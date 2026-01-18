Es jubilado y tiene su casa en Nueva Jersey, pero el ayuntamiento le exige US$220 mil por alquilar habitaciones

El municipio de Tewksbury, en Nueva Jersey, demandó al jubilado Jason Lu para exigirle el pago de 220 mil dólares por presuntas infracciones vinculadas al alquiler de habitaciones y a una cocina instalada sin permisos en su casa, ubicada en Laurel Mountain Way. La acción judicial también busca frenar la actividad de renta e imponer una inspección del inmueble.

¿Cómo comenzó el conflicto legal por la casa en Nueva Jersey?

Lu, médico jubilado y ex ejecutivo farmacéutico, es dueño de la vivienda junto a su esposa, Lan Zhu, de acuerdo con documentos judiciales consultados por NJ Advance Media.

Son tres los profesionales que le alquilan habitaciones a Lu apartments.com

La disputa con el ayuntamiento lleva más de tres años, pero se intensificó el mes pasado cuando el municipio presentó una demanda ante el Tribunal Superior del condado de Hunterdon para detener el alquiler de habitaciones dentro de la vivienda unifamiliar, ordenar una inspección y cobrar multas acumuladas.

En una entrevista telefónica con el mismo medio, Lu sostuvo que las imputaciones y la demanda constituyen “un esfuerzo coordinado del gobierno” para vulnerar sus derechos y afirmó que no está haciendo “nada malo”.

Los propietarios recibieron la primera citación en junio de 2022 por alquilar parte de la vivienda. Según el municipio, implicaba operar de hecho una casa multifamiliar en una zona unifamiliar. Seis días después, Lu notificó por carta que las habitaciones “ya no se alquilarían”.

Los inquilinos comparten las áreas comunes apartments.com

En diciembre de 2023 se emitió una segunda notificación por alquiler de parte de la vivienda y otra por una segunda cocina. El municipio alegó que los planos originales no incluían ese espacio y que no existían permisos de zonificación o construcción.

Lu replicó que la cocina ya estaba ahí cuando se mudó y que figura en el certificado de ocupación original, por lo que sostuvo que no es una instalación nueva.

Un abogado que representó a los propietarios envió en enero de 2024 una carta de cese y desistimiento para que el municipio dejara de “acosar” a Lu y Zhu, y apeló las infracciones ante la Junta de Apelaciones de Construcción del condado de Hunterdon. Su línea del tiempo ha sido:

En diciembre de 2024, la Junta confirmó los avisos de infracción y ordenó permitir una inspección en 30 días .

. En marzo de 2025, el municipio informó que los propietarios no habían hecho esfuerzos por pagar US$130 mil en multas acumuladas durante 64 semanas.

En mayo de 2025, al no presentarse a una audiencia, las violaciones quedaron confirmadas.

Las denuncias vecinales y estado actual del proceso

El 20 de octubre de 2025, el ayuntamiento recibió una carta anónima que denunció que las habitaciones “seguían alquiladas”, con “hasta ocho vehículos estacionados” y “ruido excesivo y perturbaciones” que afectaban “la paz, la seguridad y el valor” de las propiedades vecinas.

La misiva agregó preocupación por “riesgos para la salud y la seguridad” vinculados al hacinamiento y a la falta de inspecciones.

En noviembre, otra persona anónima reportó, tras responder a un aviso en Craigslist, que la vivienda “no contaba con calefacción” y presentaba problemas de habitabilidad.

En Apartments.com figura un aviso por una unidad de un dormitorio en la dirección de Lu y Zhu apartments.com

Lu afirmó que actualmente viven en la casa él, su esposa, uno de sus tres hijos adultos y tres profesionales que alquilan habitaciones. “La gente tiene una necesidad y nosotros tenemos algo que ofrecer”, dijo, y añadió que el código municipal no prohíbe explícitamente su esquema.

El propietario presentó una moción para desestimar el caso y el municipio una moción cruzada de juicio sumario. Un juez del Tribunal Superior del condado de Hunterdon debía resolver ambas presentaciones este 16 de enero de 2026.

Los motivos por los que Lu alquila su vivienda

Los inquilinos, explicó Lu, alquilan habitaciones y comparten áreas comunes. Los describió como “profesionales con ideas afines”, entre ellos “un cirujano cardíaco, un empleado del gobierno federal y un alto ejecutivo de gestión” que se mudó desde California.

El propietario agregó que el alquiler “le ayuda a cubrir” su factura anual del impuesto inmobiliario de US$28.000 y “llena un vacío de interacción social” tras su jubilación.

En una carta enviada al municipio el 30 de junio de 2022, Lu expresó que la pareja estaba triste por perder ingresos adicionales durante la jubilación y encontró una conexión con la sociedad “a través de los maravillosos huéspedes” que reciben.

Según Apartments.com, figura un aviso por una unidad de un dormitorio y un baño, de 1500 pies cuadrados (139 metros cuadrados), en la dirección de Lu y Zhu, por US$1350 mensuales. El anuncio describe: “Hermosa habitación amueblada con baño privado nuevo y cocineta en el segundo piso de una mansión”.

La casa, construida en 1993, tiene ocho dormitorios y cinco baños y se asienta sobre un terreno de 1,1 hectáreas (2,79 acres).