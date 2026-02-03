Jersey City en alerta por la presencia del ICE: qué hacer si te cruzas un agente migratorio

Como parte de la ofensiva del gobierno de Donald Trump, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arribaron a Jersey City, en Nueva Jersey, en la última semana. Ante los recientes arrestos, el alcalde de la ciudad advirtió a los migrantes por la presencia federal y compartió algunos consejos prácticos.

En alerta: la presencia de agentes migratorios del ICE en Jersey City

La semana pasada, el alcalde de Jersey City, James Solomon, firmó una orden ejecutiva que protege a los inmigrantes de la ciudad. Posteriormente, el domingo, se reportaron arrestos en toda el área. Los informes mostraron a agentes federales mientras realizaban detenciones aleatorias y se trasladaban en vehículos sin identificación.

Los agentes migratorios del ICE realizaron arrestos en toda el área de Jersey City y alrededores durante operaciones el fin de semana ICE Facebook

En un comunicado compartido a través de su cuenta en X, el alcalde indicó que los videos registrados durante los arrestos son “extremadamente perturbadores”.

Aún no se conoció el número oficial de personas detenidas por el ICE en las operaciones del fin de semana pasado. No obstante, el concejal de Jersey City, Jake Ephros, presenció las redadas y filmó los procedimientos.

En diálogo con NBC News, relató que empezó sus grabaciones el domingo por la mañana en la comisaría del condado de Hudson. “Me sentí un poco como en piloto automático, como si solo necesitara filmar, documentar esto, seguirlos lo mejor posible”, sostuvo.

Qué hacer si te cruzas un agente migratorio del ICE en Jersey City

En su mensaje en redes sociales, Solomon citó una guía del Immigrant Legal Resource Center (ILRC) que señala que si un extranjero se encuentra con un agente migratorio debe:

Mantener la calma y evitar huir : esto podría parecer sospechoso y la policía o el ICE podrían utilizarlo en su contra en un juicio.

: esto podría parecer sospechoso y la policía o el ICE podrían utilizarlo en su contra en un juicio. Guardar silencio : indicar que desea permanecer callado hasta hablar con un abogado. No responder ninguna pregunta, especialmente sobre el lugar de nacimiento, estatus migratorio o cómo ingresó a Estados Unidos. No proporcionar información personal sobre ningún miembro de la familia.

: indicar que desea permanecer callado hasta hablar con un abogado. No responder ninguna pregunta, especialmente sobre el lugar de nacimiento, estatus migratorio o cómo ingresó a Estados Unidos. No proporcionar información personal sobre ningún miembro de la familia. Evitar firmar documentos antes de hablar con un abogado: esto podría anular el derecho a solicitar la asistencia de un profesional o a una audiencia ante un juez de inmigración. Además, podría resultar en la deportación inmediata sin audiencia. Si desea permanecer en Estados Unidos, el migrante tiene que pedir comparecer ante el juez.

antes de hablar con un abogado: esto podría anular el derecho a solicitar la asistencia de un profesional o a una audiencia ante un juez de inmigración. Además, podría resultar en la deportación inmediata sin audiencia. Si desea permanecer en Estados Unidos, el migrante tiene que pedir comparecer ante el juez. Memorizar o llevar consigo los números de teléfono de la persona a la que llamará en caso de emergencia: idealmente, esta persona debería ser alguien que pueda poner en práctica sus planes, llamar a su abogado de inmigración y acceder a sus documentos importantes.

El alcalde de Jersey City recomendó a los migrantes que se topan con agentes migratorios del ICE permanecer en silencio y contactar a un abogado X (antes Twitter) @HSIHonolulu

A su vez, Solomon remarcó que los migrantes pueden tomar ciertas medidas según las circunstancias que afronten:

Si el ICE lo detiene en público : preguntar si está siendo detenido/arrestado. Si el agente dice que no, la persona es libre de irse calmadamente.

: preguntar si está siendo detenido/arrestado. Si el agente dice que no, la persona es libre de irse calmadamente. Si el ICE llega a su casa o trabajo : no tiene que abrir la puerta sin una orden judicial válida firmada por un juez.

: no tiene que abrir la puerta sin una orden judicial válida firmada por un juez. Si es testigo de una detención: tiene derecho a filmar, siempre y cuando no interfiera en el procedimiento.

Si una persona es testigo de una detención del ICE, tiene derecho a filmar, siempre y cuando no interfiera con la labor del agente migratorio JIM WATSON� - POOL�

La orden firmada por el alcalde de Jersey City que protege a los migrantes del ICE

En un comunicado de prensa, la oficina del alcalde de Jersey City compartió la semana pasada los detalles de la orden ejecutiva que protege a los extranjeros de los agentes migratorios en la jurisdicción. Esta medida establece: