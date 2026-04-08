Sherrill se adelanta a las elecciones en Nueva Jersey: firma una ley para ampliar la votación anticipada

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, avanzó con una reforma clave del sistema electoral al promulgar una ley que amplía el período de votación anticipada en las elecciones municipales de mayo. La medida, presentada como una respuesta directa a restricciones impulsadas a nivel federal, busca facilitar el acceso de los votantes a las urnas en instancias locales.

Nueva Jersey amplía el voto anticipado en elecciones municipales

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la gobernadora, la nueva legislación —identificada como A4745/S420— habilita a los municipios con elecciones no partidistas en mayo a extender el período de votación anticipada. Esto implica una modificación concreta en el calendario: los votantes podrán comenzar a emitir su sufragio con mayor antelación respecto al día de la elección.

La normativa establece que el proceso de sufragio anticipado podrá comenzar hasta ocho días antes de la jornada oficial Canva

En términos prácticos, la norma establece que el voto anticipado podrá iniciarse hasta ocho días antes de la jornada electoral, lo que representa una ampliación de cuatro días adicionales en comparación con el esquema previo.

Aun con este cambio, el período concluirá dos días antes del día de la votación oficial. Como resultado, los ciudadanos dispondrán de un total de siete días para votar de manera anticipada.

Por qué el gobierno de Nueva Jersey amplía el voto anticipado

En el comunicado de prensa de la gobernadora, Sherrill vinculó la aprobación de esta ley con el contexto político nacional, al cuestionar medidas recientes impulsadas desde la administración federal.

Bajo el nuevo marco operativo, los votantes de Nueva Jersey dispondrán de un total de siete días para emitir su voto antes de que el período concluya formalmente

“Mientras el presidente Trump intenta debilitar las elecciones y poner trabas al voto con su orden ejecutiva que es inconstitucional, nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias para proteger la integridad de nuestras elecciones y hacerlas más accesibles para el votante de Nueva Jersey”, afirmó.

La mandataria también subrayó el impacto concreto de la medida a nivel local: “Esta ley permitirá que los municipios amplíen el voto anticipado y garantizará que las personas que viven en el Estado Jardín puedan hacer oír su voz a nivel local, donde estas decisiones afectan nuestros vecindarios, nuestras escuelas y nuestra vida diaria”.

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En la misma línea, otros funcionarios estatales destacaron el valor de la iniciativa como herramienta para fomentar la participación ciudadana. El senador Brian Stack sostuvo que la normativa contribuirá a facilitar el proceso electoral y a incentivar la concurrencia a las urnas. “Como siempre digo: hay que llegar a las urnas. Con esta ley, tenemos días extras para votar anticipado”, expresó.

Por su parte, el asambleísta Larry Wainstein remarcó que la votación anticipada responde a una necesidad concreta de la población. “No todas las personas trabajan de 9 a 17, de lunes a viernes. Al aumentar los días para votar con anterioridad, le damos oportunidad a más personas para votar”, señaló.

Cómo funciona la nueva ley de voto anticipado en Nueva Jersey

El texto legislativo del Senado de Nueva Jersey precisa los cambios introducidos en el sistema de votación anticipada y establece el marco operativo para su implementación. Según la versión aprobada, los municipios que celebren elecciones regulares en mayo podrán adoptar ordenanzas para incorporar este esquema extendido.

Durante la ceremonia de firma, la gobernadora Sherrill vinculó esta reforma con la necesidad de proteger la integridad del voto frente a las órdenes ejecutivas del presidente Trump Imagen de kp yamu Jayanath en Pixabay

Entre los puntos principales de la normativa se destacan:

La posibilidad de iniciar el voto anticipado hasta el octavo día previo a la elección municipal.

El mantenimiento del cierre del período dos días antes del día electoral.

La opción de que cada municipio decida, mediante ordenanza, si adopta o no este sistema ampliado.

La obligación de que las juntas electorales designen entre uno y tres lugares públicos dentro de cada municipio para la votación anticipada.

Además, el texto establece criterios sobre la ubicación de los centros de votación, al indicar que deben situarse, siempre que sea posible, en zonas de alta concentración poblacional para garantizar el acceso.

También se especifica que estos espacios deben ser instalaciones públicas —como edificios municipales— y se excluye expresamente el uso de escuelas públicas como centros de votación anticipada.