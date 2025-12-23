¿Nieve en Nueva Jersey para Navidad?: las posibilidades reales para esta fecha, según Old Farmers Almanac

A principios de mes, el Old Farmer’s Almanac ofreció un anticipo estacional que despertó expectativas en buena parte del noreste de Estados Unidos. Ahora, con la Navidad a la vuelta de la esquina, el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) permite afinar el panorama y medir con mayor precisión cuáles son las chances reales de ver copos caer sobre Nueva Jersey.

Lo que anticipó el Old Farmer’s Almanac para la semana de Navidad en Nueva Jersey

El Old Farmer’s Almanac publicó a comienzos de diciembre su tradicional pronóstico de viajes para la semana de Navidad, un adelanto de carácter regional que no se planteó como un detalle día por día, sino como una tendencia general del tiempo prevista para uno de los períodos de mayor movimiento del año.

El Old Farmer’s Almanac anticipó a comienzos de diciembre que el noreste de Estados Unidos, incluído Nueva Jersey, entraría en un patrón de temperaturas muy frías y chaparrones de nieve Old Farmer’s Almanac

En ese marco, el noreste, donde se ubica Nueva Jersey, apareció claramente dentro de las zonas con mayor probabilidad de condiciones invernales.

Según el análisis del almanaque, la semana navideña presentará un escenario dominado por temperaturas muy frías y episodios de nieve en amplias áreas del noreste estadounidense.

El informe incluyó a esta región dentro del grupo catalogado con “snow showers”, es decir, chaparrones o precipitaciones de nieve, lo que abrió la puerta a la chance de una Navidad blanca, aunque sin precisar acumulaciones concretas para cada estado.

Dentro del panorama general de Estados Unidos, el almanaque ubicó al noreste junto con el Alto Medio Oeste, la zona de los Grandes Lagos inferiores y el valle oriental del río Ohio, como aquellas con probabilidad de nieve durante la semana de Navidad.

Esa caracterización reforzó la idea de que Nueva Jersey no quedaba al margen del patrón invernal predominante.

Qué dice ahora el pronóstico actualizado del NWS para el 24 y 25 de diciembre

Con la llegada de la semana de Navidad, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para Nueva Jersey aportó un nivel de detalle mucho mayor y permitió evaluar con más precisión si la nieve tendría un rol protagónico durante Nochebuena y Navidad.

El informe emitido por la oficina del NWS en Mount Holly, con datos actualizados al martes 23 de diciembre, describió un escenario dinámico, marcado por el paso de varios sistemas y cambios de temperatura.

Para el miércoles 24 de diciembre, el establecimiento de una zona de alta presión sobre la región garantizará un tiempo mayormente seco

Para el martes 23, el organismo confirmó la presencia de un período de nieve ligera, mezcla invernal y lluvia en distintas zonas de la región durante la mañana, con acumulaciones modestas.

Al norte del corredor de la I-78, incluidas áreas del noroeste de Nueva Jersey, el pronóstico indicó acumulaciones mayormente de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,6 centímetros), mientras que en sectores más elevados, por encima de 1200 pies (366 metros), existe una probabilidad moderada de alcanzar hasta tres o cuatro pulgadas (7,6 a 10,2 centímetros).

Sin embargo, de cara al 24 y 25 de diciembre, el panorama cambió. El NWS señaló que, tras el pasaje de este sistema, una zona de alta presión se establecerá brevemente sobre la región durante el miércoles 24, con tiempo mayormente seco.

Las temperaturas máximas previstas para ese día oscilarán entre los bajos y medianos 40°F (entre 4 y 7°C) en gran parte de Nueva Jersey, con valores algo más bajos en áreas elevadas y más templados hacia el sur.

El NWS anticipa para el jueves de Navidad el paso de un sistema de baja presión débil que podría generar precipitaciones mínimas, principalmente en la mitad sur de Nueva Jersey Shutterstock

La Nochebuena se perfila con cielo parcialmente despejado al inicio y aumento de nubosidad hacia la tarde, pero sin señales de precipitaciones significativas. Los vientos del noroeste soplarán con intensidad moderada, con ráfagas de entre 25 y 35 millas por hora (40 a 56 km/h), lo que contribuirá a una sensación térmica más fría, aunque con ambiente seco.

Para el jueves 25 de diciembre, el NWS anticipó el paso de un sistema de baja presión débil durante la mañana. Ese fenómeno introduce una leve posibilidad de precipitaciones, principalmente en la mitad sur del área de cobertura.

El organismo aclaró que los montos esperados resultaron insignificantes y que cualquier lluvia o nieve ligera tendería a disiparse rápidamente hacia la tarde.

En este contexto, el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional redujo de manera significativa las chances de una Navidad blanca en Nueva Jersey. Si bien la región experimentó este tipo de precipitación en los días previos y mantendrá un patrón frío, las condiciones específicas del 24 y 25 de diciembre no mostraron señales claras de acumulaciones de nieve en superficie.