¿Se queda Kathy Hochul? Lo que dicen las encuestas hoy para la gobernación de Nueva York este 2026

Como en muchos otros estados, Nueva York tendrá este año elecciones para la gobernación, y la actual mandataria Kathy Hochul es la principal candidata del Partido Demócrata. Por el lado de los republicanos, Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau, es quien se presenta como la figura más importante. Las encuestas más recientes muestran un índice de popularidad histórico para la gobernadora, a falta de más de seis meses para la votación.

Lo que dicen las encuestas hoy para la gobernación de Nueva York este 2026

El 3 de noviembre, Hochul buscará la reelección en Nueva York, y las estadísticas muestran que esta es una posibilidad real. Un sondeo realizado por Siena University a votantes registrados del estado coloca a la gobernadora con una ventaja imponente sobre Blakeman, con un 54% frente al 28%, prácticamente igual que en diciembre.

Hochul tiene una ventaja imponente sobre Blakeman para la gobernación de Nueva York, con un 54% frente al 28% Imagen compuesta

Entre los demócratas registrados, Hochul ostenta una abrumadora ventaja del 64% frente al 11% sobre el vicegobernador Antonio Delgado, en comparación con el 56% frente al 13% de diciembre.

En esa línea, el índice de aprobación de la gobernadora, del 49% frente al 40%, en comparación con el 43% frente al 41% de diciembre, marca la primera vez que alcanza esta cifra.

“Si bien un índice de favorabilidad del 49-40% no suele considerarse algo digno de presumir, para Hochul representa una ganancia neta de siete puntos con respecto a diciembre. Sin embargo, lo más destacable es que es la primera vez en cuatro años y medio como gobernadora que Hochul cuenta con una opinión favorable del 49% de los votantes en una encuesta de Siena”, explicó el encuestador de Siena, Steven Greenberg.

Otro sondeo, elaborado por John Zogby Strategies a principios de enero, colocaba a Hochul con una ventaja de dos dígitos sobre el ejecutivo del condado de Nassau, con el 53% frente al 39%.

Principales propuestas de Hochul en Nueva York que cuentan con apoyo en las últimas encuestas

De acuerdo a la encuesta, seis propuestas de Hochul tienen entre 58% y 68% de apoyo cada una, incluidas:

Permitir a los neoyorquinos presentar demandas civiles contra agentes federales que, según afirman, violaron sus derechos civiles.

que, según afirman, violaron sus derechos civiles. Garantizar que la aplicación de las leyes de inmigración sea limitada en zonas sensibles .

. Aumentar la financiación del cuidado infantil en 1700 millones de dólares .

. Eliminar el impuesto estatal a la renta sobre los primeros US$25.000 ganados en propinas.

sobre los primeros US$25.000 ganados en propinas. Proporcionar US$30 millones en pagos a los agricultores para compensar lo que Hochul denomina “costos crecientes debido a los aranceles”.

Una de las propuestas más populares de Kathy Hochul para la gobernación de Nueva York consiste en abrir la posibilidad de presentar demandas civiles contra agentes federales del ICE Mike Groll/Office of Governor Kathy Hochul

Quién es Bruce Blakeman, el candidato de Trump que busca quitarle la gobernación a Hochul en NY

El candidato republicano, de 70 años, ejerce como ejecutivo del condado de Nassau, cargo para el que fue electo en dos oportunidades. Según su plataforma, luchó contra las políticas santuario, rechazó el uso obligatorio de mascarillas, impidió que los niños participaran en deportes femeninos e hizo de Nassau el “condado más seguro de Estados Unidos”.

Hijo de dos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, se desempeñó como comisionado de la Autoridad Portuaria durante los atentados del 11 de septiembre. En esa etapa, participó en la gestión institucional posterior a los ataques. Entre sus principales propuestas, destacan:

Área energética : afirma que las facturas de electricidad superan el promedio nacional en aproximadamente un 50%, lo que atribuye a incrementos tarifarios y a mandatos vinculados con políticas de energía verde. También cuestiona la tarifa de congestión que grava el ingreso vehicular a Manhattan, con montos que pueden alcanzar los US$27.

: afirma que las facturas de electricidad superan el promedio nacional en aproximadamente un 50%, lo que atribuye a incrementos tarifarios y a mandatos vinculados con políticas de energía verde. También cuestiona la tarifa de congestión que grava el ingreso vehicular a Manhattan, con montos que pueden alcanzar los US$27. Libertad bajo fianza : buscará revertir la legislación de libertad bajo fianza sin pago en efectivo y modificar la ley conocida como “Raise the Age”. Sostiene que esas normas afectan la política de seguridad y propone cambios legislativos para endurecer el sistema penal.

: buscará revertir la legislación de libertad bajo fianza sin pago en efectivo y modificar la ley conocida como “Raise the Age”. Sostiene que esas normas afectan la política de seguridad y propone cambios legislativos para endurecer el sistema penal. Gasto estatal destinado a programas para inmigrantes: cuestiona la asignación de recursos para alojamiento en hoteles y tarjetas de débito prepagadas, y propone redirigir esos fondos a infraestructura, educación y reducción impositiva.

En su cuenta de Truth Social, el presidente Donald Trump respaldó a Blakeman para las próximas elecciones con un contundente mensaje.

“Bruce es un MAGA y me ha acompañado desde el principio. Trabaja incansablemente para mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, proteger a nuestra comunidad y garantizar el orden público”, escribió.