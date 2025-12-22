Adiós Mamdani: quién es la aliada de origen latino que renunció antes de asumir junto al alcalde electo de Nueva York

Catherine Almonte Da Costa, la dirigente dominicana designada como directora de nombramientos por el alcalde electo Zohran Mamdani para conformar su nueva administración en Nueva York desde 2026, presentó su renuncia menos de 24 horas después de haber sido anunciada. La decisión se produjo tras la difusión de publicaciones antiguas en redes sociales con expresiones antisemitas.

Quién es Catherine Almonte Da Costa, la aliada latina de Mamdani que renunció a su cargo

Catherine Almonte Da Costa nació en la República Dominicana y se crio en Queens, uno de los distritos de Nueva York con mayor diversidad cultural. A lo largo de su carrera, desarrolló experiencia tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado.

Con raíces en República Dominicana y su crianza en Nueva York, su trayectoria ha marcado un perfil con enfoque en estrategias de liderazgo y gestión de personal

Durante la administración Bill de Blasio, ingresó como pasante en 2014 y luego ocupó distintos cargos hasta llegar a desempeñarse como asistente ejecutiva del entonces alcalde. De acuerdo con NBC New York, también trabajó en la Oficina del Censo de Estados Unidos.

En años más recientes, se vinculó al sector privado, donde participó en el diseño de estrategias de liderazgo y gestión de personal. En 2023, obtuvo una certificación en Diversidad, Equidad e Inclusión por la Universidad de Cornell.

La designación de Almonte Da Costa en un cargo estratégico en Nueva York

El alcalde electo Zohran Mamdani fue el encargado de anunciar quién ocuparía el puesto de directora de nombramientos a través de sus redes sociales. “¡Bienvenida a una nueva era, Catherine Almonte Da Costa!”, publicó en Instagram. “Cat ha dedicado más de una década al servicio público y la gestión de personal, creando equipos sólidos en todo el gobierno”, agregó.

La flamante directora de nombramientos, una función relevante dentro del gobierno municipal de Nueva York, debía coordinar y supervisar la selección de más de 400 cargos dentro de distintas áreas de la administración.

Sin embargo, poco después de la publicación del alcalde electo que luego eliminó, comenzaron a circular capturas de mensajes escritos por la neoyorquina de origen dominicano más de una década atrás en Twitter.

Catherine Almonte Da Costa, nombrada por Mamdani como directora de nombramientos de la Ciudad de Nueva York, renunció en menos de 24 horas X: @ZohranKMamdani

Las publicaciones en redes sociales que empujaron a Almonte Da Costa a renunciar

Tras el anuncio oficial, usuarios en redes sociales comenzaron a difundir mensajes publicados por Almonte Da Costa entre 2011 y 2012. En esos comentarios, realizados cuando ella tenía entre 19 y 20 años, se incluían referencias consideradas antisemitas y expresiones ofensivas hacia la comunidad judía.

“¡Guau! ¡Hoy me ascendieron a la oficina de arriba! ¡Trabajando con estos judíos ricos!”, publicó Almonte Da Costa en su cuenta de X, que hoy aparece eliminada, según lo retomado por Judge Street Journal .

“Siempre me parece extraño que las mujeres judías ortodoxas no puedan exponer su cabello, así que usan pelucas. Supongo que es mejor que usar un pañuelo en la cabeza”, fue otro de los mensajes atribuidos a la aliada de Mamdani.

La organización Liga Antidifamación de Nueva York y Nueva Jersey (ADL, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta de X los mensajes de Almonte Da Costa. “Tuitear sobre ‘judíos ávidos de dinero’ es indefendible”, subrayó.

La nueva era de Zohran Mamdani comenzará el jueves 1° de enero de 2026 Facebook Zohran Kwame Mamdani

Frente a la difusión de los mensajes, Zohran Mamdani hizo pública la salida de la que recientemente había asignado como directora de nombramientos. “Catherine expresó su profundo arrepentimiento por sus declaraciones pasadas y presentó su renuncia, la cual acepté”, comentó, según lo retomado por Politico.

Por su parte, Almonte Da Costa explicó que decidió apartarse del cargo para no interferir con el trabajo de transición y evitar que la controversia se convierta en un obstáculo para la nueva administración. “Hablé con el alcalde electo, me disculpé y le expresé mi profundo pesar por mis declaraciones pasadas”, señaló.

En diálogo con la publicación de Substack Judge Street Journal, indicó que el tema tenía un impacto personal significativo, ya que es “madre de dos hijos judíos” y mantiene vínculos familiares con la comunidad afectada por sus expresiones pasadas. “Estas declaraciones no reflejan quién soy”, concluyó.