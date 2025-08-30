Calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2025 en Nueva Jersey
Las fechas para el cobro de los beneficios del programa federal ya están disponibles para su consulta en el estado
- 4 minutos de lectura'
Los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos para Jubilados, Sobrevivientes y personas con Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), así como del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) ya tienen fechas para su pago en Nueva Jersey.
En Nueva Jersey: el calendario de pago del Seguro Social en septiembre
De acuerdo con el calendario que la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer para el mes de septiembre en Nueva Jersey, los cheques para los beneficiarios de SSI se depositan el primer día de cada mes. La única excepción es cuando la fecha cae en un fin de semana, en cuyo caso el pago se adelanta al viernes anterior.
En el caso de los beneficiarios que cuentan con RSDI, recibirán sus depósitos durante septiembre según su fecha de nacimiento, distribuidos en tres miércoles del mes, a partir del segundo miércoles, de la siguiente manera:
- Del 1° al 10: 10 de septiembre
- Del 11 al 20: 17 de septiembre
- Del 21 al 30: 24 de septiembre
La SSA detalló que, en esta ocasión, los beneficiarios que cuentan con SSI no recibirán el pago durante septiembre, sino que este se recorrerá hasta el 1° de octubre.
Fechas de pago del Seguro Social para el resto de 2025
La dependencia también compartió las próximas fechas de pago del Seguro Social para los afiliados a los programas de Ingresos Suplementarios y para los Jubilados y personas con Discapacidad.
El resto del calendario de 2025 queda de la siguiente forma:
Pagos del SSI:
- 1° de octubre
- 1° de noviembre
- 29 de noviembre (pago correspondiente al 1° de diciembre)
- 31 de diciembre (pago correspondiente al 1° de enero de 2026)
Pagos del RSDI:
- Beneficiarios con fecha de nacimiento del 1° al 10:
- 9 de octubre
- 13 de noviembre
- 11 de diciembre
- Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20:
- 16 de octubre
- 20 de noviembre
- 18 de diciembre
- Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31:
- 23 de octubre
- 27 de noviembre
- 24 de diciembre
La SSA recordó que, si los afiliados no reciben sus pagos en las fechas estipuladas, podrían ser depositados en los tres días siguientes. Si después de ese periodo aún no se ve reflejado el pago, tendrán que comunicarse a la dependencia para solucionarlo.
Quiénes pueden recibir la ayuda del Seguro Social
De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la SSA otorga una fuente de ingresos a las personas que no pueden generar ingresos por su cuenta debido a una discapacidad o porque ya están jubilados.
Existen cuatro tipos de programas afiliados al Seguro Social que están disponibles para todos los ciudadanos del país. Se dividen de la siguiente manera:
- Jubilación: aplica para las personas a partir de los 62 años de edad que pueden optar por retirarse, siempre y cuando hayan trabajado y pagado impuestos del Seguro Social por al menos diez años.
- Seguro de Discapacidad (SSDI): dirigido a quienes están diagnosticados con alguna de las discapacidades reconocidas por la dependencia (como ceguera). Para acceder, se requiere haber trabajado durante un período mínimo establecido.
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI): destinado a los ciudadanos que perciben pocos o ningún ingreso, así como a los adultos mayores de 65 años o más y personas con discapacidad.
- Cónyuges y sobrevivientes: aplica para cónyuges o familiares de una persona que perdió la vida, siempre que el fallecido haya trabajado y pagado impuestos al Seguro Social antes de su deceso.
