No surgió en USA: la historia de cómo el bagel se volvió en el pan favorito de los estadounidenses
Las verdaderas raíces de esta receta van desde rituales en Europa hasta la revolución industrial
- 4 minutos de lectura'
Para los que pensaban que el bagel era un invento puramente estadounidense, su verdadero origen podría sorprenderlos. Este pan con forma de anillo, famoso por su textura firme y su interior esponjoso, tiene sus raíces profundas en Europa hace más de 400 años. Su evolución desde ser un humilde alimento regional hasta convertirse en un fenómeno de consumo masivo en Estados Unidos es el resultado de décadas de adaptación y de la producción industrial.
Así fue como el bagel se volvió en el pan favorito de los estadounidenses
Aunque existen mitos que vinculan al bagel con batallas del siglo XVII o leyes antisemitas que prohibían hornear, la realidad es distinta. Según la historiadora Maria Balinska, el bagel evolucionó en la Polonia del siglo XIII a partir del obwarzanek, un pan hervido en forma de anillo que los panaderos judíos elaboraban tanto para la comunidad como para los vecinos cristianos, indicó National Geographic.
Con el tiempo, esta versión más pequeña y práctica, llamada bajgiel, pasó de ser un alimento que se les daban a las mujeres que acababan de dar a luz para proteger a los recién nacidos y que también era parte de los rituales de duelo judíos, para convertirse en un producto básico de consumo diario en toda Europa del Este.
Aunque el bagel llegó con los inmigrantes judíos en el siglo XIX, durante décadas fue un secreto local de los barrios neoyorquinos. Su historia en EE.UU. se relaciona con una lucha laboral: en 1907 se fundó un poderoso sindicato de panaderos judíos que protegía el oficio y combatía la explotación.
Sin embargo, el dominio de este gremio terminó en los años 60 con la producción industrial. Gracias a la máquina que inventó Meyer Thompson y comercializó su hijo Daniel, junto con la visión de Murray Lender, el bagel se transformó en un producto masivo y de diversos sabores que conquistó todos los hogares del país.
Con el paso de los años, se popularizaron entre toda la población, y hoy en día forma parte esencial del desayuno americano. De hecho, fueron los panaderos judíos de Nueva York quienes perfeccionaron el bagel y lo pasmaron mucho más esponjoso, más grande y con una cocción precisa que mantiene el equilibrio entre elasticidad y suavidad, indicó So Yummy.
El clásico de Nueva York y la cocción que lo hace único
El bagel es un pan redondo con un agujero en el centro, hecho con harina de trigo, levadura, agua, sal y, en algunos casos, un poco de azúcar o miel. Lo que realmente define a un auténtico bagel no es solo su forma de anillo, sino su proceso único de doble cocción consignó ABC.
Antes de entrar al horno, la masa se sumerge brevemente en agua hirviendo. Este paso crucial es el secreto de su identidad: sella el exterior para crear esa corteza brillante y elástica, mientras mantiene un interior denso y suave.
Muchas personas sostienen que los bagels neoyorquinos son únicos, gracias a una serie de factores locales. Entre ellos, se destacan los siguientes, según ABC:
- El agua: los neoyorquinos aseguran que la clave está en el agua de la ciudad, de baja mineralización y con un pH que influye en la textura de la masa. No es mito del todo: el agua afecta al gluten, y eso influye en el resultado final.
- El hervido: en Nueva York, los bagels se hierven en agua con malta o miel, lo que les da ese brillo característico y una corteza ligeramente dulce.
- El horneado: se cuecen en hornos de piedra, lo que asegura una corteza uniforme y dorada.
- La textura: ni tan esponjosa como un pan de molde, ni tan dura como un pretzel. El bagel perfecto debe tener una miga densa, suave y elástica, con un toque masticable.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Nueva York: guía para solicitar el plan de cuidado infantil y actualizaciones de hoy, 15 de enero de 2026
En vivo. Noticias de Florida hoy: encuestas muestran apoyo a Byron Donalds para reemplazar a DeSantis y otros reportes del 15 de enero
Alerta para los conductores en Nueva York. Así cambiará el sistema de puntos del DMV en 2026
- 1
Adiós al estado de Gavin Newsom: todos los magnates de la tecnología que abandonarían California
- 2
Vuelve el frío a Florida: el momento exacto en que bajarán las temperaturas en Orlando
- 3
Tras una tensa reunión entre Dinamarca y EE.UU., las potencias europeas envían refuerzos a Groenlandia
- 4
Greg Abbott lanza un recordatorio para los votantes en las elecciones de Texas 2026: “Solo ciudadanos”