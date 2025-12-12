Detención en un aeropuerto de EE.UU.: guía para superar una segunda inspección de la CBP sin perder la calma
Este procedimiento puede durar desde unos minutos hasta varias horas, lo que dependerá del caso; los consejos para evitar mayores problemas con los agentes
Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) tienen la autoridad de realizar inspecciones en los aeropuertos internacionales. En ocasiones, pueden determinar una segunda revisión para un viajero y esta es la forma de superarla, según un abogado de inmigración.
La segunda inspección de la CBP: qué es y cuáles son los motivos
Si el oficial de la CBP no puede verificar la información del viajero, o si este no cuenta con toda la documentación requerida, podría determinar una inspección secundaria, que se realizará en una zona de entrevistas.
La acción permite realizar investigaciones adicionales para verificar la información sin causar demoras a los demás pasajeros que llegan.
Gianfranco De Girolamo, abogado especialista, señala para InmigraciónTV, que entre las razones más comunes, que no necesariamente representan un problema, está la selección al azar o aleatoria. También pude establecerse la segunda revisión por la falta algún documento o cuando el pasaporte o visa están por vencer.
“A veces el oficial simplemente no puede verificar tu información lo suficientemente rápido en el sistema durante la primera inspección o hay muchas personas esperando y te pasan a otra área para mantener el flujo”, explica el legista.
Sin embargo, advierte que hay razones que pueden indicar un problema más serio. Esta es la lista que el abogado señala como los motivos:
- Discrepancias entre lo que dice el viajero y lo que muestra el sistema,
- Sospechas de que se tienen planes de trabajar sin permiso.
- Historial de violaciones migratorias anteriores.
- El nombre coincide con alguien en una lista de seguridad.
- Se tienen antecedentes penales.
- Respuestas contradictorias o comportamiento nervioso extremo.
De Girolamo aclara que todos pueden ser enviados a segunda inspección, sin importar si se es ciudadano estadounidense, residente permanente, turista, estudiante, o trabajador temporal. “Nadie está exento de esta posibilidad, aunque es más común para ciertos perfiles de viajeros”, agrega.
Cómo superar la segunda inspección de la CBP
“Este proceso puede ser intimidante, pero conocer sus derechos y comprender qué esperar puede ayudarlo a transitar la situación con facilidad”, indica una guía del despacho legal Gaertner Torres.
Por su parte, el abogado De Girolamo precisa: “Si te llevan a segunda inspección, la forma en que te comportas puede marcar una gran diferencia en el resultado”, por lo que lo primero y más importante es mantener la calma. “Trata de no mostrarte excesivamente ansioso o a la defensiva”, aconseja.
El legista recomienda respira profundo y recordar que es un procedimiento rutinario para miles de viajeros cada día, por lo que no significa automáticamente que exista un problema.
En general, señala que lo mejor para superar la revisión secundaria es colaborar con los oficiales de la CBP, responder de forma breve y directa, y evitar dar información innecesaria que pueda generar dudas. Mantener coherencia con lo dicho en la primera inspección, ya que cualquier contradicción causa sospechas.
También explica la importancia de ser respetuoso y cuidar el lenguaje corporal. Advierte tener máxima precaución al firmar documentos: leerlos completamente, pedir intérprete si es necesario y no dejarse presionar. Si confiscan pertenencias, debe solicitarse un recibo oficial detallado.
En cuanto a dispositivos electrónicos, recalca que los agentes de la CBP no pueden obligar a dar contraseñas, pero negarse puede tener consecuencias. Finalmente, sugiere contactar a un abogado si la situación se complica, aunque destaca que aunque no se tiene derecho a su presencia, muchos oficiales permiten una llamada.
Como extranjero, se puede pedir contactar al consulado en cualquier momento. El personal puede ayudar de varias maneras, como al verificar la identidad del viajero, contactar a la familia para avisarles sobre la detención o apoyar con conseguir un abogado.
