Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Una nueva pesquisa, esta vez realizada por Suffolk University, volvió a dar el mismo resultado: Zohran Mamdani conserva una ventaja considerable sobre sus rivales

Las elecciones para la alcaldía de Nueva York entraron en una fase decisiva y las últimas encuestas muestran un escenario que se repite en distintos estudios: el demócrata Zohran Mamdani aparece como el gran favorito frente a sus rivales. Sin embargo, las diferencias en los márgenes, los temas que preocupan a los votantes y la percepción sobre el actual gobierno local ofrecen matices importantes para entender cómo se perfila la carrera hacia noviembre.

Suffolk University: Mamdani con ventaja de 20 puntos

El sondeo más reciente, publicado el 23 de septiembre por Suffolk University, retrató con detalle el clima político de la ciudad. La encuesta, conocida como CityView Poll, mostró que Mamdani cuenta con un 45% de intención de voto, muy por encima del 25% que obtuvo el independiente Andrew Cuomo.

Más lejos se ubicaron el republicano Curtis Sliwa, con 9%, y el actual alcalde Eric Adams, con 8%.

Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York

Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.

Encuesta Suffolk (16-18 de septiembre)

Escenario de cuatro candidatos:

  • Mamdani 45%
  • Cuomo 25%
  • Adams 8%
  • Sliwa 9%
Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)

