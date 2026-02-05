Avanza el ICE en Nueva York: detienen a latinos en Long Island y Kathy Hochul explota contra Trump

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó las redadas contra migrantes en Long Island, en Nueva York, donde se registraron varios latinos detenidos. Frente a este escenario, la gobernadora Kathy Hochul acusó a Donald Trump de llevar a cabo “una guerra” contra las familias extranjeras.

Kathy Hochul criticó a Trump por el avance del ICE en Nueva York

Durante el primer mes de 2026, el ICE intensificó sus operativos en todo Estados Unidos, especialmente en Minnesota y Los Ángeles.

Dentro de esta estrategia, Nueva York también sufre las consecuencias. En su cuenta de X, Hochul citó un informe de Newsday que asegura que una cuarta parte de los estudiantes del distrito escolar de Greenport no asistieron a clases el miércoles a causa de los arrestos y la presencia de agentes migratorios.

En un mensaje contra Trump y el ICE, Kathy Hochul expresó que "los padres están siendo separados de sus hijos" en Long Island, en Nueva York ICE Facebook

De acuerdo con el artículo, líderes de la comunidad latina informaron que tres residentes que presuntamente no tenían antecedentes penales fueron arrestados por oficiales federales de inmigración.

Por su parte, Hochul resaltó que uno de cada cuatro niños en Greenport se quedó en casa sin ir a la escuela por miedo. “Los padres están siendo separados de sus hijos. Así se ve la guerra de Trump contra las familias en Long Island”, arremetió en redes sociales.

El plan de Kathy Hochul en Nueva York para limitar la cooperación con el ICE

En un mensaje anterior, Hochul informó que presentó una propuesta titulada “Ley de policías locales y delitos locales”. El objetivo es prohibir la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con el ICE.

“Estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para mantener a los neoyorquinos seguros y frenar la extralimitación del ICE“, escribió la mandataria estatal demócrata. De acuerdo a sus palabras, el proyecto se basa en:

Mantener a la policía local enfocada en los delitos locales.

Proteger lugares sensibles como casas, escuelas y hospitales.

Dar a los neoyorquinos el derecho a tomar medidas cuando los agentes federales violan la ley.

Garantizar la rendición de cuentas ante la Fiscal General de Nueva York en relación a la supervisión de la aplicación de la ley federal.

Para limitar la colaboración con el ICE, la gobernadora Kathy Hochul lanzó una nueva propuesta en Nueva York Archivo

Asimismo, Hochul calificó al ICE como "una agencia deshonesta fuera de control“. En declaraciones citadas por NPR, la gobernadora expresó: “Es un momento en la historia en el que seremos juzgados por si nos mantuvimos firmes o nos acobardamos ante el poder”.

Hochul contra Trump: la demanda de Nueva York y Nueva Jersey contra el gobierno federal

El enfrentamiento entre Hochul y Trump sumó un nuevo capítulo el martes 3 de febrero. A través de un comunicado de prensa, la oficina de la gobernadora anunció que, junto con el gobierno de Nueva Jersey, presentó una demanda contra la administración federal por retener 15.000 millones de dólares.

Los fondos comprometidos a nivel federal estaban destinados al proyecto Gateway, que tenía el objetivo de proporcionar nuevos túneles y rehabilitar el vital cruce ferroviario existente del río Hudson entre el norte de Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York.

Kathy Hochul demandó a Trump por retener US$15 mil millones destinados a un proyecto en Nueva York Imagen compuesta

“La gira de venganza de Donald Trump en Nueva York amenaza con descarrilar uno de los proyectos de infraestructura más vitales que esta nación ha construido en generaciones, poniendo en peligro miles de empleos sindicalizados y miles de millones de dólares en beneficios económicos, y poniendo en peligro los desplazamientos de 200 mil pasajeros”, declaró la gobernadora.

En esa misma línea, aseguró que “Nueva York luchará contra este intento ilegal de la administración Trump de robar con todo lo que tiene a su alcance los fondos que el gobierno federal comprometió”. Para concluir, sentenció: “Mi mensaje a Donald Trump y a Sean Duffy es simple: nos vemos en los tribunales”.

En línea con estas declaraciones, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherril, calificó la medida de Trump como un “ataque ilegal”.

Con la demanda, los estados buscan “ayuda de emergencia”. Esto incluye una orden judicial preliminar, para impedir que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) continúe con la aplicación de la congelación indefinida de la financiación.