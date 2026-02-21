Oficial: calendario de pagos del Seguro Social en marzo de 2026 en Nueva Jersey

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el calendario oficial de pagos correspondiente a marzo de 2026 para los beneficiarios que residen en Nueva Jersey. Además, recordó que este año los depósitos incluyen un aumento del 2,8% por el Ajuste por Costo de Vida (COLA).

Cuándo pagan el Seguro Social en marzo de 2026 en Nueva Jersey

Los beneficiarios de los diferentes programas del Seguro Social que viven en Nueva Jersey ya pueden consultar el calendario de pagos de la dependencia, correspondiente a marzo de 2026.

La SSA informó que los jubilados recibieron un aumento del Seguro Social a partir de enero de 2026 (Facebook/Social Security Administration)

Las personas recibirán sus depósitos a partir del segundo miércoles del mes, de acuerdo con su fecha de nacimiento. Las fechas quedan de la siguiente manera:

Fecha de nacimiento del día 1° al 10 : 11 de marzo.

: 11 de marzo. Fecha de nacimiento del día 11 al 20 : 18 de marzo.

: 18 de marzo. Fecha de nacimiento del día 21 al 31: 25 de marzo.

Los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) inscritos antes de mayo de 1997 recibirán sus pagos el día martes 3 de marzo, debido a que el día 1 cae en fin de semana.

De igual manera, el resto de las transferencias a las personas que cuentan con SSI se realizan el primer día del mes, a menos que caiga en un día feriado o fin de semana, como en este caso, por lo que el depósito se realizará el 27 de febrero.

A lo largo de este año, el SSI adelantará sus pagos en cuatro ocasiones, por lo que el calendario queda de la siguiente manera:

El 30 de enero estará disponible el pago de febrero.

El 27 de febrero estará disponible el pago de marzo.

El 31 de julio estará disponible el pago de agosto.

El 30 de octubre estará disponible el pago de noviembre.

De cuánto es el pago del Seguro Social en marzo de 2026

El Seguro Social detalló en 2025 que, desde el primer día de 2026, todos los beneficiarios de sus programas tienen un aumento en sus pagos, debido a los Ajustes por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), que en esta ocasión fue de 2,8%.

Por ajustes a la inflación, aumenta el pago de los programas del SSA (Freepick) FaustFoto

Los lineamientos y requisitos del Seguro Social quedan de la siguiente manera:

La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social aumentará a 184.500 dólares.

Para trabajadores menores de plena edad de jubilación, el límite de ganancias será de 24.480 dólares.

Para los trabajadores que cumplen su jubilación durante 2026, el límite aumentará a 65.160 dólares.

Para los trabajadores que ya se encuentran en plena edad de jubilación no habrá límite de ganancias.

Los nuevos montos mensuales para los beneficiarios del Seguro Social quedan de la siguiente manera:

Madre viuda y dos hijos: 3898 dólares.

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: 3208 dólares.

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: 2937 dólares.

Trabajadores jubilados: 2071 dólares.

Viudos ancianos solos: 1919 dólares.

Trabajadores discapacitados: 1630 dólares.

Para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI): 1491 dólares.

Para una persona elegible (SSI): 994 dólares.

Para una persona esencial (SSI): 498 dólares.

Quiénes pueden afiliarse a los programas del Seguro Social

La mayoría de los ciudadanos de Nueva Jersey y de Estados Unidos pueden inscribirse a alguno de los programas del Seguro Social para recibir ayuda mensual. El tipo de apoyo al que se pueden inscribir depende del tipo de solicitud que se pretenda enviar.

Dependiendo de la situación de los beneficiarios, estas son las fechas en las que se harán los pagos del Seguro Social en Nueva Jersey (Freepick)

