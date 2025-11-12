Los residentes de Nueva Jersey que recibirán una indemnización millonaria por la contaminación del agua

A partir de un acuerdo por violación de un límite de salud estatal sobre la presencia del químico PFOA, los residentes de Nueva Jersey recibirán una indemnización millonaria. El monto de 4,9 millones de dólares se repartirá entre aproximadamente 60.000 clientes que se vieron afectados por la contaminación del agua.

Indemnización en Nueva Jersey por la contaminación del agua

La suma que recibirán decenas de miles de residentes de la región fue determinada en un acuerdo legal. La demanda acusaba a Middlesex Water Co. y al fabricante de productos químicos 3M de exceder un límite de salud estatal sobre la presencia de PFOA.

De acuerdo con NJ Spotlight News, las compañías acordaron el monto millonario casi cuatro años después de que se presentara la denuncia en un tribunal estatal de Nueva Jersey.

Si bien el dinero se repartirá entre los clientes afectados, no corresponde a un caso de lesiones.

La suma establecida compensa a los residentes por el costo de comprar agua embotellada, instalar sistemas de filtración o consultar a médicos. Las medidas se dieron luego de que Middlesex Water Co. les informara en octubre de 2021 que su agua potable excedía el “límite máximo de contaminantes”.

Según el medio mencionado, las personas afectadas por la situación recibirán hasta US$2500. Algunas obtendrán una cantidad menor, ya que depende de las acciones que tomaron para evitar beber, bañarse o cocinar con el agua contaminada.

El PFOA se utilizaba en Estados Unidos en diversos artículos de consumo por sus propiedades termorresistentes. Si bien se dejó de usar, con el tiempo se filtró en los acuíferos y contaminó el agua potable. Ahora las empresas de servicios públicos lo eliminan mediante tratamientos de filtrado con carbón activado.

A su vez, el producto químico persiste en los seres humanos con una vida media de varios años y se encuentra en el suero de casi todos los residentes de Estados Unidos, según una investigación publicada en los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

La demanda que derivó en una indemnización millonaria por la contaminación del agua

En 2020, el Estado Jardín determinó un límite definitivo para la presencia de PFOA en el agua de 14 partes por billón. Este rango es uno de los más estrictos de todo Estados Unidos.

De acuerdo con el sitio del Departamento de Protección Ambiental estatal (DEP, por sus siglas en inglés), se aplica a los sistemas públicos de agua, incluidos los sistemas públicos comunitarios y los sistemas públicos no comunitarios no transitorios.

Un año más tarde se presentó la demanda colectiva contra la empresa por exceder los máximos permitidos. En aquel entonces, se registraron niveles de hasta 36,1 partes por billón del PFOA, lo que supera con creces el número oficial.

El sistema de agua abastece a seis pueblos de Nueva Jersey, por lo que la polución afectó a decenas de miles de personas.

En 2022, Middlesex impugnó la denuncia y adujo que no era responsable de la contaminación. En su lugar, responsabilizó a 3M y presentó una acusación por separado, que luego se dirimió como parte del nuevo convenio.

Los peligros de la contaminación del agua para los residentes de Nueva Jersey

El exceso de PFOA en el sistema público tiene consecuencias diversas para quienes ingieren el agua. En declaraciones citadas por el medio mencionado, el Departamento de Salud de Nueva Jersey (NJDOH, por sus siglas en inglés) explicó los impactos en la salud.

“Las personas que consumen agua con niveles de PFOA superiores al límite establecido durante un tiempo prolongado podrían experimentar complicaciones con sus niveles de colesterol en sangre, hígado, riñones, sistema inmunitario o, en el caso de los hombres, el sistema reproductor”, advirtió la agencia.

Respecto a las mujeres, según el NJDOH, la exposición prolongada al PFOA puede derivar en retrasos en el desarrollo del feto o del lactante.

Estas consecuencias podrían persistir en niños mayores. Además, los CDC indican que la evidencia epidemiológica sugiere asociaciones entre el aumento de la exposición al contaminante y los siguientes problemas:

Aumento de los niveles de colesterol.

Menor respuesta de anticuerpos a algunas vacunas.

Cambios en las enzimas hepáticas.

Hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia.

Pequeñas disminuciones en el peso al nacer.

Cáncer de riñón y testículo.