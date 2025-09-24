Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos
Una nueva pesquisa, esta vez realizada por Suffolk University, volvió a dar el mismo resultado: Zohran Mamdani conserva una ventaja considerable sobre sus rivales
Las elecciones para la alcaldía de Nueva York entraron en una fase decisiva y las últimas encuestas muestran un escenario que se repite en distintos estudios: el demócrata Zohran Mamdani aparece como el gran favorito frente a sus rivales. Sin embargo, las diferencias en los márgenes, los temas que preocupan a los votantes y la percepción sobre el actual gobierno local ofrecen matices importantes para entender cómo se perfila la carrera hacia noviembre.
Suffolk University: Mamdani con ventaja de 20 puntos
El sondeo más reciente, publicado el 23 de septiembre por Suffolk University, retrató con detalle el clima político de la ciudad. La encuesta, conocida como CityView Poll, mostró que Mamdani cuenta con un 45% de intención de voto, muy por encima del 25% que obtuvo el independiente Andrew Cuomo.
Más lejos se ubicaron el republicano Curtis Sliwa, con 9%, y el actual alcalde Eric Adams, con 8%.
Además, el estudio incluyó a todos los candidatos habilitados en la boleta oficial: la conservadora Irene Estrada y los independientes, Joseph Hernández y Jim Walden, quienes en conjunto apenas sumaron un 1%. El 9% de los encuestados se declaró indeciso y un 3% prefirió no contestar.
Los temas centrales de preocupación en el debate público quedaron claros en las respuestas:
- 21% señaló la asequibilidad como su principal preocupación.
- 20% mencionó el crimen.
- 14% se inclinó por la economía y el empleo.
- 9% puso el foco en la vivienda.
- 8% consideró clave la respuesta local a las iniciativas de Donald Trump.
- 7% nombró la lucha contra el racismo y por la igualdad.
- 6% destacó la educación.
Sobre inmigración, el 68% opinó que los arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la ciudad habían sido excesivos, frente a un 9% que consideró lo contrario. En cuanto al costo de vida, más de la mitad (51%) definió a Nueva York como “algo o muy inaccesible”.
El sondeo también exploró la mirada de los neoyorquinos hacia la política nacional. Un 58% dijo que la economía estaba peor bajo la presidencia de Trump en comparación con la de Biden, mientras que solo un 23% sostuvo lo contrario.
Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York
Las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.
Encuesta Suffolk (16-18 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 25%
- Adams 8%
- Sliwa 9%
Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 6%
- Sliwa 15%
Mostrar menos
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 44%
- Cuomo 30%
Encuesta Marist (8-11 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 17%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
Encuesta Emerson (7-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 7%
- Sliwa 10%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 47%
- Cuomo 40%
Encuesta Quinnipiac University (4-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 23%
- Adams 12%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
- Sliwa 17%
Encuesta Siena College (2-6 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos
- Mamdani 46%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 48%
- Cuomo 44%
