Kathy Hochul, indignada: pide a Trump la renuncia de Noem y Bovino y apunta contra el ICE en Estados Unidos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, exigió la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y pidió la destitución de altos funcionarios vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sus declaraciones se produjeron durante una conferencia de prensa el 25 de enero de 2026 en Albany, después de que se informara una nueva víctima fatal en Minneapolis.

Hochul denunció a agencias migratorias tras el tiroteo fatal en Minneapolis

Durante su discurso, la mandataria hizo referencia directa a la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, que fue abatido por agentes federales en Minneapolis. De acuerdo con su relato, el hombre asistía a una mujer cuando fue reducido por los oficiales y recibió múltiples disparos en cuestión de segundos.

Hochul apunta contra las politicas migratorias de Donald Trump

“El gobierno federal afirma que el asesinato fue justificado. El enfermero, con solo su celular en la mano, intentaba matarlos; esa fue su historia. Pero cualquiera que haya visto el horrible video sabe que es una mentira descarada”, expresó Hochul. “No se trata de una amenaza que debiera ser neutralizada. Era un civil ejerciendo su libre derecho a protestar”, detalló.

La gobernadora calificó el episodio como parte de una secuencia de hechos que, según sostuvo, involucran el uso de fuerza letal por parte de agentes federales contra civiles.

“Esto es la continuación de un patrón letal, un patrón de violencia”, señaló. “No dejen de creer lo que ven sus ojos. Su crueldad, lo que está sucediendo y desarrollándose en las calles de EE.UU. hoy, conmociona la conciencia de todo ser humano con corazón”, agregó.

Hochul afirmó que el caso de Minneapolis no puede analizarse de forma aislada. Señaló que, en las últimas semanas, se registraron otros episodios similares en los que ciudadanos estadounidenses resultaron heridos o muertos durante intervenciones de fuerzas federales.

Hochul mostró su indignación por el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios en Minneapolis Imagen compuesta

Kathy Hochul pide la renuncia de Kristi Noem y el despido de Gregory Bovino

En su discurso, Hochul sostuvo que la conducción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) es responsable del clima en el que se desarrollan estos operativos. Afirmó que la secretaria Noem avaló públicamente prácticas que, a su entender, exceden los límites del uso legítimo de la fuerza y dificultan la supervisión estatal de los hechos.

“Kristi Noem se refirió a los manifestantes pacíficos como ‘terroristas domésticos’ y mintió sobre las víctimas del tiroteo como los agresores”, aseguró la gobernadora. “Les dijo a los agentes del orden que se pusieran máscaras y uniformes militares para tratar al público estadounidense como el enemigo”, señaló.

La mandataria también criticó la decisión de impedir investigaciones completas por parte de autoridades estatales cuando se producen muertes durante operativos federales. Según expresó, esta conducta vulnera principios básicos del sistema democrático y genera un escenario de impunidad.

“Kristi Noem ha perdido su derecho a liderar, y le pido que renuncie como secretaria de Seguridad Nacional o que Donald Trump haga lo correcto y simplemente la despida. De lo contrario, debe ser destituida o sometida a un juicio político“, exigió Hochul. “Y Gregory Bovino, quien ha ayudado a liderar, defender e intensificar estas operaciones, también debería ser despedido“, agregó.

La gobernadora de Nueva York pide la renuncia de Kisti Noem

Quién era Alex Pretti, el enfermero muerto en un operativo federal en Minneapolis

El episodio que motivó las declaraciones de la gobernadora de Nueva York ocurrió el sábado 24 de enero de 2026. Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense y trabajador del sistema de salud del Departamento de Asuntos de Veteranos, murió tras recibir varios disparos de agentes federales durante un operativo migratorio en Minneapolis.

Según la versión difundida por el DHS, Pretti se habría aproximado a los oficiales mientras portaba un arma de fuego cargada, lo que habría llevado a los efectivos a responder por temor a ser atacados. Las autoridades señalaron que la intervención formaba parte de una acción dirigida contra una persona extranjera sin estatus legal.

“Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente”, dijo el organismo federal. “Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un oficial disparó para defenderse. Los médicos presentes en el lugar le brindaron asistencia médica de inmediato, pero fue declarado muerto en el lugar”, detalló.

No obstante, según los videos difundidos posteriormente, el ciudadano estadounidense sostenía un teléfono celular en el momento del enfrentamiento. Las imágenes mostraron que fue rociado con gas pimienta, derribado y reducido antes de recibir múltiples disparos mientras se encontraba en el suelo.

“Es una pena tener que decir esto, pero nadie está por encima de la ley, ni un agente del ICE, ni un funcionario federal, ni el presidente de EE.UU.”, dijo Kathy Hochul durante la conferencia de prensa. “Y no se equivoquen: cuando estas personas, que han abusado del poder que les fue otorgado por sus cargos, finalmente dejen sus puestos, los estados, incluido Nueva York, les exigirán que rindan cuentas”, aseguró.

La gobernadora informó que en los próximos días dará a conocer las acciones que el estado de Nueva York tomará con respecto a las políticas migratorias y redadas bajo el liderazgo de Donald Trump.