Buenas noticias para Nueva Jersey: cómo solicitar la ayuda de asistencia de cuidado infantil en 2026

El gobierno de Nueva Jersey, en Estados Unidos, anunció cuáles son los requisitos para buscar ayuda de asistencia de cuidado infantil en 2026, así como las fechas clave en las que se recibirán las solicitudes para ser beneficiario del programa.

Cómo solicitar asistencia de cuidado infantil en Nueva Jersey

Tras una pausa en la recepción de solicitudes por escasez de fondos, el Departamento de Servicios Humanos de Nueva Jersey (DHS, por sus siglas en inglés) recibe nuevamente la documentación de los interesados en la asistencia de cuidado infantil para que reciban los recursos a partir de enero de 2026, de acuerdo con Child Care New Jersey.

La asistencia para el cuidado infantil priorizará a familias vulnerables o menores de edad con discapacidad (Archivo) Shutterstock

Las autoridades brindarán atención a las familias que forman parte de los grupos prioritarios que completen el formulario correspondiente durante el mes de diciembre del presente año.

Dentro de estas categorías destacan los niños sin hogar, quienes tienen una familia con ingresos muy bajos o que requieren cuidados especiales, debido a los límites que existen en la financiación.

Los requisitos de elegibilidad se dividen en dos grupos y son:

Para los menores de edad

Tener menos de 13 años de edad.

Menores con incapacidad mental o física para cuidar de ellos mismos hasta los 19 años de edad.

Si están bajo la supervisión de la División de Protección y Permanencia Infantil de Nueva Jersey, hasta los 19 años de edad.

Ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros calificados.

Residir con el solicitante, o persona que actúe como su tutor legal.

Para padres de familia o solicitantes adultos

Ser residente del estado de Nueva Jersey.

Cumplir con los requisitos de límite de ingresos.

No tener activos que superen el millón de dólares.

Ser trabajadores de tiempo completo de al menos 30 horas por semana.

En caso de no trabajar, asistir a la escuela a tiempo completo, recibir capacitación laboral o una combinación de diferentes actividades.

Los menores de edad y los solicitantes deberán cumplir los requisitos del programa para poder obtener los beneficios de asistencia de cuidado infantil (Archivo) Shutterstock

Según Programs for parents, se debe completar, firmar y enviar la solicitud con todos los documentos requeridos a la agencia de Recursos y Referencias de Cuidado de Niños (CCR&R, por sus siglas en inglés) más cercana a su residencia, la cual se puede encontrar en el sitio web o consultar a través del teléfono 1-800-332-9227.

Otros programas de asistencia al cuidado infantil en EE.UU.

En esta entidad, y en otras partes de EE.UU. existen al menos cuatro opciones gubernamentales para obtener recursos que permitan solventar el costo del cuidado infantil, de acuerdo con Child Care, y estos son:

Vales, certificados y subsidios

Son programas de asistencia financiera de cuidado infantil que reciben fondos del gobierno federal a familias de bajos ingresos para que los menores puedan asistir a la escuela o pagar por cuidados, los requisitos de elegibilidad cambian, según el estado.

Head Start y Early Head Start

Son programas dirigidos a ayudar a recién nacidos hasta que cumplan los 5 años de edad y brindan servicios para el desarrollo infantil, bienestar mental, salud física y aprendizaje temprano sin costo, dirigido a familias de bajos ingresos.

Además de los programas gubernamentales, también existen organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia para el cuidado infantil a familias vulnerables (Archivo) Shutterstock

Pre kínder financiado por el estado

Son programas estatales dirigidos a menores de 3 a 5 años de edad y los ayudan a prepararse para asistir a educación preescolar, en algunas entidades son sin costo y en otras a bajo costo, por tiempos de medio día a días completos.

Asistencia financiera para las fuerzas armadas

Son programas exclusivamente dirigidos para las familias de militares, que buscan ayudar a cubrir las cuotas de cuidado infantil.

Además de los programas gubernamentales, también existen organizaciones que brindan asistencia o descuentos locales. Se trata de comunidades sin fines de lucro que pueden otorgar becas o subsidios.

Asimismo, existen recursos afiliados al trabajo o a las escuelas, que son financiados por empresas, empleadores, colegios o universidades.