A partir del 1° de enero de 2026: las autopistas y puentes en Nueva Jersey que aumentan sus peajes

Las nuevas tarifas de los peajes de Nueva Jersey comenzarán a aplicarse el 1° de enero de 2026 en los cruces que se encuentran sobre el río Delaware, con valores distintos según el sistema de cobro. La decisión fue aprobada por la Comisión Conjunta de Puentes de Peaje del río Delaware (Drjtbc, por sus siglas en inglés), organismo que administra estos pasos entre Nueva Jersey y Pensilvania.

¿Qué puentes de Nueva Jersey aumentan peajes en 2026?

La actualización alcanza a los ocho puentes con peaje bajo gestión de la Comisión.

Los peajes de los cruces sobre el río Delaware subirán desde el 1° de enero de 2026 Foto de

Estos son:

Trenton–Morrisville (Ruta 1)

Scudder Falls (Interstate 295)

New Hope–Lambertville (Ruta 202)

Interstate 78, Easton–Phillipsburg (Ruta 22)

Portland–Columbia

Delaware Water Gap (Interstate 80)

Milford–Montague (Ruta 206)

¿Cuánto se pagará en autos y motos con pase electrónico y facturación por patente?

El sistema mantiene un modelo de doble tarifa, con montos un 86% más bajos para el pase electrónico (E-ZPass) y más altos para la facturación por patente (toll by plate). Esto se debe a los costos administrativos de identificación de rodados y envío de boletas.

Los vehículos de Clase 1, que incluyen motos, autos, SUV y camionetas livianas de hasta dos ejes y menos de ocho pies (2,44 metros) de altura, pagarán dos dólares con pase electrónico y US$5 con facturación por patente, según el esquema aprobado en noviembre de 2025 por la Drjtbc.

Cuando el transporte arrastre un tráiler, el cruce costará US$4 con E-ZPass y US$7 con facturación por patente, sin importar la cantidad de ejes del remolque.

El esquema mantiene dos valores distintos según el método de pago Foto de

Nuevas tarifas de peaje para camiones y vehículos altos en 2026

Los vehículos de Clase 2 y superiores, es decir, aquellos con ocho pies (2,44 metros) de altura o más y dos o más ejes, abonarán un peaje calculado por eje. El valor será de US$6,50 por eje con E-ZPass y US$8 por eje con facturación por patente, indicó la Drjtbc. Los ejemplos del nuevo cuadro tarifario son:

Dos ejes : US$13 con pase electrónico y US$16 con facturación por patente.

: US$13 con pase electrónico y US$16 con facturación por patente. Tres ejes : US$19,50 con pase electrónico y US$24 con facturación por patente.

: US$19,50 con pase electrónico y US$24 con facturación por patente. Cinco ejes : US$32,50 con pase electrónico y US$40 con facturación por patente.

: US$32,50 con pase electrónico y US$40 con facturación por patente. Siete ejes: US$45,50 con pase electrónico y US$56 con facturación por patente.

E-ZPass: cómo funciona el sistema electrónico que reduce el precio del peaje

El sistema de cobro electrónico de peajes E-ZPass permite a los conductores pagar automáticamente sin detenerse, a través de una cuenta previamente creada y recargada con tarjeta de crédito o cheque, según explican en la página web de la Drjtbc. El dispositivo se instala en el vehículo y es leído por los sensores en las estaciones de peaje, lo que agiliza el tránsito y evita el pago manual.

Actualmente, más de 35 agencias de transporte y peaje en 20 estados de Estados Unidos aceptan E-ZPass, desde Maine hasta Florida y hacia el oeste hasta Minnesota. Existen más de 59 millones de dispositivos en circulación, una cifra que continúa en aumento año tras año.

El uso del sistema ofrece múltiples beneficios:

Reduce los tiempos de viaje.

Mejora el consumo de combustible y disminuye las emisiones contaminantes de los vehículos.

Aporta mayor comodidad al conductor al eliminar detenciones innecesarias.

Permite circular por todos los carriles de peaje administrados por la Comisión.

El uso del pase electrónico reduce tiempos de viaje, consumo de combustible y emisiones, además de simplificar el tránsito en los cruces con mayor circulación Foto de

En el caso de los cruces administrados por la Delaware River Joint Toll Bridge Commission, el servicio de E-ZPass es procesado por el New Jersey Regional E-ZPass Customer Service Center, que presta soporte a agencias de Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware.

Los usuarios de Nueva Jersey pueden comunicarse directamente con el departamento de E-ZPass de la Comisión mediante un formulario presente en su web, mientras que los clientes de otros estados deben contactar a su agencia de origen para consultas o gestiones.