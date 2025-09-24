Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Además, el estudio incluyó a todos los candidatos habilitados en la boleta oficial: la conservadora Irene Estrada y los independientes, Joseph Hernández y Jim Walden, quienes en conjunto apenas sumaron un 1%. El 9% de los encuestados se declaró indeciso y un 3% prefirió no contestar.

Los temas centrales de preocupación en el debate público quedaron claros en las respuestas:

21% señaló la asequibilidad como su principal preocupación.

señaló la como su principal preocupación. 20% mencionó el crimen .

mencionó el . 14% se inclinó por la economía y el empleo .

se inclinó por la y el . 9% puso el foco en la vivienda .

puso el foco en la . 8% consideró clave la respuesta local a las iniciativas de Donald Trump .

consideró clave la respuesta local a las . 7% nombró la lucha contra el racismo y por la igualdad.

nombró la lucha contra el y por la igualdad. 6% destacó la educación.

Sobre inmigración, el 68% opinó que los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad habían sido excesivos, frente a un 9% que consideró lo contrario. En cuanto al costo de vida, más de la mitad (51%) definió a Nueva York como “algo o muy inaccesible”.

El sondeo también exploró la mirada de los neoyorquinos hacia la política nacional. Un 58% dijo que la economía estaba peor bajo la presidencia de Trump en comparación con la de Biden, mientras que solo un 23% sostuvo lo contrario.