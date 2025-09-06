El popular restaurante mexicano con “1000 tequilas” que abrirá nuevas sucursales en Nueva Jersey

Meximodo, el restaurante mexicano de Metuchen que ostenta el récord por la mayor variedad de tequilas y mezcales en el mundo, confirmó que abrirá dos nuevas sucursales en Nueva Jersey en 2026, además de la que ya tienen prevista para este año.

¿Dónde estarán los nuevos locales de Meximodo en Nueva Jersey?

De acuerdo con la publicación de NJ.com, la apertura en Marlboro, prevista para fines de 2026, se ubicará en 133 South Main Street, sobre la ruta 79, en el edificio donde funcionaron Fireside Grill & Bar y Bad Hat Dumplings and Cocktails.

Marlboro y Parsippany tendrán locales hacia fines de 2026 Foto de Tripadvisor

En Parsippany, la nueva sucursal que se abrirá el próximo año funcionará en District 1515, un complejo residencial y comercial de lujo situado junto a la ruta 10. Sobre la expansión, TJ Pingtore, vicepresidente senior de Le Malt Hospitality Group —la compañía que opera Meximodo— señaló a NJ.com: “Cada espacio tiene algo único”.

Vale recordar que en marzo el grupo ya había anunciado otro local en Jersey City, programada para abrir en la primavera/verano de 2025. El nuevo espacio estará ubicado en el edificio Haus25, en el centro de la ciudad, y combinará un menú inspirado en la cocina regional mexicana con un diseño innovador.

La idea nació como un proyecto familiar de Saurabh Abrol Foto de Tripadvisor

Meximodo y su récord Guinness por más de 1000 tequilas

El local abrió en Metuchen a fines de 2023. En julio de 2024 recibió el reconocimiento de la World Record Academy por ofrecer la mayor colección de espíritus de agave en un bar-restaurante. Superó las 1000 botellas, entre tequilas y mezcales, lo que lo convirtió en un referente gastronómico del estado.

El chef Antonio Carballo y el mixólogo Carlos Ruiz lideraron la creación Foto de Tripadvisor

En agosto de 2024, la revista Forbes publicó un listado con los mejores bares de mezcal en Estados Unidos y allí incluyó a Meximodo Cocina Mexicana & Tequila Bar, en Metuchen, Nueva Jersey.

El artículo destacó que entre sus especialidades sobresalen la Margarita y las degustaciones en formato de mezcal flights, que permiten probar diferentes variedades en una misma experiencia.

Menú de Meximodo: platos mexicanos tradicionales y cocina moderna

La carta combina clásicos de la comida popular, como tacos de birria y elote asado, con preparaciones más elaboradas, como pollo con mole, enchiladas de hongos y coliflor al pastor. La propuesta busca posicionarse como una cocina mexicana moderna, con platos tradicionales reinterpretados.

Historia de Meximodo: de una idea familiar a referente de la cocina mexicana en Nueva Jersey

La historia de Meximodo nació de un pedido entrañable: las hijas de Saurabh Abrol, un reconocido empresario gastronómico en Nueva Jersey, le pidieron que creara un restaurante donde ellas también pudieran disfrutar.

Ese gesto familiar se convirtió en la chispa que dio inicio al proyecto. Con la experiencia acumulada en locales de alto nivel como Le Malt Lounge en Colonia y Le Malt Royale en Red Bank, Abrol decidió apostar por un concepto distinto: un espacio divertido, luminoso y familiar que al mismo tiempo ofreciera autenticidad en cada plato y bebida.

Forbes lo incluyó entre los mejores bares de mezcal de EE.UU. Foto de Tripadvisor

Para lograrlo, el equipo viajó a México en 2023 en busca de inspiración. En el mercado de Coyoacán, el chef ejecutivo Antonio Carballo exploró especias, chiles e ingredientes que más tarde transformarían la carta en una experiencia gastronómica genuina.

Mientras tanto, el maestro mixólogo Carlos Ruiz recorrió campos de agave y destilerías en Tequila, México, con el objetivo de crear una propuesta de coctelería de primer nivel y reunir la mayor selección de tequilas del mundo.

De regreso en Nueva Jersey, el sueño se concretó en noviembre de 2023 con la apertura del primer Meximodo en Metuchen. La inauguración reunió a un equipo diverso de talentos: desde la cocina y la mixología hasta el diseño de interiores y la operación diaria, explican en su sitio web.