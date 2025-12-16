Qué es la “regla de los 10 minutos” para autos en la nieve y por qué los expertos piden dejar de usarla

Durante la temporada invernal, las bajas temperaturas en Estados Unidos llevan a muchos automovilistas a encender sus vehículos durante varios minutos antes de conducir. Sin embargo, existe la llamada regla de los 10 minutos, una práctica común tras una nevada.

Cuál es la regla de los 10 minutos para encender el auto tras una nevada

De acuerdo con The Sun, esta regla se originó en la época en que los automóviles utilizaban carburadores, un sistema que mezclaba aire y combustible y que tenía dificultades para funcionar correctamente en climas extremadamente fríos. Por ello, era necesario calentar el motor durante varios minutos para evitar fallas.

Los vehículos más modernos no necesitan calentarse por periodos prolongados (Unsplash)

En los vehículos modernos, esta práctica resulta innecesaria. Gracias a los sistemas de inyección electrónica, basta con mantener el motor encendido menos de un minuto antes de iniciar la marcha, tiempo suficiente para que el aceite circule y lubrique los componentes esenciales.

No obstante, la regla aún puede ser útil en casos específicos, como en autos antiguos que conservan carburador o cuando el vehículo va a realizar un remolque pesado. También puede ayudar a que líquidos como el aceite y el anticongelante alcancen una viscosidad adecuada antes de exigir el motor.

Por qué no usar la regla de los 10 minutos en autos modernos

En los autos actuales, dejar el motor encendido por 10 minutos no solo es innecesario, sino que puede resultar perjudicial. Mantener el vehículo en ralentí durante ese tiempo puede consumir hasta un cuarto de galón de combustible, casi un litro, según el medio.

Dejar calentar el auto por mucho tiempo puede desperdiciar mucha gasolina (Unsplash)

Para quienes repiten esta práctica varios días a la semana durante los meses de invierno, el desperdicio puede equivaler a un tanque completo de gasolina. Además, el ralentí prolongado acelera el desgaste de componentes mecánicos, como el convertidor de par, lo que puede derivar en fallas prematuras.

Aplican multas a quienes dejan encendido su auto en invierno

En estados como Illinois, dejar el auto encendido sin supervisión para calentarlo está prohibido y puede derivar en multas, de acuerdo con la legislación estatal. NBC Chicago señala que el código vehicular busca prevenir robos, ya que esta práctica deja los vehículos vulnerables.

Las autoridades recomiendan utilizar el encendido remoto, si el vehículo lo tiene, o permanecer dentro del auto mientras se calienta. Dejar el motor en marcha no está penalizado siempre que el vehículo esté cerrado y sin acceso físico para terceros.

Aplican multas en Illinois a quien deja encendido su auto durante época de frío (Unsplash)

Además, expertos en seguridad vial recomiendan retirar por completo la nieve y el hielo del parabrisas, el cofre, el techo y las luces antes de conducir, ya que estos pueden desprenderse en movimiento y representar un riesgo para otros automovilistas.

Conducir suavemente durante los primeros minutos también ayuda a que el motor, la transmisión y los frenos alcancen su temperatura óptima de funcionamiento.

Mantener el vehículo en buen estado, con revisiones periódicas del sistema de calefacción, la batería y los neumáticos de invierno, es clave para reducir incidentes durante la temporada de frío extremo.