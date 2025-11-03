“Así de débil es”: el dardo de Newsom contra Trump por su ausencia en las elecciones de Nueva Jersey y Virginia

El gobernador de California, Gavin Newsom, apuntó directamente contra Donald Trump por mantenerse al margen de las campañas republicanas en Nueva Jersey y Virginia, donde este 4 de noviembre se definirán las gobernaciones. En un evento de este sábado, el mandatario demócrata aseguró que la distancia del presidente con los candidatos de su propio partido refleja su debilidad política en un momento clave para los conservadores.

Gavin Newsom cuestiona la ausencia de Trump en la recta final de campaña en Nueva Jersey y Virginia

Durante una entrevista, Newsom ironizó sobre la ausencia de Trump como figura de apoyo en la carrera para los comicios estatales. “Aquí estamos, un sábado, en este evento. ¿Dónde está Donald Trump? No está aquí haciendo campaña, ni siquiera por el ‘NO a la (propuesta) 50’. No está haciendo campaña por los candidatos republicanos en Nueva Jersey y Virginia. Nadie quiere asociarse con él. Nadie quiere que lo vean con él”, expresó.

BULLSH T! Gavin Newsom Deals KNOCKOUT PUNCH To Trump, Mike Johnson

El mandatario californiano calificó al presidente como una figura políticamente desgastada. “Así de débil es históricamente Donald Trump. Y creo que eso se verá de forma muy clara el 5 de noviembre. El Partido Demócrata no solo ganará esas elecciones, sino que lo hará por un margen que también enviará un mensaje”, remarcó.

Sin embargo, desde su plataforma Truth Social, Trump advirtió en los últimos días que votar por los demócratas en Nueva Jersey y Virginia equivalía a un “deseo de muerte”. “¡Voten por los republicanos si quieren reducciones masivas en los costos de energía y delincuencia! Los demócratas duplicarán e incluso triplicarán sus costos de energía y la delincuencia estará descontrolada. ¡Votar por los demócratas es un suicidio!”, publicó.

Jack Ciattarelli desafía a los demócratas en Nueva Jersey con apoyo republicano

En Nueva Jersey, Jack Ciattarelli busca arrebatarle la gobernación a los demócratas. Nacido en Massachusetts en 1961 y con ascendencia italiana, el aspirante conservador se crio en Raritan, donde sus abuelos se establecieron a comienzos del siglo XX. Estudió Contabilidad y luego un MBA en Seton Hall, antes de fundar dos compañías en su estado.

Su carrera política comenzó en el consejo municipal de Raritan y continuó en la Junta de Concejales del Condado de Somerset. Más tarde, representó al 16.º Distrito Legislativo en la Asamblea Estatal de Nueva Jersey, donde integró los comités de Instituciones Financieras y de Profesiones Reguladas.

Jack Ciattarelli es el candidato republicano en Nueva Jersey X (@wildstein)

Ciattarelli ya compitió dos veces por la gobernación. En 2017 perdió la interna republicana frente a Kim Guadagno y en 2021 cayó en las generales ante el actual gobernador demócrata, Phil Murphy, que ganó por un estrecho margen.

Las encuestas más recientes confirman un escenario de extrema paridad en Nueva Jersey. El último sondeo de Co/Efficient mostró a la demócrata Mikie Sherrill apenas un punto arriba de Ciattarelli, con una diferencia de 48% a 47% y un 5% de indecisos que podría definir la elección.

Winsome Earle-Sears busca hacer historia en Virginia

En Virginia, la conservadora Winsome Earle-Sears pretende convertirse en la primera mujer en gobernar el estado. La actual vicegobernadora, nacida en Jamaica y criada en El Bronx, emigró con su familia cuando tenía seis años. Sirvió como infante de marina, fue directora de un refugio para personas sin hogar y lideró un ministerio carcelario antes de iniciar su carrera política.

En 2002 ganó una banca en la Cámara de Delegados por el Distrito 90, de mayoría afroamericana, y fue la primera republicana en ocupar ese escaño desde 1865. También se desempeñó como vicepresidenta de la Junta de Educación de Virginia y formó parte del Comité Asesor sobre Mujeres Veteranas. “Quiero continuar el éxito de Virginia: bajar los impuestos, mantener a la población segura y crear empleos”, declaró.

Cómo es la historia de Winsome Earle- Sears, la republicana migrante que se enlistó en la Marina y hoy aspira a lograr un hito en la historia de Virginia Facebook/WinsomeESears

Los sondeos más recientes muestran a la demócrata Abigail Spanberger con ventaja sobre Earle-Sears. La encuesta de A2 Insights, realizada entre el 24 y el 26 de octubre, otorgó a Spanberger un 54% de intención de voto frente al 46% de su rival. La candidata demócrata lidera entre las mujeres y los votantes menores de 40 años, mientras que la conservadora mantiene apoyo entre los hombres y los blancos.

La inversión de Trump en Nueva Jersey y Virginia antes de las elecciones

Pese a no aparecer en persona, Trump destina millones de dólares a las campañas republicanas de Nueva Jersey y Virginia. Axios reveló que su equipo utiliza un fondo de campaña multimillonario para financiar iniciativas de microsegmentación de votantes, con inversiones que superan el millón de dólares por estado.

El objetivo es movilizar a los conservadores menos propensos a votar en elecciones estatales mediante llamados telefónicos, anuncios digitales y envíos postales. En Virginia, la estrategia se concentra en zonas favorables al presidente, como los suburbios de Richmond y Virginia Beach.

Aunque no realiza actos presenciales, Trump mantiene su presencia a través de mitines telefónicos. En los últimos días, habló con el gobernador Glenn Youngkin para respaldar a los candidatos locales y sostuvo otra llamada similar con Jack Ciattarelli al inicio de la votación anticipada.