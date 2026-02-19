Mamdani vs. Hochul: el pedido del alcalde de Nueva York sobre el impuesto a la propiedad

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, presentó el presupuesto preliminar 2027 y advirtió que podría aumentar el impuesto inmobiliario si el estado no autoriza nuevos tributos a grandes ingresos y empresas. El planteo abre un frente con la gobernadora y traslada el debate fiscal a Albany.

El documento contempla un gasto total cercano a los US$127 mil millones y reconoce una brecha presupuestaria significativa.

El alcalde describió dos alternativas posibles, una dependiente de la aprobación estatal por parte de la gobernadora Kathy Hochul y otra bajo control exclusivo del municipio.

“Hay dos caminos para cerrar la brecha presupuestaria heredada de la ciudad. El primero es el más sostenible y justo: aumentar los impuestos a los más ricos y a las corporaciones, y acabar con el drenaje corrigiendo el desequilibrio entre lo que la ciudad proporciona al Estado y lo que recibimos a cambio", señaló Mamdani en el comunicado oficial.

“Si no seguimos el primer camino, la ciudad se verá obligada a tomar un segundo, más perjudicial”, agregó.

En esa segunda alternativa, la administración local podría aplicar un incremento del impuesto a la propiedad de alrededor del 9,5%.

La medida, según el Ejecutivo municipal, sería utilizada como último recurso para generar ingresos.

“Esto debilitará nuestra base fiscal a largo plazo y hará recaer la responsabilidad de resolver esta crisis sobre los neoyorquinos de clase trabajadora y media. No queremos tener que recurrir a medidas tan drásticas para equilibrar nuestro presupuesto”, aseguró el alcalde. “Pero, al no tener otra opción, nos veremos obligados a hacerlo”, detalló.

El gobierno local señaló que parte del problema fiscal proviene de compromisos acumulados y gastos estructurales que superan los ingresos actuales.

La administración sostiene que recibió una situación financiera con un faltante de varios miles de millones de dólares.

El presupuesto preliminar estima que aún restan por cubrir aproximadamente US$5400 millones. Para reducir esa diferencia, el plan prevé tanto nuevas fuentes de ingresos como el uso de fondos de reserva acumulados en años anteriores.

El alcalde presentó el presupuesto preliminar para el año fiscal 2027 y destacó un déficit heredado de 12 mil millones de dólares Seth Wenig - AP

El enfrentamiento de Mamdani con la gobernadora Hochul

La propuesta coloca al alcalde en tensión con Kathy Hochul, quien manifestó su rechazo a elevar impuestos tanto a los contribuyentes de altos ingresos como a la propiedad. La gobernadora busca evitar incrementos fiscales en un año electoral en el que busca la reelección.

“No apoyo un aumento del impuesto predial”, declaró a los periodistas en una conferencia de prensa en Manhattan, según lo retomado por Politico. “No sé si sea necesario, pero averigüemos qué es realmente necesario para cerrar esa brecha”, señaló.

Mamdani, en cambio, sostuvo que la cuestión no responde a posiciones ideológicas, sino a limitaciones presupuestarias. Según su planteo, sin nuevas fuentes de ingresos autorizadas por el estado, el municipio no podrá evitar medidas que afecten directamente a residentes y propietarios.

"No quiero aumentar los impuestos a la propiedad. He dicho una y otra vez que es un sistema roto, uno que buscamos reformar sinceramente", expresó el alcalde. “Queremos trabajar con Albany para asegurar que resolvamos esta crisis fiscal abordando sus raíces estructurales”, remarcó.

El gobierno estatal anunció un paquete de ayuda financiera destinado a la ciudad, con un total de US$1500 millones distribuidos en dos ejercicios fiscales. Sin embargo, la alcaldía considera que ese aporte no alcanza para resolver el desequilibrio de fondo.

Mamdani vinculó directamente el futuro de los impuestos a la propiedad con las decisiones que tome la gobernadora Kathy Hochul y la legislatura estatal en Albany X/@GovKathyHochul

Qué implicaría subir el impuesto a la propiedad en Nueva York

El aumento del 9,5% generaría aproximadamente US$3700 millones adicionales en el año fiscal 2027. Estos fondos permitirían cubrir una parte sustancial del déficit proyectado.

El impacto no se limitaría a dueños de viviendas individuales. En edificios con múltiples unidades, el incremento podría trasladarse a los alquileres, lo que afectaría también a los inquilinos.

“Creemos que el sistema tiene que ser reformado y creemos que la manera de cerrar esta brecha fiscal es aumentando los impuestos a los más ricos y a los más rentables, y poniendo fin al drenaje de recursos”, señaló Mamdani.