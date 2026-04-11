Es hija de inmigrantes de latinos y busca ganar un escaño el 16 de abril en Nueva Jersey

El 6 de abril de 2026 comenzó la votación anticipada presencial en Nueva Jersey para cubrir el escaño que ocupaba Mikie Sherrill en la Cámara de Representantes antes de asumir como gobernadora. La elección enfrenta a la demócrata Analilia Mejia, hija de inmigrantes latinos, y al republicano Joe Hathaway. Los comicios generales se realizarán el 16 de abril.

Quién es Analilia Mejia, la candidata latina en Nueva Jersey

Mejia nació y creció en Nueva Jersey y es hija de inmigrantes de Colombia y República Dominicana. En su sitio oficial, relató que su madre trabajaba como costurera, sostenía varios empleos y aun así “le costaba poner comida en la mesa”.

Mejia lideró campañas para subir el salario mínimo y garantizar licencias por enfermedad pagas Instagram @analiliafornj

En ese contexto, señaló que la situación cambió cuando su progenitora consiguió un empleo sindicalizado, y sostuvo que esa experiencia marcó su trayectoria en la organización de trabajadores y la defensa de derechos laborales. En este sentido, indicó que su familia le enseñó que “nadie sale adelante solo”.

Mejia inició su carrera como organizadora sindical y luego asumió roles de liderazgo en organizaciones vinculadas a trabajadores. A su vez, encabezó campañas para elevar el salario mínimo a US$15 y establecer licencias por enfermedad pagas como directora del New Jersey Working Families Alliance.

Mejia es hija de inmigrantes latinoamericanos y creció en Nueva Jersey

Además, fue directora política nacional en la campaña presidencial de Bernie Sanders y trabajó en el Departamento de Trabajo durante la administración de Joe Biden. Actualmente se desempeña como codirectora ejecutiva de Popular Democracy.

¿Qué se vota y cuándo se vota en Nueva Jersey?

Mejia aspira a ocupar el escaño de representante del distrito 11 de Nueva Jersey en la Cámara de Representantes.

La demócrata compite contra el republicano Joe Hathaway, alcalde de Randolph, Nueva Jersey. Este dirigente se presentó sin oposición en la primaria de su partido.

Durante la campaña, Hathaway sorprendió al cuestionar las decisiones del presidente Donald Trump, como el congelamiento de US$1000 millones para el proyecto del túnel Gateway entre Nueva York y Nueva Jersey. A su vez, criticó el plan de abrir un centro de detención migratoria en Roxbury y buscó presentar a su rival como una candidata demasiado alineada con posturas de izquierda, según Gothamist.

La dirigente participó en la campaña presidencial de Bernie Sanders y trabajó en el gobierno de Joe Biden Instagram @analiliafornj

Por su parte, Mejia se impuso de manera sorpresiva en una primaria con diez candidatos y derrotó al exrepresentante Tom Malinowski, quien había sido considerado favorito e incluso fue dado como ganador en los primeros resultados. En ese proceso, ella se posicionó más a la izquierda que sus competidores en temas clave:

Planteó eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)

Impulsar juicios políticos contra jueces de la Corte Suprema por acusaciones de corrupción

Fue la única candidata en calificar la guerra en Gaza como un genocidio.

¿Quiénes pueden votar y cómo participar en la elección especial del distrito 11?

La votación anticipada para las generales especiales comenzó el 6 de abril y se extenderá hasta el 14 de abril de 2026, según la ACLU de Nueva Jersey.

Los centros de sufragio anticipado abren:

De lunes a sábado desde 10 hs a 20 hs (hora local).

Los domingos desde 10 hs a 18 hs.

El día de la elección general será el 16 de abril de 2026. Durante esa jornada, los centros de votación funcionarán entre las 6 hs y las 20 hs.

Además, los votantes pueden emitir su sufragio por correo. Las boletas serán válidas si se entregan, envían o cuentan con sello postal antes de las 20 hs del 16 de abril.

Solo pueden participar los residentes del distrito 11 de Nueva Jersey, que incluye sectores de los condados de Essex, Morris y Passaic.

La elección especial solo se realiza para cubrir el escaño vacante tras la renuncia de Sherrill en 2025. El ganador ocupará el cargo hasta la finalización del período legislativo vigente del 119.º Congreso, que concluye el 3 de enero de 2027.