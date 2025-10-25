A cuánto asciende la fortuna de Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York que quiere renacer como alcalde

El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, figura entre los candidatos más fuertes para las elecciones a la alcaldía de la Gran Manzana, que se desarrollarán este 4 de noviembre. Su fortuna, que creció notablemente en la última década, refleja tanto sus años en la función pública como sus actividades recientes en el sector privado.

Cuánto dinero tiene Andrew Cuomo, el exgobernador que busca la alcaldía de Nueva York

De acuerdo con Forbes, el exmandatario estatal posee un patrimonio estimado en 10 millones de dólares. Este número aumentó luego de abandonar la gobernación, tras el escándalo sexual que lo llevó a dedicarse por completo a la actividad privada.

El exgobernador del estado se abocó a la función pública gran parte de su vida Cliff Owen - FR170079 AP

Según Celebrity Net Worth, el crecimiento de sus arcas fue sostenido:

De 2012 a 2017 : las declaraciones financieras mostraron que su principal activo, además de su pensión federal, era un fideicomiso ciego ( blind trus t) valorado entre US$1,75 millones y US$2 millones.

: las declaraciones financieras mostraron que su principal activo, además de su pensión federal, era un fideicomiso ciego ( t) valorado entre US$1,75 millones y US$2 millones. En 2019 : este fondo pasó a valer entre US$4,75 millones y US$5 millones.

: este fondo pasó a valer entre US$4,75 millones y US$5 millones. En 2020: al cierre de ese año, el fideicomiso alcanzó los US$7,5 millones.

También se conoció que recibió un anticipo de US$5,1 millones por su tercer libro, unas memorias sobre la pandemia. Sus asesores comentaron a The New York Times que parte de esas ganancias fue destinada a fondos fiduciarios para sus hijas y a una donación a United Way.

Los negocios más rentables de Andrew Cuomo tras dejar el gobierno de Nueva York

Tras alejarse de la vida pública, abrió una consultoría legal en abril de 2022. Según Bloomberg, obtuvo US$500 mil por representar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Corte Penal Internacional en una causa por presuntos crímenes de guerra.

El exgobernador Cuomo se desempeñó en la actividad privada tras su declive político Foto de instagram de andrewcuomo

Su ocupación más rentable, sin embargo, fue como asesor de la empresa NANO Nuclear, dedicada a la energía atómica. En marzo de 2024, recibió 125 mil opciones de compra de acciones a US$3 cada una, válidas hasta 2027. Actualmente, su valor supera los US$4 millones.

Quién es Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York que busca la alcaldía

Cuomo nació el 6 de diciembre de 1957 en Queens. Es hijo de Mario, exmandatario de Nueva York entre 1983 y 1994 por el Partido Demócrata, y de Matilda Raffa, según la National Governors Association.

Durante la primera administración de Bill Clinton, se desempeñó como Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. En 2006, fue elegido Fiscal General del Estado de Nueva York. Al conocerse su candidatura para la alcaldía en 2025, el expresidente demócrata le manifestó su apoyo.

Andrew Cuomo fue gobernador de Nueva York durante dos mandatos consecutivos NYCGOV

Compitió dos veces por la gobernación del estado. En la primera ocasión se retiró tras perder las primarias demócratas frente a H. Carl McCall. En su segundo intento, logró imponerse al republicano Carl Paladino en las elecciones generales de 2010.

El escándalo que hundió la carrera de Andrew Cuomo

Después de una década en el poder, con dos reelecciones y un fuerte reconocimiento por su gestión durante la pandemia, la carrera de Andrew Cuomo comenzó a deteriorarse.

El declive se profundizó cuando fue investigado por acoso sexual a 11 mujeres. Según Associated Press, las acusaciones incluían manoseos, comentarios inapropiados, besos y coqueteos vinculados con su vida personal. El escándalo precipitó su renuncia en 2021.

En su defensa, el exmandatario estatal se disculpó por sus comportamientos, aunque negó las acusaciones en su contra sobre los casos de agresión sexual. Una postura que sostiene hasta el día de hoy, según indicó la agencia.