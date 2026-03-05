Es oficial: Mikie Sherrill reaparece y anuncia un plan desde Nueva Jersey para los ciudadanos varados en Medio Oriente

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, reapareció en redes sociales con un anuncio que impacta directamente en los estadounidenses varados en Medio Oriente. En el mensaje, indicó que actualmente trabaja para coordinar con el gobierno del presidente Donald Trump y otorgar asistencia de viaje inmediata. Además, señaló que los ciudadanos pueden comunicarse directamente con el estado para regresar de manera segura a sus hogares.

El plan de Mikie Sherrill desde Nueva Jersey para los ciudadanos varados en Medio Oriente

Antes de ser gobernadora de Nueva Jersey, Sherrill dirigió misiones por toda Europa y Oriente Medio como piloto del helicóptero Sea King. Además, trabajó en operaciones militares durante la Guerra de Irak, por lo que conoce en primera persona las consecuencias de la ofensiva estadounidense. En medio del conflicto bélico en Irán, comunicó en un mensaje de X su plan para ayudar a los ciudadanos que se encuentran en la región.

La gobernadora de Nueva Jersey anunció un plan de asistencia en los viajes para los estadounidenses varados en Medio Oriente Mikie Sherrill

Allí, indicó que la administración de Donald Trump “tardó en proporcionar notificaciones proactivas o ajustar las advertencias de viaje hasta que muchos ya estaban en una situación peligrosa”. Según su mensaje, esto “dejó a muchas familias abandonadas, frustradas y potencialmente en peligro”.

En respuesta, el gobierno de Sherrill se mantiene en contacto con los habitantes de Nueva Jersey en el Medio Oriente que están varados debido a la suspensión de los vuelos comerciales. En esa línea, indicó que estas personas pueden obtener asistencia al:

Comunicarse con el senador Cory Booker, el senador Andy Kim o con un miembro del Congreso .

. Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) en http://step.state.gov para recibir actualizaciones importantes directamente del Departamento de Estado de EE. UU. con la información y orientación de seguridad más reciente.

(STEP, por sus siglas en inglés) en http://step.state.gov para recibir actualizaciones importantes directamente del Departamento de Estado de EE. UU. con la información y orientación de seguridad más reciente. Llamar al 1-202-501-4444 para asistencia de emergencia.

Mikie Sherrill indicó que los ciudadanos varados en Medio Oriente pueden llamar al 1-202-501-4444 para obtener asistencia de emergencia AP

Los recursos del gobierno estadounidense para los ciudadanos varados en Medio Oriente

Mientras continúa la escalada bélica, con acciones militares en territorio iraní por mar y aire, la Embajada de EE.UU. en ese país compartió en su sitio web oficial una guía para quienes están allí:

Debido a las operaciones militares en curso, se recomienda a los estadounidenses en Irán que se resguarden en sus hogares . Si es seguro hacerlo, deberían abandonar la región por tierra.

. Si es seguro hacerlo, deberían abandonar la región por tierra. Si no puede salir, la persona debe buscar un lugar seguro dentro de su residencia o en otro edificio . Llevar provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

. Llevar provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. Es importante tener un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de Estados Unidos .

. Se recomienda evitar las manifestaciones , mantener un perfil bajo y estar atento al entorno.

, mantener un perfil bajo y estar atento al entorno. Las autoridades indican que es necesario estar pendiente de las noticias de última hora en los medios locales y prepararse para ajustar los planes.

y prepararse para ajustar los planes. Se recomienda mantener el teléfono cargado y mantenerse comunicado con familiares y amigos.

En esa línea, remarcó que el gobierno iraní puede restringir o impedir las salidas; quienes intenten salir deben hacerlo con un pasaporte emitido por las autoridades del país asiático.

Además, según la Embajada, los estadounidenses corren un riesgo significativo de ser interrogados y arrestados en esa nación. Mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades detengan a alguien.

Guerra en Medio Oriente: las últimas actualizaciones del gobierno de EE.UU.

Después de los primeros ataques, que resultaron en la muerte del ayatollah Alí Khamenei, la administración Trump intensificó su ofensiva. Las actualizaciones más recientes, citadas por CBS News, muestran que