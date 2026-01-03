Robó una tienda de música en Nueva Jersey, pero se arrepintió y devolvió los instrumentos con una insólita explicación

Una persona robó dos mandolinas en una tienda de música ubicada en Nueva Jersey y provocó una intensa búsqueda en línea con dos videos del hecho. Arrepentido, regresó al local y devolvió los instrumentos, pero se excusó al sostener que “estaba ebrio” al momento de cometer el delito. El propietario no logró alcanzarlo en la huida, pero elevó una denuncia y las autoridades ahora lo buscan exhaustivamente.

El ladrón que se arrepintió y devolvió los instrumentos robados a una tienda de música

Hace poco menos de una semana, la tienda Lark Street Music publicó un video en el que se veía a un hombre que observaba instrumentos.

Al notar distraídos a los vendedores, guardó repentinamente dos mandolinas bajo su abrigo. “¡Cómo robar dos mandolinas a la vez! Estén atentos a este delincuente, a la Gibson F-12#A2985 y a una Weber Yellowstone #9360302. Este ladrón tiene acento montenegrino“, decía la publicación.

El robo de instrumentos musicales en una tienda de Nueva Jersey

El hecho sucedió el lunes 22 de diciembre, antes de Navidad. En las imágenes se puede ver que el ladrón, tras colocar los instrumentos debajo de su abrigo, salió de la tienda como si nada hubiera pasado. Las mandolinas sustraídas del local estaban valoradas en 3500 dólares y US$4250.

En la publicación, el propietario de la tienda, Buzzy Levine, pidió ayuda para identificarlo. No obstante, no necesitó de nadie más que del propio ladrón, quien regresó al lugar arrepentido días después.

El ladrón que regresó los instrumentos en Nueva Jersey

El viernes, Lark Street Music volvió a mostrar actividad en su cuenta de Facebook para publicar una nueva actualización sobre el hurto. En el texto, la tienda especificó que las dos mandolinas habían sido devueltas en dos bolsas de compra con una curiosa nota: “Lo siento. Estaba borracho. Feliz Navidad, eres un buen hombre”.

“Gracias a todos por difundir el clip del robo de las dos mandolinas. Hace una hora el ladrón abrió subrepticiamente la puerta principal y las devolvió en dos bolsas de compras”, contó Levine.

La tienda de música recuperó las mandolinas luego de que el ladrón se acercara a pie a dejarlas en el lugar Lark Street Music

En diálogo con ABC News, extendió su versión del inusitado episodio. “Vi que alguien abría la puerta, se agachaba y se iba. Así que me acerqué a las bolsas de compra y allí estaban las dos mandolinas. No podía creerlo“, indicó.

A continuación, según su testimonio, corrió a la puerta y observó cómo escapaba. A pesar de que intentó seguirlo, el ladrón fue más rápido y logró huir. “Corría muy rápido y no dejaba de mirar atrás para ver si lo alcanzaba o si él ganaba terreno, y luego giró, y entonces lo perdí“, relató.

Qué pasará con el ladrón que robó una tienda de música y se arrepintió

Después del insólito desencuentro con el ladrón, Levine, quien es dueño de la tienda desde 1981, decidió llamar a la policía de Nueva Jersey.

En la publicación, agradeció a las personas que difundieron el video del robo. “Sus reposteos y la presión definitivamente le hicieron darse cuenta de que las paredes se estaban cerrando”, escribió, y para completar agregó: “Me siento como si estuviera en una película de televisión”.

El ladrón devolvió los instrumentos y dejó una nota en la que se excusaba al decir que "estaba ebrio" Lark Street Music

“Sospecho que alguien, un amigo suyo o su madre, le dijo: ‘Oye’“, añadió en la entrevista, en alusión a los posibles motivos detrás de la devolución de los instrumentos robados.

Christopher Kurschner, capitán de investigaciones del Departamento de Policía de Teaneck, declaró a ABC News que actualmente llevan a cabo una investigación sobre el crimen, pero hasta el momento no realizaron arrestos. El rostro del delincuente quedó registrado en la filmación de las cámaras de vigilancia.