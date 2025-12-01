Elecciones a la alcaldía de Jersey City: las llamativas coincidencias con la reciente contienda de Nueva York

La segunda vuelta por la alcaldía de Jersey City entre el exgobernador Jim McGreevey y el político liberal James Solomon presentó elementos comparables a la disputa de Nueva York. El panorama incluye similitudes entre perfiles de candidatos, plataformas centradas en la asequibilidad y respaldos decisivos antes de la votación del 2 de diciembre de 2025.

La segunda vuelta de Jersey City que enfrenta a un exgobernador con un candidato progresista

La elección para la alcaldía de Jersey City en 2025 llega a una segunda vuelta tras no alcanzarse una mayoría absoluta en la votación del 4 de noviembre. Siete aspirantes participaron en la primera ronda, y los dos con mayor respaldo, Jim McGreevey y James Solomon, avanzaron a un enfrentamiento decisivo.

El 2 de diciembre de 2025 se llevará a cabo el balotaje por la alcaldía de Jersey City

El concejal progresista encabezó la primera jornada electoral con el 29,2% de los votos, ligeramente por encima del 25,1% obtenido por el exgobernador de Nueva Jersey, lo que llevó a ambos candidatos al balotaje. Detrás de ellos quedaron Bill O’Dea y Mussab Ali, con porcentajes significativos dentro del electorado.

La contienda coincidió con el proceso en el que el alcalde Steven Fulop decidió no buscar la reelección y optó por postularse para la gobernación de Nueva Jersey, lo que abrió un espacio competitivo para sucederlo. El demócrata finalizará su mandato el 1° de enero de 2026.

Coincidencias en Jersey City con la reciente elección en la ciudad de Nueva York

Un análisis del New York Post destacó las similitudes que hay entre el balotaje de Jersey City y la pasada contienda por la alcaldía de Nueva York. En ambos casos, un exgobernador con un historial marcado por renuncias del pasado buscó ocupar un cargo municipal, mientras que un candidato asociado a sectores progresistas se presentó como alternativa al liderazgo tradicional.

En el caso de la ciudad de Nueva Jersey, McGreevey regresó a la escena política después de haber renunciado como gobernador estatal en 2004, tras estar involucrado en un escándalo sexual. Su retorno fue comparado con el del exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien también intentó reinsertarse en la vida pública tras su salida en 2021, cuando fue acusado de acoso sexual por 11 mujeres.

De manera paralela, Solomon fue comparado con Zohran Mamdani, candidato progresista en Nueva York, por su énfasis en políticas que desafían a estructuras establecidas. El discurso de ambos giró en torno a la necesidad de limitar prácticas de desarrollo urbano que consideran perjudiciales para la vivienda asequible.

Jim McGreevey, de 68 años, fue gobernador de Nueva Jersey desde 2002 hasta 2004

La propuesta del exgobernador Jim McGreevey para su candidatura a la alcaldía de Jersey City

El exgobernador Jim McGreevey planteó su candidatura como un intento de aplicar años de experiencia en la administración pública a la gestión municipal. Su plataforma incluyó:

Nuevas viviendas asequibles.

No aumentar la porción municipal del impuesto a la propiedad durante el primer año de su gestión.

durante el primer año de su gestión. Edificar 1000 unidades de vivienda asequible.

Construir 500 hogares destinados a personas mayores.

El candidato aseguró que sus vínculos previos con la política estatal le permitirían coordinar proyectos y recursos para la ciudad. Su candidatura recibió el respaldo de figuras con influencia en Nueva Jersey. Entre ellas, estuvieron el gobernador saliente Phil Murphy, la presidenta del Concejo de Jersey City, Joyce Watterman, y sindicatos policiales y laborales que expresaron apoyo desde la primera ronda.

James Solomon: la alternativa progresista y la crítica al establishment de Nueva Jersey

James Solomon, concejal por dos periodos, centró su mensaje en la vivienda asequible, la transparencia gubernamental y las reformas administrativas. Presentó su candidatura como una opción desde fuera del núcleo tradicional del Partido Demócrata en la ciudad.

Entre sus propuestas principales estuvieron:

Limitar aumentos de alquiler.

Aumentar el personal policial.

Crear un equipo especializado en atención de crisis relacionadas con la salud mental.

El candidato sostuvo que su planteamiento busca abordar problemas urbanos inmediatos. Solomon criticó a McGreevey por recibir financiamiento de desarrolladores que, según su posición, habían obtenido beneficios desproporcionados de decisiones municipales. También señaló que el enfoque del exgobernador estaba vinculado con prácticas políticas del pasado que debían reexaminarse.

James Solomon, de 41 años, se presenta como un político local liberal

La asequibilidad como eje de campaña en Jersey City

Pese a sus diferencias de trayectoria y estilo, Solomon y McGreevey compartieron una parte esencial de sus propuestas: la necesidad de responder a la demanda creciente de vivienda asequible. Al igual que Cuomo y Mamdani en la contienda de Nueva York, el aumento de los impuestos a la propiedad y el costo de vida fueron temas abordados en sus plataformas.

Ambos aspirantes coincidieron en su intención de exigir que los nuevos desarrollos incluyeran un mínimo de 20% de unidades asequibles. Esta propuesta buscaba frenar el desplazamiento de residentes y permitir la permanencia de familias en comunidades con incremento sostenido de precios.

En ese contexto, la discusión sobre la planificación urbana, el rol de los desarrolladores y la estructura tributaria municipal se convirtió en uno de los elementos centrales de la campaña.

Qué dicen las encuestas sobre la elección por la alcaldía en Jersey City

Una encuesta realizada por Impact Research entre el 6 y el 10 de noviembre mostró una ventaja amplia para Solomon. El estudio ubicó al concejal con 58% de intención de voto, mientras que McGreevey registró 29%, sin embargo, un 13% de los sufragistas aún permanecen indecisos.

El sondeo también indicó que la mayoría de quienes apoyaron a candidatos eliminados en la primera vuelta se inclinaría por Solomon en la segunda. Este dato fortaleció la percepción de que el progresista había consolidado una coalición más amplia de cara al 2 de diciembre.