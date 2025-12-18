¿Cambian las reglas en Nueva York?: cuánta nieve se necesita para modificar el estacionamiento en la ciudad
La Gran Manzana suspendió el ASP durante tres días esta semana; las cuestiones climáticas son una de las razones habilitadas para hacer cambios
Durante esta semana, la ciudad de Nueva York debió suspender en múltiples ocasiones la aplicación de la regla de estacionamiento por lado alterno (ASP, en inglés). En específico, las nevadas en la Gran Manzana provocaron que esta normativa no rija temporalmente. A pesar de que las condiciones climáticas obligaron a hacer modificaciones en esta ocasión, no hay una medida específica de nieve que establezca un cambio.
Nueva York suspendió el estacionamiento ASP durante tres días seguidos por la nieve
Durante el sábado y domingo, así como también en el comienzo de esta semana, Nueva York afrontó cifras de alrededor de tres pulgadas (7,6 centímetros) de nieve. En este contexto, las autoridades del Departamento de Transporte de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés) decidieron aplicar los cambios.
En condiciones normales, el estacionamiento por lado alterno obliga a dejar libres ciertas calles señalizadas para facilitar tareas de limpieza. Sin embargo, su aplicación puede suspenderse “debido al clima o emergencias”, según indica el sitio web oficial.
En ese sentido, la regla no estuvo vigente durante el lunes, martes y miércoles. La decisión se tomó durante la mañana de cada una de las jornadas y no de manera conjunta. Esto deja en evidencia que Nueva York evalúa la situación día a día y no comunica medidas de manera adelantada.
En tanto, el DOT no especifica una cantidad de nieve a partir de la que dispone una suspensión automática, sino que examina el panorama climático de cada jornada. Por eso, la mejor manera de evitar problemas con las normas de estacionamiento es chequear al comienzo del día si la norma se aplica.
Qué es el estacionamiento ASP en Nueva York y cómo saber cuándo está suspendido
La regla aplica en las calles que tengan una señal con una “P” cruzada por una escoba. El llamado Alternate Side Parking implica que los conductores de Nueva York deben dejar uno de los dos lados libre.
Concretamente, no se puede estacionar en el lado que tenga una de las mencionadas señales. El objetivo es que los equipos de mantenimiento y limpieza tengan la vía despejada para realizar sus tareas con mayor facilidad.
Sin embargo, en distintas ocasiones, la Gran Manzana toma la decisión de suspender la aplicación de la norma durante un día. Ya sea por acumulación de nieve o cualquier otra cuestión, existen alternativas para chequear si permanece activa:
- En el sitio oficial del servicio 311 de la ciudad.
- La cuenta automatizada en la red social X, que todos los días por la mañana informa si el ASP se aplica o no.
- Vía correo electrónico, luego de completar un formulario para recibir notificaciones.
El calendario de suspensión del ASP en Nueva York
Más allá de que puede haber cambios no previstos que se informen individualmente, Nueva York no aplica esta regla en una serie de feriados y festividades. Según el calendario oficial, el ASP no regirá en estas fechas de 2026:
- 1° de enero: Año Nuevo
- 6 de enero: Día de los Reyes Magos
- 19 de enero: Natalicio de Martin Luther King Jr.
- 12 de febrero: Natalicio de Abraham Lincoln
- 16 de febrero: Día de los Presidentes
- 17 de febrero: Año Nuevo Lunar
- 18 de febrero: Miércoles de Ceniza
- 3 de marzo: Purim
- 20 de marzo y 21 de marzo: Idul-Fitr (Eid al-Fitr)
- 2 de abril: Jueves Santo
- 3 de abril: Viernes Santo
- 8 y 9 de abril: Pésaj
- 10 de abril: Viernes Santo (Ortodoxo)
- 14 de mayo: Solemnidad de la Ascensión
- 22 y 23 de mayo: Shavuot
- 25 de mayo: Día de los Caídos (Memorial Day)
- 27 y 28 de mayo: Idul-Adha (Eid al-Adha)
- 19 de junio: Juneteenth
- 3 y 4 de julio: Día de la Independencia
- 23 de julio: Tisha B’Av
- 15 de agosto: Fiesta de la Asunción
- 7 de septiembre: Día del Trabajo
- 12 y 13 de septiembre: Rosh Hashaná
- 21 de septiembre: Yom Kipur
- 26 y 27 de septiembre: Sucot
- 3 de octubre: Sheminí Atzeret
- 4 de octubre: Simjat Torá
- 12 de octubre: Día de Colón
- 1° de noviembre: Día de Todos los Santos
- 3 de noviembre: Día de las Elecciones
- 8 de noviembre: Diwali
- 11 de noviembre: Día de los Veteranos
- 26 de noviembre: Día de Acción de Gracias
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
