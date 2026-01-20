Último golpe de Murphy en New Jersey: la ley que blinda a los inmigrantes contra el ICE el día que llega Mikie Sherrill

Phil Murphy, el ahora exgobernador de Nueva Jersey, vetó horas antes de la ceremonia de inauguración de Mikie Sherrill un proyecto de ley para limitar la aplicación de las leyes de inmigración. Una de las normativas designa a los hospitales y escuelas como “zonas seguras”, lo que impide las redadas en estas zonas.

La ley que protege a los migrantes en Nueva Jersey

Murphy firmó el proyecto de ley NJ A6308 (24R), una legislación que limita la aplicación de las medidas migratorias en ciertos espacios, conocidos como “lugares sensibles”. Entre estos lugares se incluyen:

Hospitales y centros de salud

Escuelas y centros educativos

Juzgados

Lugares de culto, como iglesias, templos y mezquitas.

Con esta medida, los agentes del ICE no podrán ingresar para realizar acciones de control migratorio sin autorización judicial Jade Sivori

“Ya sea que esté rezando en una iglesia, estudiando en la escuela, recibiendo atención médica en un hospital o buscando asistencia legal, nadie debería vivir con miedo o incertidumbre”, afirmó Murphy, según consignó Univision.

En estos espacios, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no podrán ejecutar acciones de control migratorio sin una autorización judicial.

Asimismo, ordena al fiscal general del estado publicar políticas modelo sobre cómo deben interactuar estos sitios sensibles con las autoridades federales de inmigración.

Otras normativas que vetó Phil Murphy

El exgobernador también vetó el proyecto de ley NJ A6310. Esta medida pretende convertir en ley estatal las restricciones actuales que impiden a la policía local y estatal colaborar con las autoridades federales de inmigración.

El proyecto NJ A6310 busca impedir la colaboración entre el ICE con agentes locales ICE

Esta normativa prevé suspender los acuerdos 287(g)—que permiten la cooperación de la agencia con socios del orden público estatales y locales—y restringir la detención de inmigrantes en prisiones solo para que el ICE los recoja.

Asimismo, vetó la NJ 6309, una propuesta que afecta la capacidad de los gobiernos estatales, locales y centros de salud para recopilar y compartir información sobre el estatus migratorio y otros datos personales con las autoridades federales.

¿Podrán ejecutarse estos nuevos proyectos de ley?

De acuerdo con Politico, el paquete legislativo no podrá efectuarse de manera permanente. En ese sentido, deberá presentarse nuevamente ante la Legislatura para ser considerado por la nueva administración de Mikie Sherrill.

Hasta el momento, la administración Sherrill no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios en el medio citado.

La postura de Sherrill sobre la comunidad migrante

Durante su campaña, la exaviadora se enfocó en propuestas vinculadas al alivio económico. Estos focos son centrales en la comunidad migrante, que considera que el empleo y la inflación son los temas más urgentes del país.

Elecciones en Nueva Jersey 2025: la promesa de Mikie Sherrill si gana como gobernadora

El mes previo a las elecciones, la actual gobernadora participó de un debate con residentes latinos en Univision 41. Allí, expuso que en su primer día como gobernadora, declararía un “estado de emergencia” en Nueva Jersey para congelar las tarifas.

“Producir energía propia en Nueva Jersey bajará los costos como la solar, el tipo de energía más limpia”, dijo la demócrata sobre su alternativa para disminuir los costos.