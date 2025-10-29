En Nueva Jersey: el nuevo proyecto de ley de octubre que pagaría hasta US$2700 por 36 meses

Una legisladora demócrata de Nueva Jersey presentó en el Congreso de Estados Unidos un nuevo proyecto de ley que beneficia a los residentes del país norteamericano. La iniciativa busca lanzar un programa piloto para abordar la crisis de vivienda en el país. En el caso del Estado Jardín, la propuesta entregaría pagos de hasta 2700 dólares durante 36 meses a los habitantes elegibles.

La ley que otorgaría miles de dólares a familias con problemas de acceso a la vivienda en EE.UU.

La representante Bonnie Watson Coleman volvió a introducir el viernes pasado la Ley del Programa Piloto de Ingresos Garantizados. De acuerdo con la información del sitio web de la congresista, la legislación establecería un plan a nivel nacional para evitar “que más familias estadounidenses experimenten consecuencias financieras permanentes y pobreza duradera a causa de una sola crisis inesperada”.

El proyecto de ley otorgaría pagos de hasta US$2700 en Nueva Jersey Freepik

Si es aprobada, implementaría el programa nacional de tres años que otorga un pago de apoyo mensual a los contribuyentes individuales de todo el país norteamericano. A cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), los pagos equivaldrían al alquiler justo de mercado para una casa de dos habitaciones en el código postal del beneficiario, o un monto similar que determinará el Secretario de Salud y Servicios Humanos.

Las personas elegibles recibirían el dinero el día 15 de cada mes o cerca de esa fecha. Los pagos a los participantes de la iniciativa piloto no se tomarán en cuenta para determinar la elegibilidad para programas de asistencia federales, estatales o locales con asistencia federal, según la congresista. Esto incluye al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y Medicaid.

Además, la propuesta requiere que el HHS trabaje con una institución académica o de investigación sin fines de lucro con experiencia en diseño experimental de métodos mixtos. El objetivo es apoyar el desarrollo del plan piloto y garantizar resultados mensurables.

De cuánto serían los pagos del programa piloto en Nueva Jersey

De acuerdo con el gobierno de Nueva Jersey, el valor del alquiler justo de mercado para una vivienda de dos habitaciones en Newark, la ciudad más poblada del estado, es de US$2205. En la segunda zona con más cantidad de habitantes, Jersey City, la suma asciende a US$2763, la cifra más elevada en ese estado. En otras zonas, como el condado de Passaic, la cifra estimada es de US$2324.

El pago de hasta US$2700 equivaldría al valor del alquiler de una casa de dos habitaciones en Nueva Jersey Foto de Jakub Żerdzicki en Unsplash

En cifras concretas, el programa piloto incluiría a 20.000 personas en todo el país norteamericano. Dentro de este número, habrá un grupo de control de 10.000 para permitir la comparación de la seguridad económica de las familias involucradas al concluir los tres años.

La desigualdad económica en EE.UU. que impulsó el proyecto de ley

Al presentar el proyecto nuevamente, Watson Coleman utilizó su cuenta en X (ex Twitter) para compartir un mensaje sobre la desigualdad económica en Estados Unidos. Según su análisis, la pandemia “provocó que los estadounidenses más ricos duplicaran sus fortunas y ampliaran la brecha” entre los multimillonarios y los ciudadanos con ingresos medios.

En esa línea, Watson agregó que “casi tres de cada cinco estadounidenses no tienen ahorros suficientes para afrontar una emergencia de US$1000″. En ese contexto, aseguró que la ley busca “establecer un umbral mínimo por debajo del cual nadie en Estados Unidos debe caer”.

La brecha entre los multimillonarios y las personas con ingresos medios aumentó en Estados Unidos desde la pandemia Unsplash

Respecto a la inequidad, un informe de Axios explicó que los grupos más ricos de América del Norte continúan en crecimiento y representan alrededor del 41% de la población de patrimonio neto ultraalto. Además, siete de las diez ciudades principales donde vive la gente más rica están en Estados Unidos.

A mediados de agosto, Statista publicó un informe sobre la distribución de la riqueza en EE.UU. en el primer trimestre del año, en el que casi dos tercios de la riqueza total pertenecía al 10% de los que más ganaban. En comparación, el 50% de los que menos ganaban solo poseía el 2,5% de la riqueza total.