¿Adiós republicanos en NYC? La candidata que buscará destronar un bastión de Trump en pleno Nueva York este 2026

En las elecciones de este 2026 en Nueva York, los republicanos buscarán mantener el único escaño de la ciudad que poseen en la Cámara de Representantes, ocupado por la representante Nicole Malliotakis. Ahora, Allison Ziogas, demócrata con poca trayectoria política, lanzó su campaña para destronar el bastión del Partido Republicano.

Elecciones en Nueva York 2026: la candidata que intentará destronar el bastión de Trump

Descrita en su cuenta oficial en X como electricista y defensora de los derechos de los trabajadores, Ziogas lanzó su campaña el martes pasado bajo el eslogan de “la voz obrera que nos ha faltado en Washington“.

La estrategia basada en el apoyo a los ciudadanos desfavorecidos será clave en el objetivo de recuperar a los votantes que han abandonado su partido en el Distrito 11 de Nueva York. Para ello, sumó a Morris Katz, estratega político vinculado a la campaña del alcalde Zohran Mamdani.

De 42 años de edad, Ziogas presentó un video de campaña el martes en el que se describe como electricista sindical por elección. Aseguró que su candidatura surge debido a que “las personas que enviamos al Congreso, republicanas y demócratas, simplemente no nos representan”.

En una entrevista con The New York Times, planteó su visión de la política como una batalla entre trabajadores y los ciudadanos más ricos del país. “No es sorprendente que los trabajadores hayan abandonado al Partido Demócrata porque el Partido Demócrata ha abandonado a los trabajadores“, manifestó.

El distrito 11 fue recuperado por los demócratas en 2018 y volvió a manos republicanas en 2020. Tras su victoria, Malliotakis ganó fácilmente la reelección en 2022 y 2024. Actualmente, es la única republicana de la ciudad en el Congreso.

Antes de intentar quitar de su puesto a Malliotakis, la demócrata deberá vencer en las elecciones primarias a Michael DeCillis. El exoficial de policía utiliza una estrategia distinta, con ataques frontales contra el presidente Donald Trump mediante el empleo de calificativos como “racista” y “fascista“.

Al lanzar su campaña el 5 de marzo mediante su cuenta en X, DeCillis se presentó como sindicalista de tercera generación con 35 años de experiencia en el servicio público. “El presidente Trump y republicanos como Malliotakis están destruyendo la democracia y la diplomacia”, expresó.

En esa línea, criticó los recortes presupuestarios impulsados por Trump, las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la inflación que afecta a las familias estadounidenses. Para concluir, aseguró que busca “frenar la locura y brindar soluciones reales centrándose en los residentes”.

Desde su lugar, Ziogas distinguió su campaña de la de otros demócratas en un mensaje reciente al resaltar que su propuesta para las empresas no apunta a luchar contra el cambio climático. En su lugar, su objetivo es garantizar empleos sindicalizados bien remunerados e “independencia energética”.

La demócrata Allison Ziogas buscará destronar el bastión republicano de Trump en Nueva York, que corresponde al 11° Distrito The Building Trades (captura de video)

Además, criticó la agenda económica de Trump y su campaña militar en Irán. Calificó su proyecto de ley de recortes presupuestarios de “profundamente inquietante”, y sostuvo que el historial de Malliotakis en cuestiones laborales es “vergonzoso”.

En cuanto a la alcaldía, aseguró que tiene “mucho respeto” por el enfoque del alcalde Mamdani en la asequibilidad y que apoyaba sus propuestas de aumentar los impuestos a los neoyorquinos ricos. No obstante, cuestionó su amenaza de subir los impuestos a la propiedad, lo que perjudicaría ampliamente a su distrito. “En este momento, todavía parece que el Ayuntamiento está dejando atrás a Staten Island”, manifestó.

Elecciones 2026 en Nueva York: cuándo son y qué se vota

El próximo 23 de junio de 2026 los votantes de Nueva York acudirán a las urnas para elegir a su candidato favorito en las elecciones primarias. De acuerdo con la Junta Electoral del estado, la votación anticipada será del 13 al 21 del mismo mes. Los candidatos que se impongan se enfrentarán en los comicios generales del 3 de noviembre.

El próximo 23 de junio, los votantes de Nueva York escogerán a su candidato favorito en las elecciones primarias de 2026 Freepik

En las elecciones primarias, los ciudadanos podrán escoger a su candidato favorito para los siguientes cargos: