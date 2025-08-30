Calendario de pagos del Seguro Social en septiembre de 2025 en Nueva Jersey

Los beneficios del Seguro Social en Estados Unidos para Jubilados, Sobrevivientes y personas con Discapacidad (RSDI, por sus siglas en inglés), así como del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) ya tienen fechas para su pago en Nueva Jersey.

En Nueva Jersey: el calendario de pago del Seguro Social en septiembre

De acuerdo con el calendario que la Administración de Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) dio a conocer para el mes de septiembre en Nueva Jersey, los cheques para los beneficiarios de SSI se depositan el primer día de cada mes. La única excepción es cuando la fecha cae en un fin de semana, en cuyo caso el pago se adelanta al viernes anterior.

Calendario de pagos del Seguro Social y SSI para el segundo semestre de 2025 (Web/SSA)

En el caso de los beneficiarios que cuentan con RSDI, recibirán sus depósitos durante septiembre según su fecha de nacimiento, distribuidos en tres miércoles del mes, a partir del segundo miércoles, de la siguiente manera:

Del 1° al 10: 10 de septiembre

10 de septiembre Del 11 al 20: 17 de septiembre

17 de septiembre Del 21 al 30: 24 de septiembre

La SSA detalló que, en esta ocasión, los beneficiarios que cuentan con SSI no recibirán el pago durante septiembre, sino que este se recorrerá hasta el 1° de octubre.

Fechas de pago del Seguro Social para el resto de 2025

La dependencia también compartió las próximas fechas de pago del Seguro Social para los afiliados a los programas de Ingresos Suplementarios y para los Jubilados y personas con Discapacidad.

En el proceso para solicitar el Seguro Social, un examinador revisará el caso del solicitante Freepik

El resto del calendario de 2025 queda de la siguiente forma:

Pagos del SSI:

1° de octubre

1° de noviembre

29 de noviembre (pago correspondiente al 1° de diciembre)

31 de diciembre (pago correspondiente al 1° de enero de 2026)

Pagos del RSDI:

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 1° al 10:

9 de octubre



13 de noviembre



11 de diciembre

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 11 al 20:

16 de octubre



20 de noviembre



18 de diciembre

Beneficiarios con fecha de nacimiento del 21 al 31:

23 de octubre



27 de noviembre



24 de diciembre

La SSA recordó que, si los afiliados no reciben sus pagos en las fechas estipuladas, podrían ser depositados en los tres días siguientes. Si después de ese periodo aún no se ve reflejado el pago, tendrán que comunicarse a la dependencia para solucionarlo.

Quiénes pueden recibir la ayuda del Seguro Social

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la SSA otorga una fuente de ingresos a las personas que no pueden generar ingresos por su cuenta debido a una discapacidad o porque ya están jubilados.

En 2024, el ajuste por costo de vida (COLA), para los beneficiarios del Seguro Social, fue del 3,2 por ciento 123RF

Existen cuatro tipos de programas afiliados al Seguro Social que están disponibles para todos los ciudadanos del país. Se dividen de la siguiente manera: