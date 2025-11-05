Buenas noticias en Newark: cómo recibir US$600 en efectivo ante la falta de los cupones SNAP en Nueva Jersey

A raíz de los problemas por el cese del pago de los cupones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey y otros estados, algunas ciudades comenzaron a tomar medidas. Mediante una publicación oficial, Newark anunció que entregará dinero a los beneficiarios que se vean afectados.

Newark entregará hasta US$600 ante el cese del pago de los cupones SNAP

Junto con un anuncio del alcalde Ras J. Baraka, en el sitio web nwkassist.com la ciudad ofrece a sus residentes la posibilidad de aplicar para esta ayuda, luego del cese del pago del programa de Estados Unidos causado por el cierre del gobierno federal.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, anunció la ayuda social a los beneficiarios de SNAP Seth Wenig - AP

El gobierno de Newark aclara que este programa no representa una entrega de alimentos, sino un pago directo a los solicitantes. Cada persona que aplique recibirá el monto que necesite para cubrir su situación de emergencia, con un tope de US$600 por beneficiario.

Para tramitar el subsidio, el proceso consta de tres pasos: completar el formulario donde se solicita documentación, aguardar por la revisión que tarda no más de 72 horas y recibir el pago si se obtuvo la aprobación.

Requisitos para obtener la ayuda de hasta US$600 en Newark

Quienes quieran aplicar para recibir el beneficio deben compartir documentación que pruebe su estado de emergencia en el sitio web oficial. En detalle, la ciudad exige enviar la siguiente información:

Identificación con foto.

Una prueba de residencia.

Registro de que el solicitante recibe los beneficios de SNAP.

Prueba de asistencia de emergencia.

Beneficiarios de SNAP en Newark recibirán una ayuda del gobierno local

Newark reparte alimentos ante el cese del pago de SNAP en Nueva Jersey

Más allá de la iniciativa de la ciudad para residentes en situación de emergencia afectados por la suspensión del pago de los cupones, también se anunció el reparto de alimentos, ropa, juguetes y otras ayudas. Para recibir los productos, se necesita mostrar prueba de residencia y de ser beneficiario del programa federal.

El reparto se realiza desde el 5 de noviembre entre las 15 y 20 hs (hora local) e inaugura un esquema de tres días semanales (lunes, miércoles y sábados), que la ciudad mantendrá hasta que se regularice el pago de SNAP. Las ubicaciones para recibir los alimentos son las siguientes:

South Ward : Belmont Runyon Elementary School, 1 Belmont Way.

: Belmont Runyon Elementary School, 1 Belmont Way. Central Ward : Dr. E. Alma Flagg School, 150 3rd Street .

: Dr. E. Alma Flagg School, 150 3rd Street . West Ward : Speedway Academies, 701 S Orange Avenue .

: Speedway Academies, 701 S Orange Avenue . East Ward : South Street School, 44 Hermon Street .

: South Street School, 44 Hermon Street . North Ward: Rafael Hernandez Elementary School, 345 Broadway.

Beneficiarios de SNAP en Newark podrán obtener ayuda económica y alimentos

Nueva Jersey no recibirá los cupones SNAP en noviembre

Al igual que en otros estados de Estados Unidos, este mes no se pagan las ayudas del programa debido al cierre del gobierno federal. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó oficialmente la complicación para más de 37.000 beneficiarios solamente en la ciudad de Newark.

Más allá del mensaje por parte de la entidad estadounidense, el propio estado también emitió un comunicado en el que notificó a sus residentes que mientras se mantenga el cierre no recibirán pagos del beneficio desde la administración federal.