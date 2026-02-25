Mundial 2026: cómo conseguir un reembolso por las entradas del FIFA Fan Fest en Nueva Jersey tras su cancelación
El estado suspendió el evento para seguir el Mundial 2026 desde el Liberty State Park y destinó cinco millones de dólares para iniciativas comunitarias
La ciudad de Nueva Jersey anunció la cancelación del FIFA Fan Festival que iba a celebrarse durante la Copa Mundial 2026 en el Liberty State Park. El evento permitiría a los fanáticos ver los partidos en pantallas gigantes, con oferta gastronómica y bebidas. Por primera vez, la celebración tenía costo de entrada. Quienes adquirieron boletos podrán solicitar un reembolso.
Cómo obtener un reembolso por las entradas del FIFA Fan Festival de Nueva Jersey
Los aficionados que compraron entradas para el evento pueden recuperar su dinero tras el anuncio de cancelación realizado por la gobernadora, Mikie Sherrill, de acuerdo con Telemundo.
Según la plataforma Ticketmaster, no es necesario realizar ningún trámite para recibir el reembolso. El importe será devuelto automáticamente al método de pago original una vez que la empresa reciba los fondos del organizador.
En caso de que las entradas hayan sido transferidas, el reembolso se le acreditará a la persona que realizó la compra original. El dinero debería reflejarse en la cuenta en un plazo de 14 a 21 días.
Por qué se canceló el FIFA Fan Fest en Nueva Jersey
De acuerdo con TUDN, la gobernadora Sherrill decidió cancelar el evento centralizado para promover celebraciones más amplias en distintas comunidades del estado y así beneficiar a pequeños comercios.
“Nueva Jersey es el corazón palpitante del Mundial 2026, y esta iniciativa garantiza que todos los residentes de Nueva Jersey, sin importar dónde vivan, puedan formar parte de este momento único”, indicó la mandataria estatal.
En su lugar, el Estado destinará US$5 millones a iniciativas comunitarias que incluirán zonas para aficionados, fiestas vecinales y ferias callejeras.
El FIFA Fan Fest 2026, anunciado hace casi un año, iba a operar durante los 104 partidos del torneo y se proyectaba como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados en el área triestatal.
La decisión de modificar el formato busca descentralizar las celebraciones y ampliar el impacto económico en distintas comunidades.
Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que tendrán lugar en Nueva York y Nueva Jersey
Nueva York y Nueva Jersey albergarán la gran final, que se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, además de encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias.
Los partidos que se jugarán en el estado son los siguientes:
Fase de Grupos
- Sábado, 13 de junio de 2026
- Brasil vs. Marruecos, Grupo C, 18.00 hs ET
- Martes, 16 de junio de 2026
- Francia vs. Senegal, Grupo I, 15.00 hs ET
- Lunes, 22 de junio de 2026
- Noruega vs. Senegal, Grupo I, 20.00 hs ET
- Jueves, 25 de junio de 2026
- Ecuador vs. Alemania, Grupo E, 16.00 hs ET
- Sábado, 27 de junio de 2026
- Panamá vs. Inglaterra, Grupo L, 17.00 hs ET
Dieciseisavos de final
- Martes, 30 de junio de 2026
- Partido 77: 1I vs. 3CDFGH, 17:00 hs ET
Octavos de final
- Domingo, 5 de julio de 2026
- Partido 91: G76 vs. G78 16.00 hs ET
Gran final
- Domingo, 19 de julio de 2026
- Partido 104: G101 vs. G102, 15.00 hs ET
