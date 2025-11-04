Elecciones en Nueva Jersey 2025: la ley que acelera el conteo de votos y los resultados
Las autoridades estatales esperan conocer los resultados preliminares de los comicios durante la noche de la jornada electoral de este 4 de noviembre
El ganador de las elecciones en Nueva Jersey de este martes 4 de noviembre podría conocerse más rápido que en 2021. Por primera vez, en el Estado Jardín se aplicará una ley de conteo anticipado del voto por correo, con el objetivo de reducir las demoras que caracterizaron comicios anteriores.
Nueva Jersey cambia su sistema de conteo de votos tras las demoras de 2021
- El cambio fue impulsado tras la reelección de Phil Murphy en 2021, cuando el resultado no se confirmó hasta el día siguiente por el lento conteo del voto por correo.
- En esos comicios, Ciattarelli lideró durante la noche, pero Murphy revirtió la tendencia al amanecer, cuando se completó el conteo de las boletas postales, según informó NJ.com.
La reforma electoral de 2022, firmada por Murphy, permitió que los condados empezaran a contar los votos por correo cinco días antes de la jornada electoral, una modificación que marca la primera elección a gobernador bajo este nuevo sistema.
Qué opinan los analistas sobre el nuevo conteo anticipado en Nueva Jersey
El director del Rebovich Institute for New Jersey Politics, Micah Rasmussen, destacó que el cambio ya se notó en las primarias demócratas de este año. “Si hubo una observación común entre todos los partidos, fue lo rápido del conteo”, afirmó Rasmussen a NJ.com.
El analista explicó que los condados ahora pueden “enfocarse en los votos del día de la elección, porque ya están al día con los votos por correo”, lo que genera un proceso más ordenado y preciso.
El sufragio anticipado presencial finalizó el domingo, y las urnas se abrirán este martes. Con la reforma aprobada en 2022, los condados podrán dedicar la jornada a procesar las boletas emitidas ese día, sin el atraso que antes generaba el conteo por correo.
Los observadores esperan que el resultado preliminar se conozca durante la misma noche, algo inédito en los últimos comicios estatales y considerado un avance en la eficiencia del sistema electoral.
Quiénes son Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli, los candidatos a gobernador de Nueva Jersey 2025
La contienda por la gobernación de Nueva Jersey enfrenta este martes 4 de noviembre a dos figuras conocidas del panorama político estatal: la demócrata Mikie Sherrill y el republicano Jack Ciattarelli, en una elección que se perfila como una de las más reñidas del país norteamericano.
Sherrill, exoficial de la Marina y exfiscal federal, compite con una plataforma centrada en proteger los derechos reproductivos y enfrentar las políticas conservadoras de la era Trump, según destacó NJ.com. Ciattarelli, por su parte, es empresario y exlegislador estatal y realiza su tercera candidatura a gobernador. El dirigente apuesta a reducir impuestos, cuestionar el dominio demócrata y recuperar el voto moderado.
El eje común de sus discursos fue la asequibilidad, con la promesa de ambos para aliviar el costo de vida, tema que —de acuerdo con la encuesta de AtlasIntel— preocupa al 66,3% de los votantes.
El promedio de los diez sondeos más recientes muestra a Sherrill con 50,9% de apoyo, frente al 46,1% de Ciattarelli. Entre ellos, AtlasIntel registró un empate técnico (50,2% a 49,3%), Suffolk University una diferencia de cuatro puntos (46% a 42%), y SoCal Strategies la mayor ventaja para la demócrata (52% a 45%). Ninguna encuesta colocó al republicano por encima, aunque la brecha se mantiene dentro del margen de error.
