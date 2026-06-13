Alerta en Nueva York por el partido de Brasil, hoy: confirman presencia del ICE y calles cerradas en vivo

La ciudad de Nueva York activó un plan especial para la movilidad y el transporte antes del partido entre Brasil y Marruecos de este sábado 13 de junio, correspondiente a la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. A raíz de la gran cantidad de asistentes que se esperan para el encuentro, las autoridades pusieron en marcha medidas de seguridad y control del tránsito.

Calles cerradas en Nueva York por Brasil vs. Marruecos

El operativo del Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) incluye el cierre al tránsito vehicular en sectores cercanos a la estación de trenes.

Según se detalló en el portal oficial de la ciudad, la autoridad realizará el cierre de la 33rd Street entre 6th Avenue y 8th Avenue.

Brasil debutará este sábado a las 18 hs en el New York/New Jersey Stadium ante Marruecos, lo que provocará el cierre de diversas calles Instagram @brasil

Asimismo, se prohibirá la circulación de vehículos en la 32nd Street, entre 6th Avenue y 7th Avenue. La medida busca facilitar el acceso de los aficionados al transporte con destino al MetLife Stadium (ahora conocido como New York New Jersey Stadium) y entrará en vigor seis horas antes del inicio del partido.

La apertura de las calles ocurrirá de forma paulatina. Según el NYC DOT, la mayoría de las vías recuperará el tránsito poco después del comienzo del juego, 33rd Street entre 7th Avenue y 8th Avenue, que mantendrá el cierre hasta tres horas después de que finalice el evento. La policía y el personal de transporte dirigen los desvíos para los conductores en la zona de Penn Station.

El encuentro entre la selección brasileña y el conjunto marroquí comenzará a las 18 hs (hora local de Nueva York).

Carriles exclusivos para autobuses en Manhattan por el Mundial 2026

Para agilizar el traslado de los aficionados al estadio, la ciudad habilitó carriles exclusivos para autobuses en varias calles de Manhattan.

Según afirmó el NYC DOT, 42nd Street queda reservada para autobuses entre First Avenue y Twelfth Avenue.

Además, se reservaron carriles para este tipo de transporte en 5th Avenue y 6th Avenue, entre 42nd Street y 59th Street. El plan también incluye zonas exclusivas para autobuses en West 40th Street, entre 8th y 11th Avenue, y West 41st Street, entre 8th y 10th Avenue.

El NYC DOT destina carriles exclusivos para los medios de transporte que conecten con el MetLife Stadium NYC

Los carriles solo pueden ser utilizados por los buses que conectan con el estadio, unidades de la MTA, vehículos acreditados por la organización y servicios de emergencia. Las restricciones entran en vigor seis horas antes del partido y se mantienen hasta tres horas después de que acabe.

Restricciones para camiones en Midtown por Brasil vs. Marruecos

El evento también modifica la circulación de camiones en Midtown. Según el NYC DOT, estos vehículos no podrán transitar entre la 30th Street y la 60th Street, desde el East River hasta el Hudson River, entre las 12 y las 23 h. Además, la ciudad pidió a los comercios reprogramar las entregas para reducir la congestión.

La restricción no afecta a autos particulares, camionetas pequeñas ni bicicletas de carga. También podrán circular los vehículos de emergencia y aquellos que transporten suministros esenciales, como medicamentos, materiales para hospitales, servicios de agua, electricidad, telecomunicaciones, bomberos, policía y recolección de residuos.

Coches pequeños, vehículos esenciales y bicicletas podrán circular con normalidad Seth Wenig - AP

Transporte público hacia el New York New Jersey Stadium: shuttles, Citi Bike y alertas de tránsito

Las autoridades recomiendan utilizar el transporte público en lugar del auto. Según el NYC DOT, habrá autobuses directos entre Manhattan y el estadio en Nueva Jersey a través del túnel Lincoln, con salidas desde la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria, Columbus Circle y las inmediaciones de Grand Central.

Para quienes se desplacen en bicicleta, Citi Bike ofrecerá un servicio especial en Penn Station para estacionar las unidades. Además, el centro de control de tránsito ajustará los semáforos en tiempo real para mejorar la circulación en Midtown.