa.

Antes de entrar al horno, la masa se sumerge brevemente en agua hirviendo. Este paso crucial es el secreto de su identidad: sella el exterior para crear esa corteza brillante y elástica, mientras mantiene un interior denso y suave.

Muchas personas sostienen que los bagels neoyorquinos son únicos, gracias a una serie de factores locales. Entre ellos, se destacan los siguientes, según ABC: