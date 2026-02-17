Acuerdo entre Hochul y Mamdani en Nueva York: el plan de US$1500 millones para avanzar en promesas de campaña
El gobierno estatal y la administración municipal acordaron transferencias por dos años para cubrir salud, programas juveniles y pérdida de ingresos fiscales
La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani informaron un acuerdo financiero por US$1500 millones destinado a la ciudad de Nueva York. El dinero será distribuido durante los años fiscales 2026 y 2027, con el objetivo de cubrir gastos operativos y atender compromisos de servicios básicos.
¿De qué trata el acuerdo financiero entre Hochul y Mamdani?
Según el comunicado oficial, la asignación busca responder a presiones presupuestarias acumuladas y sostener programas considerados prioritarios por ambas administraciones. El esquema prevé un aporte de US$1000 millones en el ejercicio fiscal 2026 de la ciudad y US$510 millones en 2027.
“Una ciudad de Nueva York fuerte significa un estado de Nueva York más fuerte. Esta inversión protege los servicios y estabiliza la situación financiera”, aseguró la gobernadora Hochul. “Los neoyorquinos esperan que el estado y la ciudad trabajen juntos, y me enorgullece colaborar con el alcalde para ayudar a las familias trabajadoras”, agregó.
Los US$510 millones de fondos recurrentes cubrirán costos que en gestiones anteriores fueron trasladados desde el estado hacia el municipio. Entre esos gastos figuran:
- Programas para jóvenes
- Financiamiento de la salud pública
- Restitución de ingresos por impuestos a las ventas que habían quedado bajo control estatal
Cómo será la distribución de los fondos en la ciudad de Nueva York
La administración Hochul indicó que, del presupuesto, se destinarán:
- Aproximadamente US$300 millones a iniciativas para población juvenil
- US$150 millones a recuperar recaudación por ventas
- US$60 millones a servicios sanitarios
- Los US$500 millones restantes se asignarán a prioridades que serán definidas en negociaciones posteriores entre ambas jurisdicciones.
El acuerdo representa una intervención directa del estado en la estructura financiera de la ciudad para sostener su funcionamiento. La inversión apunta a preservar prestaciones públicas y reducir tensiones financieras.
Mamdani afirmó que la situación presupuestaria no fue generada por los contribuyentes y que el plan permitirá sostener servicios sin trasladar el costo a los residentes.
¿Por qué Nueva York tiene déficit presupuestario?
El alcalde vinculó el déficit a decisiones de la administración anterior encabezada por Eric Adams y consideró que la asistencia estatal marca el inicio de una etapa de cooperación entre el Ayuntamiento y la capital estatal en Albany.
“Tras años de una gestión fiscal deficiente durante la administración anterior, nuestra ciudad merece un liderazgo responsable y colaborativo. Me alegra este progreso presupuestario y la colaboración de la gobernadora Hochul en este momento crítico", dijo el alcalde: “Así es como se ve el inicio de una nueva relación productiva y justa centrada en el bienestar de los neoyorquinos trabajadores”.
La ayuda estatal contribuirá a reducir el desbalance proyectado. Según un comunicado emitido por la administración de Mamdani, se había estimado en enero de 2026 un faltante de US$12000 millones para los dos ejercicios siguientes.
La crisis presupuestaria de la ciudad de Nueva York
De acuerdo con lo retomado por Gothamist, durante las últimas semanas, el gobierno municipal informó que la brecha presupuestaria se redujo a unos US$7000 millones gracias a reservas disponibles, programas de ahorro y mayores ingresos tributarios. Parte de esa mejora se atribuye a resultados del sector financiero en Wall Street, que incrementaron la recaudación por impuestos vinculados a bonificaciones y ganancias corporativas.
Mamdani había solicitado previamente medidas adicionales a la legislatura estatal, entre ellas, nuevos tributos para contribuyentes de altos ingresos y un aumento en la tasa corporativa. Hochul rechazó cambios en el impuesto sobre la renta, por lo que el acuerdo anunciado se concentra en transferencias de gasto en lugar de reformas impositivas.
El paquete también se apoya en un entendimiento previo para financiar la ampliación de programas de cuidado infantil en la ciudad. Especialistas en finanzas públicas evaluaron el anuncio con cautela.
“Hemos oído hablar de los ingresos, pero no sabemos cómo se está generando todo el gasto”, dijo Andrew Rein, titular de la Comisión Ciudadana de Presupuesto, a Gothamist.
