Aire acondicionado gratis: Nueva York abre las solicitudes y quiénes califican, según Hochul
El programa HEAP financia equipos de refrigeración para hogares vulnerables en el estado, con cobertura de costos y entrega a través de prestadores habilitados
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El estado de Nueva York, encabezado por la gobernadora demócrata Kathy Hochul, abrió este 15 de abril el programa de asistencia para la refrigeración. El plan permite acceder a aire acondicionado gratis. La medida forma parte del Programa de Asistencia Energética para el Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés). Este sistema ayuda cada año a más de 1,4 millones de viviendas a cubrir costos de calefacción y refrigeración.
Cómo funciona el programa HEAP en Nueva York
El programa anunciado por Hochul cubre la compra y la instalación de un equipo por domicilio, a través de proveedores autorizados.
Si no es posible instalar un aire acondicionado, el gobierno entrega un ventilador.
El plan cubre hasta US$800 el valor de las unidades de ventana, portátiles o ventiladores. En el caso de equipos instalados en pared, el monto máximo es de US$1000.
Las solicitudes se aceptan desde el 15 de abril y se procesan por orden de llegada hasta que se agoten los fondos.
Gratis: quiénes pueden solicitar el aire acondicionado
El beneficio está dirigido a residencias que cumplan criterios específicos de vulnerabilidad definidos por el programa HEAP. Para acceder, se debe incluir al menos una de las siguientes condiciones:
- Una persona con una afección médica documentada que empeore con el calor extremo.
- Niños menores de seis años.
- Adultos mayores de 60 años.
Además, la unidad familiar debe cumplir con algunos requisitos económicos y administrativos:
- Ingresos mensuales dentro de los límites establecidos según tamaño del hogar.
- Recibir beneficios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TA, por sus siglas en inglés) o el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés).
- Tener al menos un miembro ciudadano estadounidense o no ciudadano calificado con estatus migratorio reconocido.
También se exige que los solicitantes no cuenten con un aire acondicionado funcional o que el equipo tenga cinco años o más. A su vez, no se puede haber recibido un aparato financiado por HEAP en los últimos cinco años.
Los límites de ingresos mensuales del programa HEAP según tamaño del hogar
Los topes de ingreso mensual bruto varían según la cantidad de integrantes del hogar. Para calificar, los ingresos deben ubicarse en o por debajo de esos valores. Los límites vigentes para el período 2025-2026 son los siguientes:
- Una persona: hasta US$3473
- Dos personas: hasta US$4542
- Tres personas: hasta US$5611
- Cuatro personas: hasta US$6680
- Cinco personas: hasta US$7749
- Seis personas: hasta US$8818
- Siete personas: hasta US$9018
- Ocho personas: hasta US$9218
- Nueve personas: hasta US$9419
- Diez personas: hasta US$9619
- 11 personas: hasta US$9820
- 12 personas: hasta US$10.020
- 13 personas: hasta US$10.221
Para familias más numerosas, se deben sumar US$687 por cada integrante adicional.
Cómo solicitar el beneficio HEAP en Nueva York: opciones en línea, teléfono y presencial
Los residentes pueden iniciar el trámite a través de distintos canales según su lugar de residencia. Las opciones disponibles son:
- En línea (para residentes de la ciudad de Nueva York).
- Por teléfono, a través del distrito local HEAP.
- De manera presencial en oficinas de servicios sociales o centros habilitados.
Las autoridades indicaron que solicitar el beneficio con anticipación permite instalar el equipo antes de los períodos de mayor calor.
¿Qué dijo Hochul sobre el programa y el financiamiento federal?
La apertura de solicitudes se da en un contexto de tensión por el financiamiento federal del programa. Hochul advirtió que el presidente republicano Donald Trump “intenta eliminar” el Programa Federal de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) y “disparar las facturas de servicios públicos”.
En ese sentido, llamó a los legisladores republicanos en el Congreso a actuar y les pidió que defiendan a sus electores frente a esa propuesta.
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