Freno al ICE en Nueva York: silbatos e información, así se protegen de las redadas los migrantes de Queens

En la ciudad de Nueva York, uno de los principales objetivos de las redadas migratorias, comenzaron a consolidarse mecanismos para evitar a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Desde silbatos para advertir a vecinos hasta la difusión de información clave para extranjeros.

Silbatos como sistema de alerta contra el ICE en Nueva York

En Jackson Heights, uno de los barrios con mayor diversidad cultural y migrante del distrito de Queens, los silbatos se usan como una herramienta de aviso ante la posible presencia de agentes del ICE

Según un informe de Telemundo, líderes comunitarios comenzaron a distribuir kits que incluyen silbatos e información detallada sobre derechos migratorios, tanto en inglés como en español.

La iniciativa cuenta con el impulso de la senadora estatal Jessica Ramos, quien trabaja junto a referentes barriales para que el material llegue directamente a las familias.

Los silbatos se utilizan únicamente para hacer ruido y alertar, no para interferir en operativos.

El sonido funciona como un código comunitario: al escucharlo, los vecinos saben que hay agentes del ICE en la zona.

Los kits también contienen folletos con información sobre derechos y servicios disponibles en la oficina legislativa de Jessica Ramos, en Jackson Heights.

Un líder comunitario que prefirió no revelar su identidad explicó ante las cámaras que se trata de una estrategia “inofensiva”. “No le estamos haciendo nada a nadie, no estamos provocando nada, solo haciendo ruido”, subrayó.

El miedo de los inmigrantes al ICE en las calles de Queens

El uso de estos sistemas de alerta no surge de manera aislada. Detrás hay un clima de temor persistente que atraviesa a muchas familias migrantes. En Jackson Heights, residentes relataron que el miedo a salir de casa se volvió parte de la rutina diaria.

El uso de silbatos se estableció como un código sonoro pacífico que busca alertar a los residentes sobre la presencia de agentes federales en la zona MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El informe televisivo de Telemundo detalló que muchas personas temen ir a trabajar o incluso llevar a sus hijos a la escuela. Es que la posibilidad de encontrarse con un operativo migratorio genera ansiedad constante y, en algunos casos, modifica por completo la rutina familiar.

Códigos de sonido ante operativos del ICE en Nueva York

El sistema con silbatos incluye una lógica organizada. Dentro de los kits se explica el uso de códigos sonoros diferenciados, con silbidos cortos y largos que permiten identificar el nivel de alerta.

Silbidos breves funcionan como advertencia sobre la presencia del ICE en el área.

Silbidos más prolongados activan lo que se denomina “código rojo”, al momento de una detención.

Ramos también remarcó la importancia de otro derecho fundamental: la posibilidad de grabar los operativos. Según explicó, esos registros pueden ser claves para denunciar irregularidades durante las detenciones.

Los materiales distribuidos por la oficina de la senadora Ramos incluyen silbatos y folletos bilingües (inglés y español) con información detallada sobre derechos legales RYAN MURPHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Las tácticas contra el ICE se expanden más allá de Queens

Lo que sucede en Jackson Heights no es un hecho aislado. De acuerdo con un extenso informe del New York Post, organizaciones socialistas en Nueva York armaron equipos de “respuesta rápida” contra el ICE, con miles de activistas entrenados para actuar ante operativos migratorios.

En específico, el grupo Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés) planea movilizar a más de 4000 personas, entre miembros y voluntarios, para confirmar avistamientos de agentes federales y concentrarse en los lugares donde se realicen detenciones.

Actualmente, entrenan alrededor de 2000 miembros del DSA y otros 2000 simpatizantes externos.

Se activaron al menos 50 entrenadores adicionales para preparar a los equipos.

Se reforzaron líneas telefónicas de emergencia para denuncias vinculadas al ICE, con atención las 24 horas.

Durante una reunión en Manhattan, líderes del grupo anticiparon que esperan “una gran ola de aplicación de leyes migratorias” en Nueva York, por lo que buscan estar preparados.