Mundial 2026: cómo conseguir un reembolso por las entradas del FIFA Fan Fest en Nueva Jersey tras su cancelación

La ciudad de Nueva Jersey anunció la cancelación del FIFA Fan Festival que iba a celebrarse durante la Copa Mundial 2026 en el Liberty State Park. El evento permitiría a los fanáticos ver los partidos en pantallas gigantes, con oferta gastronómica y bebidas. Por primera vez, la celebración tenía costo de entrada. Quienes adquirieron boletos podrán solicitar un reembolso.

Cómo obtener un reembolso por las entradas del FIFA Fan Festival de Nueva Jersey

Los aficionados que compraron entradas para el evento pueden recuperar su dinero tras el anuncio de cancelación realizado por la gobernadora, Mikie Sherrill, de acuerdo con Telemundo.

Darán reembolsos a quienes compraron entradas para el FIFA Fan Fest en Nueva Jersey (FIFA)

Según la plataforma Ticketmaster, no es necesario realizar ningún trámite para recibir el reembolso. El importe será devuelto automáticamente al método de pago original una vez que la empresa reciba los fondos del organizador.

En caso de que las entradas hayan sido transferidas, el reembolso se le acreditará a la persona que realizó la compra original. El dinero debería reflejarse en la cuenta en un plazo de 14 a 21 días.

Por qué se canceló el FIFA Fan Fest en Nueva Jersey

De acuerdo con TUDN, la gobernadora Sherrill decidió cancelar el evento centralizado para promover celebraciones más amplias en distintas comunidades del estado y así beneficiar a pequeños comercios.

Gobernadora cancela el FIFA Fan Fest en Nueva York y Nueva Jersey (FIFA)

“Nueva Jersey es el corazón palpitante del Mundial 2026, y esta iniciativa garantiza que todos los residentes de Nueva Jersey, sin importar dónde vivan, puedan formar parte de este momento único”, indicó la mandataria estatal.

En su lugar, el Estado destinará US$5 millones a iniciativas comunitarias que incluirán zonas para aficionados, fiestas vecinales y ferias callejeras.

El FIFA Fan Fest 2026, anunciado hace casi un año, iba a operar durante los 104 partidos del torneo y se proyectaba como uno de los principales puntos de encuentro para los aficionados en el área triestatal.

La decisión de modificar el formato busca descentralizar las celebraciones y ampliar el impacto económico en distintas comunidades.

Cuáles son los partidos del Mundial 2026 que tendrán lugar en Nueva York y Nueva Jersey

Nueva York y Nueva Jersey albergarán la gran final, que se disputará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, además de encuentros de fase de grupos y rondas eliminatorias.

Los partidos que se jugarán en el estado son los siguientes:

Fase de Grupos

Sábado, 13 de junio de 2026

Brasil vs. Marruecos, Grupo C, 18.00 hs ET

Martes, 16 de junio de 2026

Francia vs. Senegal, Grupo I, 15.00 hs ET

Lunes, 22 de junio de 2026

Noruega vs. Senegal, Grupo I, 20.00 hs ET

Jueves, 25 de junio de 2026

Ecuador vs. Alemania, Grupo E, 16.00 hs ET

Sábado, 27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra, Grupo L, 17.00 hs ET

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio de 2026

Partido 77: 1I vs. 3CDFGH, 17:00 hs ET

Octavos de final

Domingo, 5 de julio de 2026

Partido 91: G76 vs. G78 16.00 hs ET

Gran final