Guía para entender cómo votar en las elecciones en Nueva York

El próximo martes 4 de noviembre, los ciudadanos registrados en la ciudad de Nueva York tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Lejos de ser un proceso difícil, hay que seguir cuatro simples pasos para emitir el sufragio. En esta jornada, se definirán diversos cargos locales, entre ellos el de alcalde, contralor, defensor del pueblo, presidentes de distrito y miembros del ayuntamiento.

Calendario de votación para las elecciones en Nueva York

Los centros de votación anticipada están disponibles desde el sábado 25 de octubre y cerrarán el domingo 2 de noviembre a las 17 hs, lo que ofrece a los sufragistas la posibilidad de participar antes del día oficial de la elección. Esta modalidad busca evitar aglomeraciones el día de los comicios.

Para votar en la ciudad de Nueva York las personas deben ser mayores de 18 años y estar previamente registrados Jeffrey Phelps - FR59249 AP

El 4 de noviembre, los recintos estarán abiertos desde las 6 hs hasta las 21 hs. Cualquier persona que se encuentre en la fila antes del cierre podrá permanecer allí y emitir su boleta.

En la ciudad de Nueva York, existen tres métodos para participar en los comicios:

En persona : los residentes registrados pueden acudir al centro asignado durante el periodo de votación anticipada o el día de las elecciones. Es importante verificar la dirección exacta del recinto, ya que puede variar entre ambos periodos.

: los residentes registrados pueden acudir al centro asignado durante el periodo de votación anticipada o el día de las elecciones. Es importante verificar la dirección exacta del recinto, ya que puede variar entre ambos periodos. Por correo anticipado : cualquier persona registrada puede solicitar una papeleta para participar de los comicios por adelantado, sin necesidad de justificar el motivo. La Junta Electoral enviará la boleta junto con un sobre prepagado. Se puede devolver por correo o entregarla directamente en un recinto asignado o en una oficina de la Junta Electoral.

: cualquier persona registrada puede solicitar una papeleta para participar de los comicios por adelantado, sin necesidad de justificar el motivo. La Junta Electoral enviará la boleta junto con un sobre prepagado. Se puede devolver por correo o entregarla directamente en un recinto asignado o en una oficina de la Junta Electoral. Por ausencia: para quienes no puedan presentarse físicamente, ya sea por motivos de salud o viaje, existe la posibilidad de solicitar una boleta en ausencia. El procedimiento es el mismo: la papeleta se envía por correo y debe ser devuelta dentro del plazo establecido para ser contada.

Los cuatro pasos claves para votar en las elecciones de Nueva York

El proceso de participación presencial en Nueva York consta de cuatro simples pasos que garantizan la validez del sufragio y la confidencialidad, según se detalla en el sitio oficial.

Registro y verificación : al llegar al centro correspondiente, un funcionario electoral verificará el nombre del sufragista en la lista de registro o escaneará su tarjeta de Pase Rápido (“Fast Pass”). Aquellos que voten por primera vez y no presentaron identificación durante el registro deberán mostrar un documento válido antes de firmar en el padrón.

: al llegar al centro correspondiente, un funcionario electoral verificará el nombre del sufragista en la lista de registro o escaneará su tarjeta de Pase Rápido (“Fast Pass”). Aquellos que voten por primera vez y no presentaron identificación durante el registro deberán mostrar un documento válido antes de firmar en el padrón. Recepción de la papeleta : la persona recibirá una boleta de papel y será dirigido a una cabina privada para marcar sus opciones. Si requiere asistencia por alguna discapacidad, puede solicitar ayuda a un funcionario del recinto.

: la persona recibirá una boleta de papel y será dirigido a una cabina privada para marcar sus opciones. Si requiere asistencia por alguna discapacidad, puede solicitar ayuda a un funcionario del recinto. Marcado del voto : en la cabina, el residente registrado debe marcar con claridad las casillas correspondientes a sus candidatos u opciones. Si comete un error, puede pedir una nueva papeleta antes de insertarla en el escáner.

: en la cabina, el residente registrado debe marcar con claridad las casillas correspondientes a sus candidatos u opciones. Si comete un error, puede pedir una nueva papeleta antes de insertarla en el escáner. Emisión del voto: una vez completada la boleta, el sufragista la introduce en el escáner designado. El dispositivo registra la elección y almacena el voto de manera segura. Al finalizar, los escáneres serán utilizados para el conteo oficial.

Las personas pueden registrarse para votar en línea, por correo postal o en persona Freepik - Freepik

Antes de acudir a votar, es fundamental verificar el centro asignado a través del sitio oficial de la Junta Electoral de Nueva York. Los residentes registrados deben asegurarse de estar en la fila antes de las 21 hs.

Al finalizar el proceso, todos los participantes recibirán la pegatina oficial “I VOTED” (“Yo voté”).

Qué documentos llevar al centro de votación en Nueva York

Para agilizar el proceso, se recomienda llevar la tarjeta o etiqueta Fast Pass, que contiene la información de la persona y los distritos donde está registrado. Aunque no es obligatoria, permite a los funcionarios localizar más rápido el registro.

Solo los participantes que acudan por primera vez y no hayan presentado una identificación al registrarse deberán mostrar un documento válido. Entre los aceptados se incluyen:

Identificación oficial con fotografía.

Copia reciente de una factura de servicios públicos.

Extracto bancario, recibo de sueldo o cheque gubernamental.

Documento oficial emitido por una agencia del gobierno.

Accesibilidad y asistencia para personas con discapacidad en los centros de votación de NYC

Cada recinto en Nueva York está equipado con entradas accesibles y personal especializado en la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés). Estos funcionarios están capacitados para asistir a cualquier persona que lo solicite.

Cada instalación electoral cuenta con personal capacitado para asistir a personas con discapacidad Freepik

Los centros también cuentan con dispositivos para marcar boletas electrónicamente. Estos equipos permiten participar de forma independiente mediante opciones como pantalla táctil, auriculares de audio, teclado, dispositivo de succión o control manual. Además, existen cabinas de privacidad adaptadas y herramientas visuales, como lupas de aumento.

El sufragista puede ingresar acompañado de una persona de confianza que lo ayude a emitir su voto, excepto su empleador o representante sindical, en cumplimiento con las regulaciones federales.