Fin de la cobertura médica en Nueva York: quiénes quedan fuera del Plan Esencial y qué dijo Kathy Hochul

A dos meses de la aprobación de los recortes federales impulsados por la One Big Beautiful Bill, cerca de 450 mil neoyorkinos inscritos en el Plan Esencial de Nueva York perderán la elegibilidad el próximo año. Para la gobernadora del estado, Kathy Hochul, esta sería la única alternativa para evitar que más personas se queden sin cobertura médica.

Las medidas de Kathy Hochul que impactan la cobertura médica de miles de neoyorquinos

Las nuevas medidas de la gobernación fueron confirmadas por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. A través de un comunicado oficial, se remarcó que los recortes federales aprobados el 4 de julio “ponen en peligro la atención médica de casi un millón de personas”.

El One Big Beautiful Bill eliminó cerca de US$7.5 mil millones en fondos anuales para el Plan Esencial del Estado de Nueva York Shutterstock - Shutterstock

“La ley federal elimina US$7,5 mil millones en fondos anuales para el Plan Esencial del Estado de Nueva York, lo que pone en peligro la cobertura de atención médica para los casi 1,7 millones de neoyorquinos de ingresos bajos y medios que actualmente están inscritos en el programa", sostuvo el departamento.

Con el fin de disminuir la cantidad de personas afectadas, la administración Hochul decidió cancelar la Exención de Innovación Estatal de la Sección 1332 aprobada en marzo del año pasado, así como la expansión del Plan Esencial. Asimismo, propuso regresar al Programa Básico de Salud para que cerca de 1,3 millones de neoyorquinos puedan seguir afiliados al beneficio.

Para evitar que millones de personas queden sin cobertura médica, Hochul propuso regresar al Programa Básico de Salud Archivo

“He sido muy directo y claro con los neoyorquinos sobre el desastroso impacto de la HR1 en nuestro sistema de salud y las devastadoras decisiones que obligaría a los estados a tomar”, manifestó el Dr. James McDonald, Comisionado Estatal de Salud. “Al volver a un Programa de Salud Básica, la gobernadora Hochul garantiza que 1,3 millones de trabajadores puedan mantener su seguro médico asequible".

No obstante, pese a garantizar la cobertura a un millón de personas, cerca de 450 mil neoyorquinos que se inscribieron al Plan Esencial después que se aumentó el límite quedarán sin cobertura médica estatal. Ante esta situación, la gobernación de Nueva York se comprometió a una “transición ordenada”.

“Como resultado de los drásticos recortes presupuestarios en la recién promulgada ley federal, se estima que 450.000 neoyorquinos de clase media perderán el acceso a un seguro de salud integral sin prima. El estado de Nueva York se compromete a una transición ordenada“, detalló el comunicado.

Cuándo se llevaría a cabo los recortes y cómo lo manejará el estado de Nueva York

La transición al Programa de Salud Básica, que afectará a 450 mil usuarios, podría entrar el vigor el 1° de julio de 2026. Conforme se espera la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), el estado prevé hablar con el organismo para ofrecer opciones de cobertura asequibles a los beneficiarios afectados.

El cambio al Programa de Salud Básica que afecta a 450 mil usuarios se haría efectivo el próximo 1 de julio de 2026 123RF

Asimismo, buscará notificar a los consumidores con 90 días de anticipación sobre el cambio de elegibilidad y ofrecerá un período de inscripción especial para las opciones de cobertura aprobadas por el CMS.