¿Adiós a una tradición en NYC? Los carritos de café de Midtown suben sus precios y marcan el fin del desayuno barato

El ritual cotidiano de tomar un café al paso antes de entrar a una oficina en pleno Midtown de Nueva York empezó a cambiar. El precio del vaso más simple ya no es el de antes y, aunque la suba parece pequeña, altera una costumbre arraigada entre trabajadores y turistas.

El café barato comienza a encarecerse en Nueva York

Según informó New York Post, la inflación golpea directamente a uno de los hábitos más populares entre trabajadores y turistas: el café matutino.

Los carritos de Midtown Manhattan, considerados de los últimos bastiones del café accesible en la ciudad, incrementaron sus valores en los últimos meses.

En los últimos meses, los puestos cercanos a puntos estratégicos como el Rockefeller Center y Times Square aumentaron sus precios en unos 50 centavos Stock en canva

Muchos puestos aumentaron alrededor de 50 centavos de dólar por bebida. Hoy, un vaso chico ronda los US$1,50 a US$1,75, mientras que uno grande puede alcanzar los US$2,50. Para estándares neoyorquinos, sigue siendo económico, pero el cambio es significativo para quienes dependen de ese consumo diario.

Los vendedores ubicados cerca del Rockefeller Center y Times Square advirtieron que la tendencia podría agravarse y derivar en una verdadera crisis para este tipo de comercio urbano. La combinación de inflación general, costos de importación y amenazas arancelarias impacta directamente en el negocio que históricamente funcionó con márgenes mínimos.

El costo de los granos de café: el problema central en la suba de precios

El New York Post relató el caso de Aziz Changezi, vendedor con dos décadas de experiencia en el Diamond District de Manhattan. El comerciante explicó que el tradicional envase de tres libras de café colombiano Kirkland que utilizaba para abastecer a los trabajadores locales costaba menos de US$10 en 2020 y ahora supera los US$22 en 2026. “Todo está más caro”, expresó.

Según datos oficiales, la libra de café tostado y molido en Estados Unidos sufrió un salto del 124% desde 2020 Stock en canva

En su puesto, el café chico que en 2023 costaba US$1,50 hoy vale US$1,75, mientras el grande subió de US$2 a US$2,50. Aun así, el vendedor asegura que en veinte años apenas aumentó un dólar en total sus precios, para intentar mantener el espíritu accesible del carrito.

El problema no es aislado. Datos federales citados por el medio indicaron que la libra de café tostado y molido en Estados Unidos pasó de US$4,10 en enero de 2020 a más de US$9 en enero de 2026. El salto representa un aumento del 124% desde 2020 y del 33% solamente desde 2025.

Aranceles, sequías y cadenas de suministro golpean la venta de café

Las subas no se explican solo por la inflación interna. El New York Post detalló que los aranceles recíprocos impuestos en 2025 sobre grandes países productores encarecieron el café crudo a nivel mundial. Aunque luego se redujeron, permanece un gravamen del 10% sobre el café colombiano.

A esto se suma la sequía prolongada en regiones de Sudamérica, que afectó la producción y agravó la escasez.

Olivia Vargas, operadora de un carrito frente a la torre de JPMorgan Chase, explicó que tuvo que subir el precio en marzo pasado por la combinación de impuestos e inflación. Su café chico pasó de US$1,50 a US$2.

Persiste un gravamen sobre el café importado de Colombia, lo que obliga a los operadores locales a trasladar este costo impositivo al precio final del vaso servido en la vereda Stock en canva

“El café que usamos es colombiano, lo importan desde Colombia y tenemos que pagar más para compensar los aranceles”, señaló Vargas. El impacto fue inmediato: menos ventas y reducción de ingresos. “Mi salario tuvo que bajar un poco porque no había suficientes ventas. Mi familia está muy afectada… antes compraba comida para dos días, ahora apenas para uno”, agregó.

Los consumidores de Nueva York cambiaron sus hábitos de consumo

La consecuencia más visible no es solo económica sino cultural. El café al paso forma parte del ritmo urbano, pero cada vez más personas evalúan abandonarlo. El abogado Dror Bikel, residente de Manhattan, reconoció que podría empezar a prepararlo en casa. “Puede que tenga que hacer el café yo mismo por la mañana”, comentó a New York Post.

George Sierra, trabajador que viaja desde Long Island, también modificó su rutina: ahora toma solo una taza diaria y la prepara antes de salir. Señaló que todo aumentó, no solo el café. Un empleado de Saks Fifth Avenue fue aún más tajante: “Lo voy a hacer en casa: es más barato que incluso los carritos, las tiendas o las bodegas”.