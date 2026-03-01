Alerta por seguridad en Nueva York y Nueva Jersey: Hochul y Sherrill anuncian operativos ante el conflicto con Irán

Kathy Hochul y Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva York y Nueva Jersey respectivamente, anunciaron un protocolo especial horas después del operativo “Furia Épica” de EE.UU. e Israel contra Irán. Los anuncios incluyen refuerzo de seguridad en zonas sensibles como lugares religiosos y diplomáticos.

“Permanezcan atentos”: las advertencias de Hochul a los neoyorquinos

La primera en informar nuevos protocolos de seguridad fue la gobernadora de Nueva York. A través de un comunicado en su sitio web, anunció que, pese a que no existía una amenaza específica contra el estado, la Policía Estatal iba a reforzar su presencia en lugares religiosos, diplomáticos y culturales.

la Policía Estatal de Nueva York va reforzar su presencia en lugares religiosos, diplomáticos y culturales ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Si bien no se han identificado amenazas específicas y creíbles para el estado, continuamos monitoreando la actividad en línea para detectar posibles amenazas”, dijo Hochul en el escrito.

Asimismo, instó a los neoyorquinos a “permanecer atentos” y denunciar cualquier tipo de actividad sospechosa en los días posteriores al ataque en Irán.

Mensaje de Sherrill a los ciudadanos de Nueva Jersey

La primera en pronunciarse del equipo de Sherrill fue Jennifer Davenport, la Fiscal General del Estado Jardín. A través de un escrito, informó que su oficina estaba en contacto con la gobernadora, la Policía Estatal y líderes religiosos como “medidas de precaución”.

Desde ese punto, comunicó que las fuerzas del orden incrementarían el patrullaje en áreas sensibles como los lugares de culto para garantizar su seguridad.

La fiscal general de Nueva Jersey le pidió a la ciudadanía reportar cualquier tipo de conducta sospechosa en los próximos días X/@NewJerseyOAG

“Vamos a trabajar juntos, implementar precauciones adicionales y permanecer firmes en nuestros esfuerzos de remarcar que nuestro estado no es un lugar para el odio”, sostuvo en su comunicado publicado en sus redes sociales.

Poco después del anuncio, Mikie Sherrill se dirigió a los residentes de Nueva Jersey en un breve comunicado. Allí, confirmó que su oficina monitoreaba de cerca el operativo en Irán a pesar de que, por los momentos, no se conocía ninguna amenaza dirigida al Estado Jardín.

Mikie Sherrill aseguró supervisar de cerca el operativo ocurrido en Irán X/@GovSherrillNJ

“La seguridad de los habitantes de Nueva Jersey es mi principal responsabilidad. Como exoficial de la Marina y miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, sé la seriedad con la que debemos tomar cualquier decisión de usar la fuerza militar”, dijo Sherrill al inicio de su escrito.

Luego agregó: “Mi oficina está monitoreando de cerca la situación en Irán, Israel y otras partes de Oriente Medio. Hasta el momento, no se conoce ninguna amenaza para Nueva Jersey. Sin embargo, estoy trabajando en estrecha colaboración con el fiscal general Davenport, el superintendente interino Hengemuhle, el director Hauck de la Oficina Estatal de Seguridad Nacional y Preparación, y los líderes de las fuerzas del orden en todo el estado”.

Qué se sabe del operativo “Furia Épica” en Irán

El ejército de Israel lanzó el pasado 28 de febrero una serie de ataques contra Irán con la participación de Estados Unidos.

Las primeras explosiones se registraron en el centro de Teherán y luego se extendieron a 24 de las 31 provincias del país, según consignó la BBC.

Poco después de los ataques, el presidente Donald Trump publicó un breve video donde confirmó su participación en la ofensiva.

“Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, dijo en un video publicado en Truth Social.

La primera oleada de ataques, bautizada por el Pentágono como “Operación Furia Épica”, tuvo como objetivo principal a funcionarios iraníes. Para eso desplegaron cerca de 200 aviones de combate, lo que derivó en la muerte del ayatollah Ali Khamenei.