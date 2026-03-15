Perdieron a su perrita en Texas y así apareció en Nueva Jersey dos años después: el milagro de Koko

Una perrita perdida en Texas se reencontró con su familia dos años después y a 1500 millas (2400 kilómetros) de distancia. La policía la encontró el 4 de marzo de 2026 en Clark, Nueva Jersey. Koko fue identificada mediante un microchip. Ese sistema permitió contactar a sus dueños y organizar el emotivo reencuentro.

Cómo encontraron a la perrita que había desaparecido en Texas

El 4 de marzo de 2026, un ciudadano alertó a la policía sobre una mascota que deambulaba por el área de Clark Commons. El agente Nick Kurus acudió al lugar tras recibir el aviso.

Un lector especializado permitió obtener el nombre registrado y el contacto del propietario Foto de Clark Township Police Department

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Clark, el agente tomó custodia del animal y lo trasladó a la sede policial.

Allí, el personal utilizó un lector de microchip para intentar identificar a la perra. El dispositivo permitió obtener el nombre del animal y el teléfono del último propietario registrado.

Gracias a esos datos, los agentes lograron contactar a los dueños, que residen en Glenn Heights, Texas.

Cuando recibieron la llamada se sorprendieron: Koko había estado desaparecido desde hacía dos años.

La familia organizó entonces un viaje a Nueva Jersey para recuperarla.

La policía decidió cuidar al animal hasta el reencuentro

Mientras la familia viajaba hacia Nueva Jersey, el personal del Departamento de Policía de Clark decidió cuidar a la perrita en la sede policial.

Según explicó la institución en un comunicado, los agentes se ocuparon del animal durante tres días.

Un patrullero acudió al lugar y trasladó al animal a la sede policial para verificar su identidad Foto de Clark Township Police Department

En ese período realizaron distintas tareas de cuidado. Entre ellas, bañarla, alimentarla y darle premios, sacarla a pasear con regularidad y proporcionarle mantas y juguetes para que estuviera cómoda.

Además, varios integrantes del departamento compraron suministros con su propio dinero.

El director del departamento, Patrick Grady, señaló que, “como amantes de los perros”, no iban a permitir que “ese cachorro esperara en un refugio o perrera”.

También explicó que el personal cuidó al animal mientras continuaba con sus tareas habituales. Durante esos días, Koko permaneció en la sala de la estación, con todos los cuidados necesarios.

Los agentes se encargaron de alimentarla, bañarla, pasearla y mantenerla cómoda en la estación Foto de Clark Township Police Department

El sábado 7 de marzo los dueños finalmente llegaron a la sede del Departamento de Policía de Clark, donde se produjo el reencuentro con la mascota.

Según indicó la policía en su comunicado, la perrita fue vista “corriendo directamente” hacia su dueña.

El departamento también agradeció públicamente a varios integrantes del personal que colaboraron en el cuidado del animal durante esos días, entre ellos Charlene Hadley, Kelly Lipinski, Ryan Wakstein y Edward Feins.

Cómo funciona el microchip que permite identificar y recuperar a las mascotas perdidas

El microchip es un pequeño componente del tamaño aproximado de un grano de arroz que se implanta debajo de la piel del animal.

Según explica la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA, por sus siglas en inglés), está encapsulado en un cilindro de vidrio y no lleva batería.

El sistema se activa cuando un lector pasa sobre la zona donde fue colocado .

. Las ondas de radio emitidas por el escáner activan el transpondedor, que envía un número único de identificación.

Ese código aparece en la pantalla del aparato y permite acceder a una base de datos donde figuran los datos del propietario.

La colocación se realiza mediante una inyección con una aguja hipodérmica. No requiere cirugía ni anestesia y suele aplicarse durante una consulta veterinaria de rutina.

Este identificador electrónico no funciona como un GPS ni permite rastrear al animal en tiempo real. Su función es transmitir el número de registro que vincula a la mascota con la información de su dueño.

Cuando un animal extraviado es encontrado y llevado a un refugio o clínica veterinaria, el personal suele escanearlo para verificar si tiene este sistema de identificación.

Si el registro está completo y actualizado, el código permite localizar rápidamente al propietario y facilitar el reencuentro.