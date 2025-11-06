Cuál es el salario mínimo en Nueva Jersey en noviembre 2025

El salario mínimo en Nueva Jersey está fijado en 15,23 dólares la hora para la mayoría de trabajadores desde enero pasado y se mantendrá en noviembre de 2025. Los empleados del estado percibirán un aumento en las próximas semanas, que fue anunciado por la administración de Phil Murphy.

Quiénes cobran el salario mínimo estipulado en Nueva Jersey

El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral del estado (DOL, por sus siglas en inglés) indicó que la mayoría de trabajadores perciben el salario mínimo de US$15,23 por hora en Nueva Jersey. En ese sentido, se contemplan ciertas excepciones para empleados de determinadas características y rubros.

Ciertos trabajadores no están sujetos al mismo calendario de salario mínimo en Nueva Jersey Freepik

El organismo estatal precisó que se incluyen las siguientes excepciones, debido a que esos empleados se rigen por un calendario de salario mínimo distinto:

Pequeñas empresas y empleos temporales : de US$14,53 por hora.

: de US$14,53 por hora. Sector agrícola : de US$13,40 por hora.

: de US$13,40 por hora. Personal de atención directa de centros de atención a largo plazo: de US$18,49 por hora.

En tanto, ZipRecruiter señaló que el sueldo promedio en Nueva Jersey se sitúa en US$33 por hora, con una predominancia de entre US$36.500 y US$101.500.

El estado incrementará el salario mínimo el 1º de enero de 2026, como lo estipula la ley Freepik

Las 10 ciudades de Nueva Jersey con salarios más altos que el promedio estatal

La plataforma mencionada resaltó las 10 ciudades de Nueva Jersey donde el salario típico por hora es superior al estatal. Estas localidades son:

Westville : de US$36,61.

: de US$36,61. Maywood : de US$36,51.

: de US$36,51. Lawrence Township : de US$36,35.

: de US$36,35. Union City : de US$35,73.

: de US$35,73. Hackensack : de US$35,66.

: de US$35,66. Chester : de US$34,63.

: de US$34,63. Neptune City : de US$34,42.

: de US$34,42. New Providence : de US$34,41.

: de US$34,41. Princeton : de US$34,27.

: de US$34,27. Newark: de US$34,19.

10 ciudades registran sueldos promedio más altos que el estatal Freepik

Cuándo aumentará el salario mínimo en Nueva Jersey y en cuánto quedará

El DOL establece los incrementos y modificaciones en el salario mínimo del estado en función de los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). En enero de 2025, esa cifra aumentó de US$8,60 a US$15,49.

El próximo aumento del salario mínimo en Nueva Jerseytendrá lugar el 1º de enero de 2026, con un incremento de US$0,43, para pasar a US$15,92 por hora para la mayoría de trabajadores.

Las excepciones a esta regla se regirán de la siguiente forma:

Empleados temporales o de pequeñas empresas : pasarán de US$14,53 a US$15,23 por hora a partir del primer día del año próximo. Posteriormente y según la ley, estos trabajadores percibirán un incremento gradual en el salario mínimo hasta 2028.

: pasarán de US$14,53 a US$15,23 por hora a partir del primer día del año próximo. Posteriormente y según la ley, estos trabajadores percibirán un incremento gradual en el salario mínimo hasta 2028. Trabajadores del sector agrícola : verán un aumento de US$13,40 a US$14,20 por hora el 1º de enero de 2026. En tanto, los empleados que se desempeñan en una granja contarán con incrementos del sueldo mínimo graduales hasta 2030.

: verán un aumento de US$13,40 a US$14,20 por hora el 1º de enero de 2026. En tanto, los empleados que se desempeñan en una granja contarán con incrementos del sueldo mínimo graduales hasta 2030. Personal de atención directa en los centros de cuidados a largo plazo: el aumento será de US$0,43 y consagrará US$18,92 por hora.

Por otra parte, el DOL destacó que el salario mínimo en efectivo para los trabajadores de Nueva Jersey que reciben propinas aumentará el año próximo de US$5,62 a US%6,05 por hora. A su vez, el crédito máximo por propinas que los empleadores pueden reclamar se mantendrá en US$9,87.