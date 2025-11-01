Cuál es el salario mínimo en Nueva York en noviembre 2025

En el estado de Nueva York, como en otras entidades de EE.UU., se han implementado normas para aumentar el salario mínimo. Con los reglamentos estatales, el sueldo es mayor a la cifra federal, que corresponde a 7,25 dólares por hora desde julio de 2009. En el llamado Empire State, esta será la cantidad a pagar en noviembre de 2025.

Precisiones sobre el salario mínimo en Nueva York en noviembre de 2025

La Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés) indica que muchos estados tienen leyes de salario mínimo y “si un empleado está sujeto tanto a las leyes estatales como a las federales, tiene derecho al salario mínimo más alto”, como es el caso de Nueva York, que en 2024 aprobó un incremento.

Las tarifas del salario mínimo en Nueva York varían según la región Shutterstock

Desde el 1º de enero de 2025, estos son los salarios mínimos (varían según la industria y la región):

Trabajadores de la industria de comida rápida en la ciudad de Nueva York: US$16,50

Trabajadores de la industria de comida rápida fuera de la ciudad de Nueva York: US$15,50

Long Island y el condado de Westchester: US$16,50

Todos los empleados de la ciudad de Nueva York: US$16,50

Resto del estado: US$15,50

Empleados de servicios con propinas:

Ciudad de Nueva York: US$13,75 salario en efectivo

Long Island y Westchester: US$13,75 salario en efectivo

Resto del estado de Nueva York: US$12,90 salario en efectivo

Trabajadores de servicios de alimentación con propinas:

Ciudad de Nueva York: US$11 salario en efectivo

Long Island y Westchester: US$11 salario en efectivo

Resto del estado de Nueva York: $10,35 salario en efectivo

Estas tarifas están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

El aumento del salario mínimo en Nueva York para 2026

En diciembre de 2024 se anunció un ajuste al salario mínimo en Nueva York como parte del acuerdo plurianual entre la gobernadora Kathy Hochul y la Legislatura del Estado para indexar los sueldos a la inflación.

La gobernadora Kathy Hochul anunció en diciembre de 2024 que los neoyorquinos que ganan el salario mínimo recibirían más por hora a partir de enero de 2025 ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es así que la tarifa estatal aumentó US$0,50 en enero de 2025 y está previsto que vuelva a aumentar la misma cantidad el 1º de enero de 2026. El próximo año llegará a US$16,50 y US$15,50, según la región.

A partir de 2027, incrementará anualmente según el promedio móvil trienal del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W) para la Región Noreste.

Sanciones para los empleadores que violen la ley del salario mínimo

El Departamento de Trabajo y Empleos del Estado de Nueva York (Nysdol, por sus siglas en inglés) explica que ayuda a recaudar los pagos insuficientes de los trabajadores que no han recibido el salario mínimo. A menudo, los fondos se recaudan sin recurrir a los tribunales.

Sin embargo, un empleador que viole la Ley de Salario Mínimo está sujeto a enjuiciamiento penal y sanciones. También se pueden emprender acciones legales en los tribunales civiles.

Las leyes del salario mínimo incluyen a los empleados de restaurantes de comida rápida, salones de uñas, trabajadores con propinas y más Unsplash

El comisionado de Trabajo podrá exigir a un empleador que pague:

Pagos insuficientes del salario mínimo y daños liquidados.

Más intereses y sanciones civiles hasta el 200% del salario no pagado.

¿Cómo presentar una queja?

Para obtener ayuda o presentar una queja, el trabajador debe llamar al 1-888-4NYSDOL (1-888-469-7365). También descargar un formulario de reclamo por salarios impagos, suplementos salariales impagos o quejas por horas extras obligatorias.

Todos los formularios de reclamación completos se envían a: Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, División de Normas Laborales, Edificio 12, Sala 266B, Campus de la Oficina Estatal, Albany, NY 12240.