Mikie Sherrill inauguration: por qué la nueva gobernadora de Nueva Jersey hace historia este 20 de enero

Mikie Sherrill se convertirá en la próxima gobernadora de Nueva Jersey este martes 20 de enero, un día después de cumplir 54 años. Al asumir en una ceremonia en Newark, hará historia como la segunda mujer en ocupar el cargo.

El hito histórico de Mikie Sherrill como gobernadora

Sherrill se convertirá en la segunda gobernadora del estado. La primera fue la republicana Christine Whitman, quien se mantuvo en el cargo entre 1994 y 2001, luego de renunciar para convertirse en administradora de la Agencia de Protección Ambiental durante la presidencia de George W. Bush.

Whitman fue la primera persona en derrotar a un gobernador en ejercicio de Nueva Jersey desde la adopción de la constitución estatal de 1947 , según consignó Rutgers New Brunswick.

, según consignó Rutgers New Brunswick. Fue una de las cuatro mujeres entre los 50 gobernadores en funciones en 1994 y la decimotercera gobernadora en la historia de Estados Unidos.

entre los 50 gobernadores en funciones en 1994 y la decimotercera gobernadora en la historia de Estados Unidos. Asimismo, Sherrill, exaviadora de la Marina, será “la primera mujer demócrata” en ocupar la gobernación y marcará la primera vez desde 1961 que un mismo partido político gobierna Nueva Jersey durante tres mandatos consecutivos.

Christine Todd Whitman (derecha) fue elegida como 50.ª gobernadora del estado de Nueva Jersey el 3 de noviembre de 1993 Archivo/@GovCTW

Otros acontecimientos que realzan la victoria de Mikie Sherrill

El triunfo de Sherrill también deriva en un hito histórico para el vicegobernador electo, Dale Caldwell. En ese sentido, será el primer hombre elegido por voto popular en servir en dicho cargo.

En la actualidad, preside la Universidad Centenary. Previo a ello, fue director ejecutivo del Instituto Rothman de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Fairleigh Dickinson.

Sherril ganó con el 56,9% de los votos frente al republicano Jack Ciattarelli, quien obtuvo 42.5% EDUARDO MUNOZ ALVAREZ� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Cada día de esta campaña ha sido un recordatorio de lo especial que es Nueva Jersey. Me siento honrado de ser su próximo vicegobernador“, dijo Caldwell tras ganar los comicios del 4 de noviembre del año pasado.

Los detalles de la ceremonia inaugural de Mikie Sherrill

De acuerdo con el sitio web del gobierno de Nueva Jersey, la asunción de la demócrata se llevará a cabo este 20 de enero en el Centro de Artes Escénicas de Nueva Jersey ubicado en Newark.

Por la noche, habrá un baile inaugural en el centro comercial American Dream de East Rutherford.

Antes de la juramentación, Sherrill y Caldwell contaron con un cronograma de diversas actividades, según consignó New Jersey Globe:

Domingo 18 de enero : en vísperas del Día de Martin Luther King Jr., el vicegobernador electo (quien es pastor) ofició un servicio religioso conmemorativo en New Brunswick.

: en vísperas del Día de Martin Luther King Jr., el vicegobernador electo (quien es pastor) ofició un servicio religioso conmemorativo en New Brunswick. Lunes 19 de enero: Caldwell asistió al 45.º Desayuno Anual de Becas Rev. Dr. Martin Luther King en Princeton, y Sherrill se presentó a un servicio religioso con motivo del Día de MLK en Camden.

“Es apropiado que celebremos a Martin Luther King Jr. y que unamos a nuestro estado para celebrar nuestra democracia día tras día”, dijo Caldwell. “Solo gracias a la incansable defensa del Dr. King y de millones de personas en todo el estado y el país, pudimos lograr una democracia verdaderamente igualitaria”.