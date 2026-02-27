Plan piloto en el Aeropuerto Newark Liberty: cómo será la automatización que beneficiará a millones de pasajeros

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (Panynj, por sus siglas en inglés) anunció un plan piloto de automatización en el Aeropuerto Newark Liberty que promete beneficiar a millones de pasajeros. La medida implicará la implementación de autobuses eléctricos autónomos para conectar las terminales actuales con el futuro sistema AirTrain, programado para inaugurarse en 2030.

Cómo será el plan de automatización que beneficiará a millones de pasajeros

Calificado como uno de los aeropuertos más estresantes del mundo, Newark Liberty pronto verá una mejora que podría mitigar esta problemática. El plan se basa en la implementación de autobuses sin conductores, con pruebas con vehículos eléctricos y autónomos que comenzarán durante la primavera de este 2026.

El plan piloto que se probará en el Aeropuerto Liberty de Newark implica la utilización de autobuses sin conductores de cero emisiones Autoridad Portuaria

La medida de la Panynj implica las siguientes acciones:

Se utilizarán vehículos de cero emisiones .

. Las pruebas se llevarán a cabo en áreas no accesibles al público para simular una red de alta capacidad con múltiples vehículos que operarán simultáneamente.

para simular una red de alta capacidad con múltiples vehículos que operarán simultáneamente. Se seleccionaron tres empresas tecnológicas para realizar pruebas independientes en periodos de dos semanas: Oceaneering (marzo), Ohmio (finales de marzo) y Glydways (mayo).

para realizar pruebas independientes en periodos de dos semanas: Oceaneering (marzo), Ohmio (finales de marzo) y Glydways (mayo). Cada empresa ya superó las pruebas de rendimiento en condiciones de clima adverso (nieve y frío) a principios de este invierno.

(nieve y frío) a principios de este invierno. Los resultados ayudarán a calificar a las empresas para una solicitud formal de propuestas (RFP) que podría emitirse en 2027. Se busca crear una experiencia personalizada y eficiente para los pasajeros como parte del plan “EWR Vision”.

El anuncio destaca que la Autoridad Portuaria ha probado tecnología autónoma desde 2022 en otros entornos, como carriles exclusivos de autobuses y el aeropuerto JFK, donde se realizaron demostraciones con pasajeros en 2024.

Las pruebas forman parte de un proyecto de 3500 millones de dólares para reemplazar el AirTrain actual. Este ya no puede expandirse y se ve superado por el flujo de pasajeros (casi 50 millones en 2024).

El objetivo de la implementación de los autobuses autónomos es evaluar opciones para proporcionar conexiones automatizadas entre las instalaciones actuales del aeropuerto y el nuevo sistema AirTrain.

“Llevamos muchos años trabajando con éxito con tecnología de conducción autónoma, especialmente en los aeropuertos, y creemos que los autobuses autónomos ofrecen una solución segura y eficiente para el transporte de pasajeros mientras trabajamos simultáneamente en la construcción del nuevo AirTrain Newark y la nueva Terminal B”, declaró Kevin O’Toole, presidente de la Autoridad Portuaria.

Reurbanización del Aeropuerto Internacional Newark Liberty: el plan que busca beneficiar a millones de pasajeros

La Autoridad Portuaria se encuentra en medio de una remodelación completa del Aeropuerto Internacional Newark Liberty que comenzó con la apertura de la Terminal A en 2023:

Desarrollo de la terminal : una nueva estación internacional para reemplazar la actual Terminal B, al tiempo que se mejora la Terminal C para optimizar la experiencia del cliente. Las terminales espaciosas y optimizadas permitirían al aeropuerto acomodar el crecimiento continuo en el volumen de pasajeros.

: una nueva estación internacional para reemplazar la actual Terminal B, al tiempo que se mejora la Terminal C para optimizar la experiencia del cliente. Las terminales espaciosas y optimizadas permitirían al aeropuerto acomodar el crecimiento continuo en el volumen de pasajeros. Desarrollo del sector de aviones : apuntan a mejorar las operaciones aeroportuarias con una red de calles de rodaje más eficiente y resiliente, a la vez que se adapta a la tendencia del sector hacia aeronaves de mayor tamaño. La nueva red aumentaría la capacidad y la flexibilidad de estacionamiento.

: apuntan a mejorar las operaciones aeroportuarias con una red de calles de rodaje más eficiente y resiliente, a la vez que se adapta a la tendencia del sector hacia aeronaves de mayor tamaño. La nueva red aumentaría la capacidad y la flexibilidad de estacionamiento. Desarrollo de la zona de acceso: buscan la transformación del acceso vehicular y multimodal del aeropuerto, priorizando la eficiencia y la comodidad para todos los usuarios. Junto a las terminales, se ampliarán las fachadas para cumplir con los estándares del sector.

El plan piloto en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty forma parte de un proyecto de modernización más amplio que finalizará en 2030 Facebook/EWRairport

El plan en el Aeropuerto Newark Liberty para modernizar el sistema AirNewark

Desde 1996, el AirTrain de Newark sirvió para transportar hasta 12 millones de viajeros al año entre las tres terminales del aeropuerto, las instalaciones de estacionamiento y alquiler de vehículos, y la estación Rail Link.

En la actualidad, el sistema tiene exceso de capacidad y requiere un mantenimiento exhaustivo, por lo que la Autoridad Portuaria lo reemplazará con uno nuevo. El plan consta de varias fases:

La construcción, fabricación, entrega e instalación de la tecnología del sistema.

Obras tempranas.

Vía-guía y estaciones.

Una instalación de mantenimiento y control para los equipos del sistema.

Conexiones peatonales entre las nuevas estaciones y las instalaciones aeroportuarias existentes.

Demolición del AirTrain existente.

Se extenderá por 2,5 millas con una vía elevada y tres nuevas estaciones. Tendrá una capacidad para transportar 50.000 pasajeros diarios, según el anuncio de las autoridades. La apertura de este sistema está prevista para 2030.