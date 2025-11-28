En Nueva Jersey: documentos obligatorios que pide la CBP a migrantes con green card que salen del país

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) se encarga de inspeccionar a los migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. y regresan. Para aquellos que viven en Nueva Jersey, estos son los documentos obligatorios para entrar como residente permanente.

Residentes permanentes: los documentos obligatorios para viajar fuera de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), agencia que otorga la green card, refiere que, en general, para viajar a otro país, el residente permanente deberá presentar:

El pasaporte de su nación de ciudadanía

El documento de viaje de refugiado.

Al regresar a EE.UU., un agente de la CBP inspeccionará los documentos del residente permanente Flickr/CBP

También indica que el territorio que se visitará podría tener requisitos adicionales de entrada y salida (como una visa).

Al regreso Estados Unidos, a Nueva Jersey u otra entidad, luego de un viaje en el extranjero, el documento principal a presentar ante un agente de la CBP será la tarjeta de residente permanente.

La agencia explica que al llegar al puerto de entrada, un oficial de la dependencia federal también podría revisar otros documentos de identidad, como:

Pasaporte

Identificación de ciudadano extranjero

Licencia de conducir de EE.UU.

Con la verificación, determinará si el titular de la green card es elegible para entrar. En ese sentido, el Uscis indica: “La admisión (...) no está garantizada incluso si tiene los documentos apropiados. Usted aún está sujeto a una inspección o examinación de inmigración en un puerto de entrada para determinar si puede ser admitido”.

Con green card: ¿Puedo salir y regresar a EE.UU. sin problemas?

De forma común, quienes tienen green card son libres de viajar fuera de Estados Unidos y, usualmente, los viajes temporales o breves no afectan el estatus.

Sin embargo, el Uscis advierte que si se determina que el migrante no tiene intención de residir permanentemente en EE.UU., se considerará que abandonó el beneficio.

Los residentes permanentes legales son libres de salir fuera de Estados Unidos y, en la mayoría de los casos, los viajes breves no afectan el estatus Freepik

Asimismo, es importante saber que aunque los viajes breves al extranjero no deben presentar ningún problema, el oficial de inmigración en el puerto de entrada podría considerar otros criterios, como si mantuvo una relación con familiares y la comunidad, un empleo en EE.UU. o se pagan impuestos.

Otros factores que pudieran considerarse incluyen:

Si se mantuvo una dirección de correo postal en Estados Unidos.

en Estados Unidos. Cuentas de banco y una licencia de conducir válida.

y una de conducir válida. También si se retuvo una propiedad o se operó un negocio en EE.UU.

O cualquier otra evidencia que respalde la naturaleza de la ausencia.

El formulario clave para los residentes que planean salir de EE.UU. por más de un año

De acuerdo con el organismo, el titular de una green card que planifica estar ausente de Estados Unidos por más de un año, deberá solicitar, antes de salir, un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131.

Si se desea regresar legalmente a los Estados Unidos después de viajar fuera, generalmente se debe tener un documento de entrada válido Freepik

Hay dos opciones para presentar la solicitud ante el Uscis: en línea (solo disponible para ciertos tipos de solicitudes) o por correo postal (en papel). El costo varía según el caso, por lo general para el trámite vía web es de 580 dólares, y de US$630 en papel.

Sin embargo, si el periodo fuera de Estados Unidos es por más de dos años, cualquier permiso de reingreso concedido previo a la partida habrá expirado. En este caso, es aconsejable que se considere solicitar una visa de residente que regresa (SB-1) en la embajada estadounidense o consulado más cercano.